Partilhar o artigo Ofensiva contra EI no leste parada devido a risco para os civis Imprimir o artigo Ofensiva contra EI no leste parada devido a risco para os civis Enviar por email o artigo Ofensiva contra EI no leste parada devido a risco para os civis Aumentar a fonte do artigo Ofensiva contra EI no leste parada devido a risco para os civis Diminuir a fonte do artigo Ofensiva contra EI no leste parada devido a risco para os civis Ouvir o artigo Ofensiva contra EI no leste parada devido a risco para os civis

Tópicos:

Comissária, Democráticas Sírias FDS, Iraque, Síria Ofensiva,