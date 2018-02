Ofensiva de Assad contra Ghouta Oriental matou 72 crianças em três dias

Paulo Alexandre Amaral - RTP21 Fev, 2018, 18:40 / atualizado em 21 Fev, 2018, 21:08 | Mundo

Nas últimas horas, os números foram actualizados no balanço do Observatório Sírio para os Direitos Humanos: 310 mortos desde os primeiros ataques aéreos lançados na noite de domingo e 1550 feridos. Só ontem terão morrido 66 pessoas, esta quarta-feira outras 38. Entre os mortos contam-se pelo menos 72 crianças.



A situação das cerca de 400 mil pessoas que vivem em Ghouta Oriental, nas mãos dos rebeldes durante grande parte dos últimos sete anos de conflito, desde que em 2011 foi lançada a tentativa de deposição de Bashar al Assad, deteriorou-se particularmente a partir de Novembro, altura em que o regime de Assad intensificou os ataques contra a região.



"Estamos à espera da nossa vez de morrer"

“Quase toda a gente vive agora em abrigos. Chega a haver cinco e seis famílias numa casa. Não há comida, não há mercados onde comprar nada”



ONU apela à suspensão de atividade bélica

De acordo com os dados das organizações no terreno, há três meses que os bombardeamentos são contínuos na região de Ghouta, que nunca foi poupada pelas forças do regime. Em agosto de 2013 foi alvo de um ataque com armas químicas, gás sarin, estando ainda por fazer o balanço de vítimas, na ordem das centenas, segundo umas fontes, havendo contudo estimativas que apontam paras as quase duas mil. A 22 de Janeiro último, Assad foi acusado de lançar novo ataque químico no enclave rebelde. Como há cinco anos, o regime voltou a negar o uso desse tipo de armas, proibidas pela Convenção de Genebra.Perante um cenário em que o cerco aéreo é uma certeza diária e o cerco terrestre das tropas governamentais uma ideia cada vez mais concreta, os habitantes de Ghouta confrontam-se ainda com a fome e com toda a espécie de carências de bens essenciais à sobrevivência diária. Milhares de crianças (11,5% das crianças com idade inferior a cinco anos) sofrem de subnutrição aguda.Foi neste clima de instabilidade – onde apenas lhes resta abrigarem-se nas caves das casas – que residentes do enclave confessaram aos repórteres da Reuters que estavam apenas à espera da sua vez de morrer.“Estamos à espera da nossa vez de morrer. É a única coisa que posso dizer”, confessou Bilal Abu Salah, 22 anos, um residente de Douma, a maior cidade da região de Ghouta. A mulher está grávida de cinco meses e o casal teme que a violência dos bombardeamentos aéreos das forças de Assad venha a provocar um parto prematuro daquele que será o seu primeiro filho.“Quase toda a gente vive agora em abrigos. Chega a haver cinco e seis famílias numa casa. Não há comida, não há mercados onde comprar nada”, acrescentou Bilal. Desde Novembro, as organizações humanitárias apenas foram autorizadas a fazer um abastecimento à região e, ainda assim, altamente condicionado.Durante a tarde desta quarta-feia, relatam os repórteres da Reuters, um sistema de aviso contra ataques aéreos, operado pelo serviço de socorro Defesa Civil Síria, não parou de enviar alertas á população. Apenas espaçados por escassos minutos, os alertas foram sendo emitidos à medida que eram detectadas as descolagens dos aviões militares do regime a partir de bases militares nas proximidades. O aviso é quase sempre deste tipo: “A hora prevista para a chegada do avião às partes mais bombardeadas do Ghouta Oriental:... Harasta: dois minutos a partir de agora”.Um dos retratos traçados pela comunidade internacional face ao cenário de horror vivido pela população civil de Ghouta foi traçado pelo próprio secretário-geral das Nações Unidas: “[Os residentes] estão a viver o inferno na Terra”, declarou António Guterres perante o Conselho de Segurança.Guterres deixou um apelo à “imediata suspensão de toda a actividade bélica em Ghouta”.As Nações Unidas denunciaram ainda os bombardeamentos contra cinco da região, na segunda-feira. O exército sírio diz que se tratou de ataques cirúrgicos em zonas usadas pelos rebeldes para lançar ataques com rockets contra a capital Damasco.