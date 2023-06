Observação da matéria escura pelo Euclid conta com participação lusa

O fito é criar o maior e mais preciso mapa tridimensional do Universo já produzido ao longo de dez mil milhões de anos cósmicos.





Quando olhamos para cima, são os pontos brilhantes, como as estrelas e os planetas, na sua grande maioria, que se destacam no escuro firmamento noturno. Mas isso não significa que o que não vemos não exista.







Noventa e cinco por cento do Universo parece ser composto por uma desconhecida "matéria escura" e "energia escura". Matéria essa que afeta o movimento e a distribuição de fontes visíveis, mas não emite nem absorve qualquer luz. Os cientistas ainda não sabem o que essas entidades realmente são.







Compreender a sua natureza é, portanto, um dos desafios mais fascinantes da cosmologia e da física fundamental atualmente. E é precisamente aqui que entra o Euclid.





O telescópio espacial Euclid recebeu o nome do matemático grego Euclides de Alexandria, que viveu por volta de 300 aC e é tido como fundador da geometria. Como a densidade da matéria e da energia está ligada à geometria do universo, a missão foi nomeada em sua homenagem.

O telescópio irá investigar como o Universo se expandiu e como a estrutura em grande escala está distribuída no espaço e no tempo, revelando mais sobre o papel da gravidade e a natureza da energia e da matéria escuras.





Mais de um terço do céu – uma área quase 100 vezes superior à área observada pelo telescópio espacial Hubble em quase três décadas – será escrutinado pelo novo telescópio. Créditos: ESA

Uma missão que tem a duração de seis anos.– uma área quase 100 vezes superior à área observada pelo telescópio espacial Hubble em quase três décadas –

Mão portuguesa



Nos últimos 11 anos, Portugal, através do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço e da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, contribuiu de forma essencial para o planeamento da missão do telescópio espacial Euclid.





A participação portuguesa nesta missão é coordenada pelo IA Ciências ULisboa e conta atualmente com 30 cientistas de diferentes instituições, sendo financiada pela Portugal Space e por projetos da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), contratos de Investigador FCT e contratos de professor universitário com financiamento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.







O plano de observações da missão espacial Euclid é liderado pelo IA. Este grupo é responsável por produzir o calendário de mapeamento do céu com as cerca de 50 mil observações do telescópio, definindo qual a região do céu que este irá observar em cada momento no calendário dos mais de seis anos de duração da missão.







Importa ainda referir que no âmbito da colaboração Euclid - que envolve mais de 2.700 cientistas - João Dinis, investigador do IA Ciências ULisboa, foi reconhecido com o Euclid Special Talent And Recognition (STAR) Prize, na categoria Senior Award.







Os investigadores do IA participaram também na escolha e validação de três regiões escuras do céu para as observações profundas do Euclid.







Um décimo do tempo de observação total será utilizado para analisar a fundo estas três regiões especiais, esperando-se encontrar objetos extremamente ténues escondidos nessas janelas escuras do passado cósmico.







O IA coordena os grupos científicos que irão utilizar os dados obtidos com este telescópio para outros objetivos além do foco da missão. O IA participa ainda na coordenação de projetos no domínio das lentes gravitacionais, física teórica e aglomerados de galáxias.







Agora, a menos de uma semana do lançamento, as expetativas desta equipa nacional são "naturalmente" altas e expectantes com os resultados que se vão obter nesta missão.





A primeira divulgação de imagens deverá ocorrer em novembro de 2023, embora algumas imagens pontuais possam ser divulgadas antes.







Qual é a estrutura e a história da teia cósmica?

Qual é a natureza da matéria escura?

Como a expansão do Universo mudou ao longo do tempo?

Qual é a natureza da energia escura?

Nossa compreensão da gravidade é completa?

Relativamente aos primeiros dados científicos, estes são esperados em dezembro de 2024 e as publicações científicas em novembro de 2025.

Nave espacial e instrumentos

O telescópio Euclid tem aproximadamente 4,7 metros de altura e 3,7 metros de diâmetro e consiste em dois componentes principais: o módulo de serviço e o módulo de carga útil.

O módulo de carga compreende um telescópio de 1,2 m de diâmetro e dois instrumentos científicos: uma câmara de comprimento de onda visível (o instrumento VISible, VIS) e uma câmara/espectrómetro de infravermelho próximo (o Near-Infrared Spectrometer and Photometer, NISP).







O módulo de serviço contém os sistemas de satélite: geração e distribuição de energia elétrica, controlo de atitude, eletrónica de processamento de dados, propulsão, telecomando e telemetria e controlo térmico.







O Euclid vai tirar fotos em luz infravermelha e óptica; estas imagens acabarão por cobrir mais de um terço do céu extragaláctico fora da Via Láctea e retratar biliões de alvos cósmicos a uma distância em que a luz levou até dez mil milhões de anos para chegar até nós.





O Plano Cosmic Vision 2015-2025 da ESA foi concebido para nos dar uma nova compreensão e novas visões do Universo. Créditos: ESA



Além disso, o Euclid realizará espetroscopia no infravermelho próximo de centenas de milhões de galáxias e estrelas no mesmo céu. Isso permitirá que os cientistas investiguem as propriedades químicas e cinemáticas de muitos alvos em detalhes.Criará ainda um grande arquivo de dados únicos, sem precedentes em volume para uma missão espacial, permitindo a pesquisa em todas as disciplinas da astronomia.

A massa do Euclid em órbita será de duas toneladas (incluindo 800 quilos de módulo de carga útil, um módulo de serviço de 850 quilos, 40 quilos de massa de equilíbrio e 210 quilos de propelente).









Assista através da ESA Web TV ou da ESA Youtube livestream ao lançamento do Falcon 9 que transportará o telescópio Euclid até órbita terrestre.

Viagem e órbita

O lançamento do Euclid está programado para sábado, às 16h12, hora de Portugal continental, em Cabo Canaveral, Flórida, Estados Unidos, através do lançador Falcon 9, da Space X.







A órbita operacional será um halo em torno de um ponto conhecido como ponto 2 (L2) de Lagrange Sol-Terra, a uma distância média de 1,5 milhões de quilómetros além da órbita da Terra.