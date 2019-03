O que se sabe sobre o atirador nas mesquitas da Nova Zelândia

Cristina Sambado - RTP15 Mar, 2019, 11:59 / atualizado em 15 Mar, 2019, 12:05 | Mundo

O ataque a duas mesquitas na cidade de Christchurch provocou 49 mortos e mais de quatro dezenas de feridos. Foram detidas quatro pessoas - três homens e uma mulher. Para já, é apenas conhecida a identidade de Brenton Tarrant.







As contas de Tarrant no Twitter, Facebook e Instagram foram entretanto apagadas.

“Apoio muitos daqueles que se posicionaram contra o genocídio étnico e cultural. Luca Traini, Anders Breivik, Dylan Roof, Anton Lundin Pettersson, Darren Osborne, etc.”, escreve no manifesto intitulado A grande Substituição.







At least 49 people were killed in a terrorist attack at two mosques in Christchurch on the South Island of New Zealand, with one of the massacres live streamed on the Internet | @JewelTopsfield https://t.co/cAf8QV8ykh — The Sydney Morning Herald (@smh) 15 March 2019





“Trabalhei por um curto período para ganhar algum dinheiro que investi em Bitcoins. De seguida, usei o dinheiro do investimento para viajar”, esclarece.



O manifesto de Brenton Tarrant já foi descrito pelo primeiro-ministro australiano como “uma obra de ódio”.





No documento, Tarrant mostra-se obcecado com o declínio das taxas de natalidade nos países ocidentais e cita a crise migratória na Europa como um “genocídio branco”.



A determina altura, Tarrant frisa que “está na hora de parar de escrever publicações e fazer algo real. Vou realizar um ataque contra os invasores, e vou transmiti-lo em direto no Facebook.





O momento do ataque

O atirador usou as redes sociais para transmitir em direto, num vídeo de 17 minutos, o momento do ataque a uma das mesquitas. Fê-lo vestido com roupa militar e equipado com uma GoPro num capacete.





New Zeland Herald. A transmissão na internet começou quando o atirador se dirigiu à mesquita de Al Noor e estacionou o seu carro numa entrada próxima, descreve o jornal





O atirador deslocou-se a vários espaços da mesquita, disparando repetidamente, parando várias vezes para recarregar.





Acabou por sair da mesquita pela porta da frente - depois de pouco menos de três minutos no interior e dirigiu-se para a rua -, disparando tiros aleatórios à passagem dos carros.





Brenton Tarrant regressa à viatura para obter mais munições e volta a entrar na mesquita para verificar se ainda existiam sobreviventes. Nessa altura começou a atirar novamente contra as pessoas que se encontravam imóveis.





O vídeo termina quando o atirador sai do local em alta velocidade.

“Sou um simples homem branco, de uma família de poucos recursos que decidiu tomar uma posição para garantir um futuro para a minha gente”, afirma Tarrant na publicação no Twitter.No manifesto, o atirador afirma que se inspirou em Anders Behring Breivik - o terrorista norueguês que em julho de 2011 matou 71 pessoas na Noruega - e que pretende “criar um a atmosfera de medo e incitar à violência contra os muçulmanos”.“Acima de tudo quero mostrar aos invasores que as nossas terras nunca serão as terras deles. As nossas pátrias são nossas”, acrescenta Brenton Tarrant na publicação na sua conta pessoal na rede Twitter.No manifesto o atirador frisa que “enquanto um homem branco viva, nunca vão conseguir conquistar as nossas terras ou substituir os cidadãos”.“Temos de garantir a existência do nosso povo e um futuro paras as crianças brancas”, acrescenta.O australiano com origem escocesa, irlandesa e inglesa mudou-se recentemente para a Nova Zelândia. Sublinha que teve “uma infância normal, sem grandes problemas”.O atirador elogia ainda “como um símbolo de identidade branca renovada”, Marine Le Pen e Donald Trump.“Chegou a minha hora, não posso garantir o meu sucesso, tudo o que sei é que estou convencido da necessidade da minha causa. Morto ou vivo, sei que fiz tudo isto por vocês: meus amigos, minha família, meu povo, minha cultura, minha raça. Adeus, que Deus te abençoe. Voltaremos a encontrar-nos um dia mais tarde”, remata Brenton Tarrant no manifesto.De seguida, Brenton Tarrant, que estava armado com pelo menos uma arma de fogo semiautomática, afastou-se da mesquita, efetuando vários disparos contra um veículo.No vídeo vê-se o atirador a conduzir uma carrinha bege, com música celta no rádio, além de várias armas e munições no banco do passageiro dianteiro, bem como recipientes com gasolina.O indivíduo armou-se e entrou na mesquita, atingindo a primeira vítima na porta de acesso.Quando saiu da mesquita pela segunda vez, atirou repetidamente contra uma mulher que passava na rua. Entrou no carro e abandonou o local, sem que antes disparasse contra um veículo que se colocou no seu caminho.