O que sucedeu. Marinha israelita intercetou flotilha e deteve ativistas

Foram detidos dois dos três portugueses a bordo da flotilha humanitária que estava a caminho de Gaza.

Pelo menos, seis embarcações foram intercetadas pelas forças israelitas.



Entre os detidos estão a líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, e a atriz Sofia Aparício. O ativista Miguel Duarte enviou depois uma gravação a dizer que prosseguia em direção a Gaza, apesar das ações da Marinha de Guerra israelita.



O governo de Israel diz que os detidos foram levados, de forma segura, para um porto israelita.