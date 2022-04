Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

10h07 - 30 por cento da população de Lugansk permanece na região



O governador de Lugansk, Serhiy Gaidai, afirmou que cerca de 30 por cento da população permanece nas cidades e aldeias da região, numa altura em que as tropas de Moscovo intensificam os bombardeamentos.





More people need to evacuate from the Luhansk region in eastern Ukraine as shelling has increased in recent days and more Russian forces have been arriving, Luhansk Governor Serhiy Gaidai said on Saturday.https://t.co/kdHpqhem89 — The postman24 (@the_postman24) April 9, 2022

Segundo a Reuters, a Rússia tenciona intensificar os ataques em Donbass, que inclui Lugansk, para criar uma ligação terrestre com a Crimeia.









9h40 - Forças russas destruíram depósito de munições em base aérea



As forças russas destruíram um depósito de munições na Base Aérea de Myrhorod no centro da Ucrânia.



Um caça MiG-29 da força aérea ucraniana e um helicóptero Mi-8 também foram destruídos no ataque à base na região de Poltava, revelou o porta-voz do Ministério da Defesa, Igor Konashenkov.





9h19 - Ataques aéreos russos deverão aumentar no sul e leste



Na última atualização dos serviços secretos, o Ministério britânico da Defesa revela que a atividade aérea russa aumente no sul e leste da Ucrânia.



As forças militares russas continuam a atingir civis, como os que foram atingidos na estação ferroviária de Kramatorsk, na sexta-feira.



As operações russas concentram-se na região oriental de Donbas, acrescenta o Ministério britânico da Defesa, bem como nas cidades do sul de Mariupol e Mykolaiv.



Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 9 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/E0EjD3xPmZ



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/hswPju7mdi — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 9, 2022

Mas o ministério diz que a resistência ucraniana continua a bloquear o objetivo da Rússia de estabelecer uma ligação terrestre entre a Crimeia e a região de Donbass.









9h05 - Zelensky apela a "resposta global firme" após ataque a estação de comboios



O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apelou a uma "resposta global firme" à Rússia após o ataque à estação ferroviária em Kramatorsk, no leste ucraniano, que provocou a morte a pelo menos 52 pessoas.



"Este é outro crime de guerra russo pelo qual todos os envolvidos serão responsabilizados", disse Zelensky numa mensagem de vídeo, referindo-se ao ataque com mísseis à estação de comboios, esta sexta-feira, que matou pelo menos 52 pessoas, incluindo oito crianças, de acordo com as autoridades locais.



"As potências mundiais já condenaram o ataque da Rússia a Kramatorsk. Esperamos uma forte resposta global a este crime de guerra", afirmou Zelensky, citado pela AFP.



O Presidente ucraniano precisou ainda que tal como "nos massacres em Bucha, como em muitos outros crimes de guerra russos, o ataque com mísseis em Kramatorsk deve ser uma das acusações que devem ser levadas a tribunal".



Apesar de a estação estar localizada num território controlado pelo governo ucraniano, no Donbass, a Rússia acusou a Ucrânia da autoria do ataque, refere a Associated Press.







8h36 - Um milhar de marinheiros retidos em portos da Ucrânia



Duas agências especializadas da ONU apelaram hoje para uma ação urgente de ajuda a cerca de um milhar de marinheiros que se encontram retidos nas águas e nos portos ucranianos desde a invasão russa da Ucrânia.



Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a Organização Internacional para as Migrações (OIM), mais de cem navios mercantes estão impedidos de abandonar os portos da Ucrânia e as águas territoriais vizinhas.



Os dirigentes destas duas organizações endereçaram uma carta conjunta aos responsáveis do Alto-Comissariado da ONU para os Refugiados (ACNUR), do Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV) e dos Médicos Sem Fronteiras (MSF) para lhes comunicar a sua preocupação quanto ao destino daqueles marinheiros.







8h14 - Recolher obrigatório em Odessa



Vai ser imposto um recolher obrigatório na cidade de Odessa, no sul da Ucrânia. Começa esta tarde e deverá durar até ao fim de segunda-feira.



A cidade prepara-se para uma grande ofensiva russa. Teme-se o bombardeamento com mísseis.



O Ministério britânico da Defesa já alertou que Moscovo deverá usar mísseis disparados de navios contra o leste da Ucrânia. Mariupol, Mykolaiv e todo o Donbass são alvos.



A Procuradoria-Geral ucraniana revela que já morreram 176 crianças.



Ontem, foi possível retirar quase sete mil civis, principalmente, das cidades sitiadas de Mariupol e Berdiansk.



As autoridades ucranianas referem que terão sido levadas à força para a Rússia mais de seiscentos mil ucranianos.









8h00- Kiev quer tornar-se candidata à UE em junho



A vice-primeira-ministra da Integração Europeia e Euro-Atlântica da Ucrânia, Olga Stefanishina, disse ter esperança de que o país possa tornar-se candidato à adesão à União Europeia (UE) em junho.



"Esperamos que, na cimeira dos líderes da União Europeia em junho deste ano, a Ucrânia se torne candidata à adesão, e que esse processo abra novos horizontes políticos para nós, mas acima de tudo, horizontes financeiros", disse, segundo a agência de notícias Interfax.







(Agência Lusa)







7h45- Mais de 6.600 civis retirados por corredores humanitários



As autoridades ucranianas avançaram que 6.665 civis foram retirados através de corredores humanitários nas últimas 24 horas, mas acusaram os russos de terem retido oito autocarros na cidade de Melitopol.



A vice-primeira-ministra da Ucrânia, Irina Vereshchuk, disse que na sexta-feira 5.158 cidadãos usaram os seus próprios meios de transporte para chegar à cidade de Zaporijia, através do corredor humanitário de Mariupol e Berdyansk.



Segundo um comunicado, 1.614 eram civis de Mariupol, 3.544 de regiões de Zaporijia e 1.507 de outras cidades.



Vereshchuk garantiu que hoje “vão continuar os trabalhos no corredor humanitário para Mariupol e as cidades bloqueadas da região de Zaporijia, bem como a retirada de pessoas das cidades da região de Lugansk”.



Em relação aos oito autocarros apreendidos pelas forças russas em Melitopol, a vice-primeira-ministra destacou que as autoridades estão "a negociar para que esses autocarros sejam devolvidos e dar uma oportunidade, de acordo com os acordos, de retirar os moradores locais".



Os acordos “permitem cooperação com o poder ocupante (chamemos-lhe assim), decidir quem deve ir para onde e quem não deve, onde recolher a ajuda humanitária, quando apreender autocarros na estrada onde funciona o corredor humanitário", lamentou Vereshchuk.



A vice-primeira-ministra acrescentou que os corredores foram criados de acordo com o direito humanitário.



"Tudo o que seja feito durante a operação e a vigência desse corredor pode ser considerado uma grave violação do direito internacional", disse Vereshchuk.



(Agência Lusa)







Ponto da situação