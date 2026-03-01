EM DIRETO
A guerra no Médio Oriente após a morte de Ali Khamenei

Trump promete vingar militares dos EUA e anuncia "quatro semanas ou menos" de operações

Reportagem

O Irão decretou um período de luto de 40 dias, bem como sete dias feriados, após a morte, aos 86 anos, do líder supremo da República Islâmica, Ali Khamenei, no poder desde 1989. Acompanhamos aqui em direto a situação no Médio Oriente.

Graça Andrade Ramos, Andreia Martins, Cristina Sambado - RTP /

Elizabeth Frantz - Reuters

Momento-Chave
RTP /

Mercados reagem à guerra. Dólar e franco suíço em alta

O dólar e o franco suíço subiram acentuadamente no domingo, sustentados pelo seu estatuto de moeda de refúgio no meio da escalada do conflito militar no Médio Oriente, um primeiro sinal de nervosismo dos investidores antes da abertura do mercado petrolífero.

Por volta das 22h00 GMT, o dólar norte-americano subia 0,37% face ao euro, cotando a 1,1768 dólares por euro. Fortaleceu também 0,54% face à libra esterlina, cotada a 1,3409 dólares.

O franco suíço ganhou 0,57 por cento face ao euro, cotado a 0,9034 por euro.

"A actual operação militar conjunta entre os EUA e Israel contra o Irão pode levar a um renovado interesse pelo dólar norte-americano a curto prazo", disse Elias Haddad, da Brown Brothers Harriman (BBH).

Quando o risco geopolítico aumenta, os investidores tendem a virar-se para moedas consideradas seguras, como o dólar e o franco suíço.
Momento-Chave
RTP /

Mais de mil alvos iranianos atingidos nas primeiras 24 horas da operação

Num comunicado divulgado hoje, o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) informou que mais de mil alvos iranianos foram atingidos nas primeiras 24 horas da Operação Fúria Épica.

O comunicado listou os recursos militares norte-americanos utilizados na operação, incluindo bombardeiros furtivos, drones, caças e sistemas antimíssil.

Também listou alvos iranianos, como centros de comando e controlo, locais de mísseis balísticos e o quartel-general conjunto da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão (IRGC).

A informação corrobora os comentários das Forças de Defesa de Israel (IDF), que afirmaram anteriormente que o primeiro dia da operação trouxe "conquistas altamente significativas".
Momento-Chave
RTP /

Reino Unido autoriza EUA a utilizar a suas bases militares

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, anuncia que o seu país aceitou um pedido dos EUA para utilizar bases britânicas em ataques defensivos contra mísseis iranianos em depósitos ou lançadores.

"Os Estados Unidos solicitaram permissão para utilizar bases britânicas para este fim defensivo específico e limitado. Tomámos a decisão de aceitar este pedido para impedir o Irão de lançar mísseis sobre a região", diz Starmer numa mensagem vídeo na X.

"Não vamos participar nestes ataques, mas vamos continuar com as nossas ações defensivas na região", afirma.

E acrescenta: "Quero ser muito claro: todos nos lembramos dos erros do Iraque. E aprendemos essas lições. Não estivemos envolvidos nos ataques iniciais ao Irão... e não participaremos em nenhuma acção ofensiva agora."

No entanto, diz que o Irão está a "adotar uma estratégia de terra queimada", pelo que o Reino Unido está a "apoiar a autodefesa colectiva dos nossos aliados e do nosso povo na região".

Considera esta a "melhor forma de eliminar a ameaça urgente... e impedir que a situação se agrave ainda mais".
Momento-Chave
RTP /

Novo vídeo. Trump promete vingar morte de militares e anuncia "quatro semanas ou menos" de operações

Numa comunicação vídeo publicada nas redes sociais, Donald Trump prometeu domingo que os EUA "vingarão" as mortes de militares norte-americanos e "desferirão o golpe mais devastador" contra o regime iraniano.

Donald trump promete vingar morte de três militares norte-americanos em ataque do Irão Foto: truth Social - Reuters

No primeiro comentário à confirmação, este domingo, da morte de três militares dos EUA num ataque iraniano, o presidente admitiu que, "infelizmente, provavelmente haverá mais" baixas americanas. "É assim que as coisas são". "Os Estados Unidos vingarão as suas mortes e desferirão o golpe mais devastador contra os terroristas que fizeram guerra contra a civilização", prometeu.

Neste novo vídeo, o segundo desde o início da ofensiva israelo-americana contra o Irão, o presidente dos EUA afirmou que o país está a "realizar uma operação maciça, não só para garantir a segurança do nosso tempo e lugar, mas também a dos nossos filhos e dos filhos deles".

Afirmou ainda que este é o "dever e o fardo de um povo livre".

"Estas ações são corretas e necessárias para garantir que os americanos nunca terão de enfrentar um regime terrorista radical e sanguinário, armado com armas nucleares", declarou.

"Estas ameaças intoleráveis ​​não vão continuar por mais tempo", afirmou.
"As operações de combate continuam a todo o vapor e vão continuar até que todos os nossos objetivos sejam alcançados", referiu, admitindo que durem "quatro semanas ou menos".

Reiterou depois os seus apelos para uma mudança de regime, fazendo um apelo direto ao povo iraniano.
"Mais uma vez, exorto a Guarda Revolucionária, a polícia militar iraniana, a depor as armas e a receber imunidade total ou a enfrentar a morte certa. Será morte certa, e não será nada agradável", ameaçou.

"Apelo a todos os patriotas iranianos que anseiam pela liberdade para que aproveitem este momento, para que sejam corajosos", desafiou Trump. "Sejam ousados, sejam heróis e retomem o controlo do vosso país. A América está convosco".
Momento-Chave
RTP /

Agência de notícias iraniana confirma morte de sete comandantes militares

A agência de notícias semioficial Tasnim referiu que os ataques israelo-americanos mataram sete comandantes militares iranianos, incluindo o chefe do gabinete do comandante-chefe das Forças Armadas.

A televisão estatal reportou por seu lado este domingo a morte de vários altos funcionários iranianos, além do LíderSupremo, Ali Khamenei,  incluindo o chefe da Guarda Revolucionária, Mohammad Pakpour, um conselheiro do Líder Supremo, Ali Shamkhani, e o chefe do Estado-Maior do Exército, Abdolrahim Mousavi.
Momento-Chave
RTP /

França, Alemanha e Reino Unido admitem ações defensivas contra o Irão

Em comunicado conjunto, França, Alemanha e Reino Unido anunciaram este domingo estar "dispostos a realizar ações defensivas proporcionais para destruir a capacidade do Irão de disparar mísseis e drones".

Decisão que visa adaptar nomeadamente a França à nova realidade dos ataques "indiscriminados" do Irão, explicou o presidente Emmanuel Macron, depois de uma base em Abu Dhabi, que aloja forças francesas, ter sido atingida esta tarde.

A correspondente da RTP em Paris, Rosário Salgueiro, acompanhou as decisões francesas.
Momento-Chave
RTP /

EUA e Israel alargam alvos no segundo dia da ofensiva contra o Irão

Pelo segundo dia consecutivo os Estados Unidos e Israel bombardearam o Irão.

Foram também atingidos navios. Os israelitas convocaram mais de cem mil militares na reserva.

As autoridades iranianas garantem que já morreram mais de 200 pessoas.
Momento-Chave
RTP /

Repatriamentos. Nenhum português ficará isolado garante governo

Portugal recebeu 39 pedidos de repatriamento de Israel e dois dos 13 portugueses residentes no Irão já saíram do país.

O som de explosões da defesa antiaérea continua a ouvir-se em vários países do Golfo, onde vivem cidadãos portugueses.

O Secretário de Estado das Comunidades assegura que o Governo não vai deixar nenhum cidadão português isolado.
Momento-Chave
RTP /

Sondagem. Só um em quatro norte-americanos apoia ataques ao Irão

A Administração Trump já atingiu grande parte dos seus objetivos de decapitar o governo e as chefias militares do Irão, mas outra guerra se abre internamente.

Um dos argumentos invocados para justificar a ofensiva é o de que os Estados Unidos estariam sob "grave ameaça", uma vez que o Irão estaria a produzir mísseis balísticos a um ritmo extremamente elevado.

Muitos duvidam destes argumentos.

A análise da correspondente da RTP em Washington, Cândida Pinto.
Momento-Chave
RTP /

Morte de Khamenei provoca protestos violentos em vários países

A morte do líder supremo do Irão está a provocar violentos protestos nalguns países da região.

No Paquistão, foi invadido o Consulado dos Estados Unidos em Carachi. 9 pessoas morreram.

Em Bagdade, no Iraque, os manifestantes tentaram entrar na Embaixada dos norte americana.
Momento-Chave
RTP /

Milhares celebram no mundo a morte de Ali Khamenei

Assim que foi confirmada a morte do líder supremo iraniano, milhares de pessoas saíram para celebrar.

Quer em Teerão e noutras cidades do Irão quer noutros países. Acreditam que é o principio do fim do regime.

Em Lisboa também houve manifestação.
Momento-Chave
RTP /

Base das Lajes regista movimentações intensas no dia de domingo

Na Base das Lajes, nos Açores foram registadas muitas movimentações.

De manhã, descolaram desta base cinco aviões KC46, ficando outros cinco ainda na pista.

A missão terá demorado cerca de três horas, pois por volta da uma da tarde, duas horas no continente, estavam de volta.

À hora de almoço, saíram seis caças europeus aeronaves britânicas reabastecedoras que acompanharam um avião maior, o A330 da força aérea britânica.

Já ao fim da tarde, às cinco da tarde locais, 18h no continente, levantaram voo mais oito aviões.

O estado de alerta nas Lajes não foi elevado e o Presidente do Governo Regional dos Açores diz que a segurança dos açorianos está garantida.
Momento-Chave
RTP /

Mecanismo de entreajuda dos 27 acionado após ataques do Irão

A diplomacia europeia esteve reunida em Bruxelas este domingo.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27 decidiram acionar o mecanismo de entreajuda e proteção consular aos cidadãos europeus na região do Médio Oriente.

Um mecanismo que ainda não foi ativado por nenhum dos estados-membros.

Em comunicado, a União Europeia referiu que "segue com preocupação os acontecimentos no Médio Oriente e compromete-se com todos os esforços diplomáticos para impedir que um agravamento da situação".

Os ministros dos Negócios Estrangeiros estiveram reunidos a pedido da Chefe da Diplomacia Europeia, Kaja Kallas, e reforçaram "o apoio ao povo do Irão e a necessidade de que os confrontos não ponham em causa a economia global".

As duas das ideias marcaram o comunicado emitido pela chefe da diplomacia europeia, em nome dos 27, depois de uma reunião extraordinária com os ministros dos negócios estrangeiros.

No documento pode ler-se que %u201Ca intenção é continuar a proteger a segurança e os interesses da União, incluindo através de sanções adicionais às que já foram aprovadas nos últimos tempos em resposta à brutal repressão contra o povo iraniano e às ameaças dos programas nuclear e de mísseis balísticos do Irão%u201D.

No comunicado, com o qual os estados-membros concordaram depois de três horas de reunião por vídeo conferência, existe também um %u201Capelo à máxima contenção e ao pleno respeito pelo direito internacional, incluindo os princípios da Carta das Nações Unidas e o direito internacional humanitário%u201D.

Os 27 e a chefe da diplomacia europeia dizem que %u201Co Médio Oriente tem muito a perder com qualquer guerra prolongada e que os ataques e a violação da soberania de vários países da região por parte do Irão são indesculpáveis%u201D.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros defendem que o Irão deve abster-se %u201Cde ataques militares indiscriminados%u201D e expressam %u201Ca total solidariedade aos parceiros da região que foram atacados ou afetados com os quais estão em permanente contacto%u201D.

A União Europeia compromete-se a contribuir com %u201Ctodos os esforços diplomáticos para reduzir as tensões e alcançar uma solução duradoura para impedir o Irão de adquirir armas nucleares e reforça que a plena cooperação com a Agência Internacional de Energia Atómica e o cumprimento das obrigações legais ao abrigo do Tratado de Não Proliferação Nuclear são cruciais%u201D.

Os ministros reiteram que %u201Cos acontecimentos no Irão não devem conduzir a uma escalada que possa ameaçar o Médio Oriente, a Europa e outras regiões, com consequências imprevisíveis, incluindo na esfera económica. A interrupção de vias navegáveis críticas, como o Estreito de Ormuz, deve ser evitada%u201D.

Por fim, a União Europeia e os estados-membros afirmam %u201Cestar a tomar todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos cidadãos europeus na região, incluindo a ativação do Mecanismo Europeu de Proteção Civil da UE, se necessário, para possíveis repatriamentos%u201D.
Momento-Chave
RTP /

Um mapa dos alvos atingidos pelo Irão em dois dias de retaliação

Por motivos de segurança, nem todos os lugares atingidos foram divulgados.
Momento-Chave
RTP /

Pentágono diz que destruiu quartel-geral da Guarda Revolucionária

O Comando Central dos EUA (CENTCOM) indicou este domingo que o quartel-general da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão (IRGC) foi destruído no sábado pelos ataques aéreos conjuntos dos Estados Unidos e Israel. 

"O ramo iraniano da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) matou mais de mil americanos nos últimos 47 anos. Ontem, um ataque em grande escala dos EUA decapitou a serpente. Os Estados Unidos possuem as forças armadas mais poderosas à face da Terra, e a IRGC já não tem um quartel-general", declarou o CENTCOM na rede social X. 

O presidente norte-americano, Donald Trump, disse no domingo que as forças armadas norte-americanas estavam a afundar a Marinha do Irão, destruindo nove navios de guerra iranianos até à data e "indo atrás dos restantes".

"Acabei de ser informado de que destruímos e afundámos nove navios iranianos, alguns deles relativamente grandes e importantes. Estamos à caça dos restantes. Em breve, também estarão a flutuar no fundo do mar! Num ataque separado, destruímos grande parte do seu quartel-general naval", escreveu. 

"Fora isso, a Marinha deles está muito bem!" acrescentou. 

Trump fez o anúncio numa publicação nas redes sociais, enquanto o Pentágono intensificava os seus bombardeamentos contra as forças armadas iranianas, enviando bombardeiros furtivos B-2 dos EUA para atacar instalações subterrâneas fortificadas de mísseis iranianos com bombas de 907 kg (2.000 libras).
Momento-Chave
Andreia Martins - RTP /

Guerra no Médio Oriente. Que líderes iranianos morreram nos ataques de Israel e EUA?

O ataque de sábado contra Teerão decapitou grande parte da liderança iraniana, a começar pelo próprio ayatollah Ali Khamenei, o Líder Supremo que supervisionava todos os órgãos de poder político, militar, religioso e judicial.

Foto: WANA via Reuters

Os ataques israelo-americanos mataram o Líder Supremo do país e grande parte da sua família, incluindo a filha, um dos netos, uma nora e um genro, segundo indicou a agência iraniana Fars. 

A televisão estatal iraniana adiantou também que o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Abdolrahim Moussavi, foi morto juntamente com outros generais de alta patente e com o ministro iraniano da Defesa, o general Aziz Nasirzadeh. 

O chefe da Guarda Revolucionária, Mohammad Pakpour, e Ali Shamkhani, conselheiro do Líder Supremo e secretário do Conselho de Defesa, também morreram nos ataques de sábado, adiantou a televisão do país. 

De acordo com a emissora, foram mortos “durante uma reunião do Conselho de Defesa”. 

As Forças de Defesa de Israel adiantaram ainda que os ataques mataram Saleh Asadi, chefe da Direção de Informações do comando de emergência Khatam-al-Anbiya, e Mohammad Shirazi, chefe do gabinete militar.

Hossein Jabal Amelian, chefe da Organização de Inovação e Investigação Defensiva (SPND) e Reza Mozaffari-Nia, antigo chefe da SPND e ex-vice-ministro da Defesa, também foram visados e terão morrido. 

Há um outro nome de grande destaque que é apontado como um dos mortos deste ataque: o ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad, segundo adiantou a agência pró-regime ILNA, citada pelo Jerusalem Post

Presidente do Irão entre 2005 e 2013, Mahmoud Ahmadinejad terá morrido nos ataques coordenados entre Israel e Estados Unidos que visaram a sua residência em Narnak, no nordeste de Teerão. Vários guarda-costas também morreram, segundo informou a mesma agência. 
Vazio de poder? 
Ao início da manhã, o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Ali Larijani, anunciava que o processo de transição do poder após a morte de Khamenei havia começado “de imediato” e que assumiria funções “um conselho de direção provisório”.

Larijani adiantou que este conselho será composto pelo Presidente do país, Masud Pezeshkian, o chefe do poder judicial, Golamhosein Mohseni Eye, e ainda um jurista do Conselho dos Guardiães, cujo nome foi entretanto anunciado: o ayatollah Alireza Arafi.

Os três líderes “assumirão a responsabilidade” até à designação do próximo ayatollah. Larijani, responsável do Conselho Supremo de Segurança Nacional, alertou ainda para o perigo de divisões internas no poder após o ataque.

O ayatollah Alireza Arafi tem 66 anos e é membro clérigo do Conselho dos Guardiães. Assume atualmente funções como presidente do Centro de Gestão dos Seminários Islâmicos do país.
Ainda que o processo de sucessão já esteja em andamento, há informações de que dezenas de líderes iranianos terão morrido nas últimas horas, prevendo-se um vazio de poder nos principais órgãos do país. De acordo com o presidente norte-americano, Donald Trump, foram mortos “48 líderes” iranianos de uma só vez.

Fica a dúvida sobre como decorrerá efetivamente a sucessão de Ali Khamenei após quase 37 anos no poder, numa altura em que os ataques continuam a visar Teerão e outras cidades iranianas.

Artigo atualizado às 19h30 de domingo, dia 1 de março de 2026.

Momento-Chave
RTP /

Media. Ataques atingiram hospital em Teerão

A agência de notícias iraniana ISNA noticiou que o Hospital Gandhi, localizado no norte de Teerão, foi alvo de ataques aéreos no domingo à noite, o segundo dia de uma campanha de bombardeamentos contra o Irão liderada por Israel e pelos Estados Unidos.

"O Hospital Gandhi, em Teerão, foi atacado por bombardeamentos aéreos sionistas-americanos", escreveu a ISNA, enquanto as agências de notícias Fars e Mizan publicaram um vídeo, alegadamente filmado no interior do hospital, mostrando destroços no chão no meio de cadeiras de rodas.
Momento-Chave
RTP /

Ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad morreu nos ataques

Uma agência iraniana adiantou este domingo que o antigo presidente do Irão entre 2005 e 2013, Mahmoud Ahmadinejad, foi morto nos ataques coordenados entre Israel e Estados Unidos.

O ataque atingiu a residência de Ahmadinejad em Narnak, no nordeste de Teerão, resultando na morte do antigo governante e de vários guarda-costas, adiantou a agência pró-regime iraniano.
Momento-Chave
RTP /

Conselho da Europa apela à união para travar conflito no Médio Oriente

O secretário-geral do Conselho da Europa, Alain Berset, apelou à união da Europa para travar o conflito no Médio Oriente e pediu respeito pelo direito internacional.

Em comunicado, Alain Berset sublinhou que o conflito que escalou no sábado é também "um teste para saber se a Europa pretende moldar a ordem que está a surgir ou se vai só observar a sua fragmentação".

"A Europa, como um todo, deve agir no sentido de apaziguar o conflito no Golfo, protegendo ao mesmo tempo a segurança dos seus cidadãos na região. Deve exigir o respeito pelo direito internacional, incluindo pela Carta das Nações Unidas", acrescentou o secretário-geral do Conselho da Europa, pedindo ainda o fim dos ataques de todas as partes.

Alain Berset considerou ainda que o mundo já não tem uma ordem legal, mas "apenas força e padrões duplos", apontando para o ataque ao Irão por parte dos Estados Unidos e de Israel e para as crises vividas na "Ucrânia, em Gaza, na Venezuela e, de outra forma, na Groenlândia".

"Ninguém pode esconder-se atrás da pretensão de que essa ordem nunca foi violada, ou que os poderosos não impuseram a sua vontade quando lhes convinha", lê-se no comunicado.

Neste momento, apontou ainda Alain Berset, "o tempo é essencial". "Se não organizarmos a segurança europeia coletiva dentro de uma estrutura legal permanente, esta permanecerá reativa a crises moldadas por outros", acrescentou, dizendo ainda que "à medida que são lançados mísseis, o direito internacional é transformado em arma".

Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que a operação visa "eliminar ameaças iminentes" do Irão e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, justifica a ação conjunta contra o que classificou como uma "ameaça existencial".

O Irão já confirmou a morte do `ayatollah` Ali Khamenei, o líder supremo do país desde 1989 e decretou um período de luto de 40 dias.

Segundo a Cruz Vermelha iraniana, foram registados pelo menos 200 mortos e cerca de 750 feridos.

Portugal, França, Alemanha e Reino Unido condenaram os ataques iranianos a países vizinhos.
Momento-Chave
Lusa /

Confrontos entre manifestantes e polícia no Paquistão. Número de mortos sobe para 22

Confrontos entre manifestantes e a polícia na cidade portuária de Carachi, Paquistão, e no norte, fizeram pelo menos 22 mortos e mais de 120 feridos quando manifestantes pró-Irão tentavam invadir o consulado dos EUA, disseram as autoridades.

Protesto em frente ao Consulado Geral dos EUA em Carachi, pela morte do Líder Supremo do Irão, o Ayatollah Ali Khamenei, em ataques israel-americanos Foto: Akhtar Soomro - Reuters

No norte do país, os manifestantes atacaram também os escritórios da ONU e do Governo.

A violência ocorreu depois de os EUA e Israel terem atacado o Irão, matando o líder supremo, o `ayatollah` Ali Khamenei. A polícia e os funcionários de um hospital em Carachi disseram que pelo menos 50 pessoas também ficaram feridas nos confrontos e algumas delas estavam em estado crítico.

O presidente Asif Ali Zardari expressou a sua "profunda tristeza pelo martírio de Khamenei" e transmitiu as suas condolências ao Irão, segundo o seu gabinete.

"O Paquistão está ao lado da nação iraniana neste momento de luto e partilha a sua perda", afirmou o chefe de Estado.

Summaiya Syed Tariq, médica legista do principal hospital público da cidade, confirmou que seis corpos e vários feridos foram levados para o local. O número de óbitos subiu depois para 10 após a morte de quatro pessoas gravemente feridas.
Milhares de xiitas em fúria

Doze pessoas foram mortas e mais de 80 ficaram feridas em confrontos com a polícia na região de Gilgit-Baltistão, no norte do país, quando milhares de manifestantes xiitas, enfurecidos com os ataques dos EUA e de Israel contra o Irão, atacaram os escritórios do Grupo de Observadores Militares da ONU e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), disse o polícia local Asghar Ali.

Um porta-voz do Governo, Shabir Mir, adiantou que todos os funcionários destas organizações estavam em segurança.

Segundo a mesma fonte, os manifestantes entraram repetidamente em confronto com a polícia em vários locais da região, danificaram os escritórios de uma instituição de solidariedade local e incendiaram esquadras.

As autoridades mobilizaram tropas e controlaram a situação, referiu o porta-voz do Governo.

A embaixada dos EUA no Paquistão escreveu na rede social X que estava a monitorizar relatos de manifestações em curso nos consulados gerais dos EUA em Carachi e Lahore, bem como convocatórias para protestos adicionais na embaixada dos EUA em Islamabad e no consulado geral em Peshawar.

A embaixada aconselhou os cidadãos norte-americanos no Paquistão a acompanharem as notícias locais, a estarem atentos ao que acontece à sua volta, a evitarem grandes ajuntamentos e a manterem o seu registo de viagens junto do governo dos EUA atualizado.

O Paquistão, que alberga uma das mais importantes comunidades xiitas do mundo (cerca de 20% da sua população), vê com preocupação a escalada do conflito no Médio Oriente e o impacto que pode ter internamente, temendo que uma nova onda de violência civil abre mais uma frente de desestabilização interna.

Momento-Chave
RTP /

Ataque iraniano provoca incêndio em base de Abu Dhabi que alberga forças francesas

Um ataque com drones iranianos contra uma base naval em Abu Dhabi, que alberga forças francesas, provocou um incêndio, sem registo de vítimas, informaram o Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos e o Ministério das Forças Armadas francês.

"As equipas especializadas responderam este domingo a um incidente resultante de um ataque com dois drones iranianos a um depósito na base naval de Al Salam, em Abu Dhabi", disse o ministério francês. "O ataque provocou um incêndio em dois contentores com vários equipamentos, mas não houve vítimas", acrescentou.

A base emirati, também conhecida como Campo da Paz, alberga forças francesas a convite dos Emirados Árabes Unidos.

"Um hangar na nossa base naval, adjacente à dos Emirados Árabes Unidos, foi atingido num ataque com um drone dirigido ao porto de Abu Dhabi. Os danos são limitados e apenas materiais. Não há feridos", declarou a ministra das Forças Armadas, Catherine Vautrin, em entrevista à agência X.

"As nossas forças mantêm a máxima vigilância perante uma situação que se desenvolve a cada hora", acrescentou.
Momento-Chave
RTP /

Caça britânico abateu drone iraniano que rumava ao Catar

O Ministério da Defesa britânico referiu que um caça Typhoon da Força Aérea Real, a operar a partir do Catar, abateu um drone iraniano que se dirigia para território qatari.
Momento-Chave
RTP /

Presidente de Governo dos Açores. Acordo Bilateral de Defesa e Cooperação entre Portugal e os EUA "foi cumprido"

O presidente do Governo dos Açores afirmou hoje que o Acordo Bilateral de Defesa e Cooperação entre Portugal e os Estados Unidos "foi cumprido" e que a importância dos Açores "foi reconfirmada" com o recente ataque ao Irão.

Numa declaração política sem direito a perguntas dos jornalistas, José Manuel Bolieiro referiu que "no atual contexto internacional de guerra" o Governo dos Açores e o Governo "mantiveram contactos e troca de informação" através do primeiro-ministro, ministro dos Negócios Estrangeiros e presidente do executivo açoriano.

Boleiro, que falava no Palácio de Sant'Ana, em Ponta Delgada, considerou que o Acordo Bilateral de Defesa e Cooperação entre Portugal e os Estados Unidos "foi cumprido, tal como informou o Governo".

De acordo com o líder do executivo açoriano, os Açores e a sua posição geográfica "são um ativo, cuja centralidade estratégica para a segurança e defesa atlântica e ocidental, no plano nacional, no quadro da NATO e das relações com países aliados de Portugal, está agora reconfirmada pela atual conjuntura internacional".

Associando-se aos termos do comunicado do Governo, Bolieiro afirmou que, com a alteração do contexto desde sábado, ficou estabelecido entre ambos os governos a "intensificação dos contactos para informação e acompanhamento da evolução da situação".

No sábado, cinco aviões reabastecedores KC-46 Pegasus da Força Aérea norte-americana levantaram voo da Base das Lajes, na ilha Terceira, segundo constatou a Lusa no local.

Há mais de uma semana que estavam estacionados na Base das Lajes, nos Açores, 15 aviões reabastecedores KC-46 Pegasus da Força Aérea norte-americana, que têm capacidade de reabastecer outras aeronaves em pleno voo.

Minutos depois da partida dos reabastecedores levantou voo também um P-8 Poseidon, aeronave militar desenvolvida para a Marinha dos Estados Unidos, projetada para a guerra antissubmarino, que tinha chegado às Lajes na sexta-feira à noite.

c/Lusa
Momento-Chave
RTP /

Paulo Rangel condena ataques a Omã e Jordânia

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, falou hoje com os homólogos de Omã e da Jordânia e condenou os ataques do Irão aos respetivos países.

Paulo Rangel esteve em contacto com o homólogo jordano, Ayman Safadi, e durante a conversa agradeceu a atenção dada aos portugueses deslocados e expressou a "total solidariedade de Portugal" face aos ataques do Irão à Jordânia, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros português na rede social X.

Numa segunda publicação, o mesmo ministério afirmou que Paulo Rangel conversou também com o ministério dos Negócios Estrangeiros de Omã, Badr al-Busaidi, e que condenou "sem reservas" os ataques iranianos ao país que tem mediado as negociações sobre o programa nuclear iraniano com os Estados Unidos.

O ministro "exprimiu a solidariedade de Portugal e o desejo de que as conversações possam ser retomadas em breve", acrescentou o ministério também no X.

No sábado o Ministério dos Negócios Estrangeiros recomendou aos portugueses que estão na região do Médio Oriente que cumpram as recomendações das autoridades locais, permaneçam em casa, e que, em caso de emergência, contactem as embaixadas ou consulados.
Momento-Chave
Lusa /

Portugal recebeu 39 pedidos de repatriamento de Israel e dois portugueses saíram do Irão

Portugal recebeu 39 pedidos de repatriamento de Israel e dois dos 13 portugueses residentes no Irão saíram do país atacado no sábado por Israel e Estados Unidos, avançou hoje o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

Imagens de Beit Shemesh, em Israel, após um ataque iraniano no sábado. Foto: Ammar Awad - Reuters

Numa atualização do número de pedidos de repatriamento, Emídio Sousa explicou à agência Lusa que estava preparada uma evacuação terrestre do Irão, uma vez que o espaço aéreo daquela zona foi encerrado, e que os dois portugueses que já deixaram o país de carro.

"Temos 11 [portugueses] que são residentes e que não pretendem sair. Pelo menos, não nos manifestaram essa vontade", acrescentou.

Em relação aos pedidos de repatriamento, o número avançado ao início da tarde de hoje era de 18, tendo subido para os 39 pedidos de portugueses que estão em Israel e querem regressar a Portugal.

"Dos restantes países da zona em conflito, não temos ainda pedidos. Temos feito vários contactos, as nossas embaixadas estão em contacto permanente, os nossos cidadãos residentes ou que estão em trabalho, neste momento, estão calmos, estão em casa. Recomendamos que sigam sempre as recomendações das autoridades locais e que evitem sair de casa", explicou o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

O maior foco de preocupação está relacionado com as pessoas que se encontravam em viagem - de turismo ou de negócios - e que, com o encerramento do espaço aéreo, estão retidas nos aeroportos. Nestes casos, recomenda-se a inscrição nos gabinetes de emergência consular.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros recomendou aos portugueses que estão na região do Médio Oriente que cumpram as recomendações das autoridades locais, permaneçam em casa, e, em caso de emergência, contactem as embaixadas ou consulados.

Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

RTP /

Novas explosões em Erbil, no norte do Iraque

Novas explosões foram ouvidas no domingo à noite em Erbil, capital da região autónoma do Curdistão, no norte do Iraque, que alberga bases militares norte-americanas.

Fortes detonações abalaram a cidade, onde estão estacionados um consulado norte-americano e tropas norte-americanas, informou um jornalista da AFP.

As defesas aéreas intercetaram os ataques, mas não foi especificado se se tratava de mísseis ou drones, de acordo com um fotógrafo da AFP junto ao aeroporto de Erbil, que alberga tropas da coligação anti-jihadista liderada pelos EUA.

O exército iraniano declarou na manhã de domingo ter atacado bases norte-americanas na região do Curdistão iraquiano e no Golfo Pérsico, em resposta aos ataques israelitas e norte-americanos que mataram o Líder Supremo, Ayatollah Ali Khamenei.

Os sistemas de defesa dos EUA intercetaram drones em Erbil, onde um grupo iraquiano apoiado pelo Irão também reivindicou a responsabilidade pelos ataques com drones.
Momento-Chave
RTP /

Trump: EUA afundaram 9 navios iranianos e destruíram quartel-general da Marinha do Irão

O presidente norte-americano, Donald Trump, disse no domingo que as forças armadas norte-americanas estavam a afundar a Marinha do Irão, destruindo nove navios de guerra iranianos até à data e "indo atrás dos restantes".

"Acabei de ser informado de que destruímos e afundámos nove navios iranianos, alguns deles relativamente grandes e importantes. Estamos à caça dos restantes. Em breve, também estarão a flutuar no fundo do mar! Num ataque separado, destruímos grande parte do seu quartel-general naval", escreveu.

"Fora isso, a Marinha deles está muito bem!" acrescentou.

Trump fez o anúncio numa publicação nas redes sociais, enquanto o Pentágono intensificava os seus bombardeamentos contra as forças armadas iranianas, enviando bombardeiros furtivos B-2 dos EUA para atacar instalações subterrâneas fortificadas de mísseis iranianos com bombas de 907 kg (2.000 libras).

O presidente norte-americano, que supervisiona a ofensiva das forças norte-americanas a partir da sua residência em Mar-a-Lago, na Florida, ainda não comentou as mortes de três militares norte-americanos, as primeiras baixas norte-americanas desde o início do conflito.



Momento-Chave
RTP /

Rádio e televisão iranianas foram atingidas

Parte das sedes de rádio e televisão nacionais do Irão foram atingidas este domingo em ataques na capital. A informação foi avançada pelos meios estatais, que indicam ainda que a emissão de ambos prossegue normalmente.
Momento-Chave
RTP /

NATO "ajusta" posicionamento das forças em resposta a "potenciais ameaças"

A NATO anunciou no domingo que está a ajustar o posicionamento das suas forças para garantir a segurança dos seus 32 Estados-membros face a "potenciais ameaças", como mísseis balísticos ou drones originários do Irão, do Médio Oriente, "ou de outras regiões".

O Comandante Supremo Aliado na Europa (SACEUR), o general norte-americano Alexus Grynkewich, "continua a manter discussões ativas e regulares com os líderes militares de ambos os lados do Atlântico, bem como com o secretário-geral da NATO", acrescentou o porta-voz, Martin L. O'Donnell, numa declaração à imprensa.
RTP /

Presidente do Irão. Governo interino inicia funções no rumo "traçado" por Khamenei

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, anunciou o início de funções de um conselho de liderança interino, após a morte no sábado do líder supremo, Ali Khamenei, nos ataques israelita e norte-americanos contra Teerão.

"O Conselho de Direção Interino iniciou os trabalhos (...). Continuaremos com todas as nossas forças no rumo traçado pelo imã Khomeini", fundador da República Islâmica, declarou Pezeshkian, segundo a agência francesa AFP.

A República Islâmica "esmagará com força as bases do inimigo", acrescentou.

Pezeshkian fez o comentário numa mensagem pré-gravada transmitida pela televisão estatal iraniana, noticiou a agência norte-americana AP.

O presidente é um dos três membros que integram o conselho interino.

Os restantes são o chefe do poder judicial, o clérigo Gholam Hossein Mohseni Ejehei, e o `ayatollah` Ali Reza Arafi.

O conselho ficou encarregado de assegurar a transição no Irão após a morte, aos 86 anos, de Ali Khamenei, que liderava o regime desde 1989.

Khamenei foi morto nos primeiros bombardeamentos contra Teerão, lançados por Israel e pelos Estados Unidos, juntamente com dezenas de outros dirigentes políticos e militares.

Esta é a segunda vez que o Irão vai escolher um líder supremo, depois de Ali Khamenei ter sucedido ao `ayatollah` Ruhollah Khomeini, fundador da República Islâmica após a revolução de 1979 que depôs a monarquia.
Momento-Chave
Lusa /

Putin perde mais um aliado de peso com a morte de `ayatollah` Khamenei

Bashar al-Assad, Nicolás Maduro e Ali Khamenei. Vladimir Putin perdeu, em apenas um ano e meio, três dos seus aliados estrangeiros mais importantes, sem que o Kremlin, envolvido na guerra na Ucrânia, possa reagir de forma firme.

Vladimir Putin, presidente da Rússia Foto: Grigory Sysoyev - Reuters

O líder russo limitou-se este sábado a enviar uma carta para expressar condolências após o "assassínio" do líder supremo iraniano, descrevendo-o como "um estadista extraordinário que deu uma contribuição pessoal enorme para o desenvolvimento das relações de amizade entre a Rússia e o Irão".

Apesar de ter condenado o ato como uma "violação cínica" da "moral e do direito internacional", Putin e as autoridades russas não anunciaram oficialmente qualquer ajuda concreta a Teerão face às operações militares dos Estados Unidos e de Israel em curso. Em junho de 2025, ao responder a uma pergunta da AFP durante uma conferência de imprensa, Putin tinha afirmado nem sequer querer "discutir" a eventualidade do assassínio de Khamenei.

No sábado, foi o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, quem tomou a iniciativa, segundo Moscovo, de ligar ao seu homólogo russo, Serguei Lavrov, quando os bombardeamentos tinham já começado.

Para o especialista russo Alexandre Baounov, do centro Carnegie, a morte de Khamenei coloca o presidente russo numa "situação difícil".

Desde a reeleição de Donald Trump como Presidente dos Estados Unidos, Putin tem procurado acautelar o polémico bilionário norte-americano para obter favores de Washington nas negociações para pôr fim à guerra desencadeada pela invasão russa da Ucrânia em 2022.

No início de janeiro, o sequestro pelos Estados Unidos do antigo líder venezuelano Nicolás Maduro marcou a perda de outro parceiro de Moscovo, sem que o Kremlin pudesse intervir.

"Duas vezes em dois meses, Putin falhou no seu papel de salvador", sublinhou Baounov na conta pessoal na rede social Telegram. E, no caso de Khamenei, acrescenta o especialista, "o assassino é o seu amigo Trump". Moscovo, o refúgio

Anteriormente, Vladimir Putin tinha conseguido pelo menos ajudar o ex-líder ucraniano Viktor Ianukovitch a encontrar refúgio na Rússia, em fevereiro de 2014. Também concedeu asilo a Bashar al-Assad e à sua família após a sua queda do regime na Síria, em dezembro de 2024.

Ao contrário do caso Maduro, a morte de Khamenei ocorreu numa região do mundo que a Rússia considera o seu "hemisfério", considera Baounov.

O especialista compara este assassínio ao do líder líbio e aliado do Kremlin, Muammar Kadhafi, em 2011, que marcou, segundo Baounov, "uma viragem na política russa" e constituiu uma das justificações de Putin para "romper com o Ocidente".

Teerão manteve-se um dos aliados e apoiantes mais próximos da Rússia durante toda a ofensiva lançada por Moscovo contra a Ucrânia em 2022. Perda de influência

Kiev e os países ocidentais acusam Teerão de ter fornecido à Rússia armas e tecnologias militares, como os drones Shahed, de conceção iraniana, que Moscovo produz agora em massa e utiliza diariamente para bombardear a Ucrânia.

Em 2025, Rússia e Irão assinaram também um tratado de parceria estratégica com vista a reforçar os laços, incluindo na área militar.

Além da perda de um aliado importante em Ali Khamenei, as consequências para Moscovo do conflito em curso no Irão são ainda difíceis de avaliar. 

O deputado russo Anatoli Vasserman, citado pelo órgão de comunicação social próximo do Kremlin MK.ru, garantiu que a guerra poderá beneficiar a curto prazo a Rússia se provocar uma forte subida dos preços do petróleo, mas criar a longo prazo "graves problemas" aos Estados Unidos e a Israel se as autoridades iranianas "resistirem".

Por seu lado, Kiev congratulou-se com a morte do líder religioso iraniano. 

Para o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andrii Sybiga, a morte do `ayatollah` demonstra mesmo que a Rússia não é um "parceiro fiável, mesmo para aqueles que mais dependem dela" e que perde influência devido à sua "guerra insensata contra a Ucrânia".

Momento-Chave
RTP /

Sondagem Reuters/Ipsos. Apenas um em cada quatro norte-americanos apoia os ataques dos EUA ao Irão

Apenas um em cada quatro norte-americanos aprova os ataques norte-americanos que mataram o líder iraniano no sábado, de acordo com uma sondagem Reuters/Ipsos concluída no domingo.

Cerca de 27% dos inquiridos disseram aprovar os ataques, enquanto 43% desaprovaram e 29% afirmaram que não tinham a certeza. Cerca de nove em cada dez inquiridos disseram que ouviram falar dos ataques, que começaram ao início da manhã de sábado.

Cerca de 56% dos norte-americanos consideram que Trump, que também ordenou ataques na Venezuela, Síria e Nigéria nos últimos meses, está demasiado disposto a recorrer ao uso de força militar para promover os interesses dos EUA.
RTP /

Balanço de ataque iraniano perto de Jerusalém sobe para oito mortos

A derrocada de um edifício em Israel, atingido pelo "impacto direto" de um míssil iraniano, fez oito mortos, referiram os serviços de socorro, atualizando o balanço anterior de seis mortos.

"No setor de Bet Shemesh, as equipas de resgate e paramédicos confirmaram o óbito de oito pessoas", anunciou o Magen David Adom, o equivalente israelita da Cruz Vermelha, num comunicado citado pela agência de notícias France-Presse.

A organização disse que retirou do local 28 feridos, dos quais dois estavam em estado grave.

O jornal Jerusalem Post noticiou que, cerca de três dezenas de ambulâncias foram enviadas para o local onde caiu o míssil, na região de Bet Shemesh (centro), a cerca de 30 quilómetros a sudoeste de Jerusalém.

Referiu também que foi registado um segundo impacto de um míssil.
Momento-Chave
RTP /

Entre os festejos e os lamentos. Morte de Khamenei com reações opostas em vários países

Os bombardeamentos que mataram o líder supremo do Irão estão a ser recebidos de formas muito diferentes por iranianos em todo o mundo. A ofensiva conjunta dos Estados Unidos e Israel matou o ayatollah Ali Khamenei no último sábado, entre outros líderes iranianos. O país decretou um período de luto de 40 dias e sete dias de feriado.


Momento-Chave
RTP /

Comunidade iraniana em Portugal celebra ataque e espera mudança de regime

Vários iranianos que residem em Portugal festejam este domingo o ataque israelo-americano contra Teerão junto à embaixada do Irão em Lisboa.

Foto: Filipa Brunay - RTP

Falam de um dia feliz para todos os iranianos e lembram que o "ditador" Khamenei desencadeou um dos maiores "massacres" ao conter as manifestações em várias cidades iranianas de janeiro de 2026.

"Esta intervenção era a coisa mais desejada pelo povo iraniano", vinca um dos manifestantes, deixando elogios a Donald Trump.
Momento-Chave
RTP /

"Concordei em conversar". Trump diz que nova liderança iraniana quer retomar negociações

O presidente norte-americano, Donald Trump, disse no domingo que a nova liderança do Irão quer falar com ele e que concordou, segundo uma entrevista à revista Atlantic.

"Eles querem falar, e eu concordei em falar, por isso vou falar com eles. Deviam tê-lo feito antes. Deviam ter oferecido algo que era muito prático e fácil de fazer antes. Esperaram demasiado tempo", disse Trump numa entrevista a partir da sua residência na Florida, noticiou a revista.

Questionado se a sua conversa com os iranianos se realizaria ainda hoje ou segunda-feira, Trump respondeu: "Não lhe posso dizer isso". 

Trump salientou ainda que alguns dos responsáveis envolvidos nas negociações das últimas semanas já morreram na sequência dos últimos ataques.

"A maioria dessas pessoas já se foi. Algumas das pessoas com quem estávamos a negociar já morreram, porque aquilo foi um grande golpe", 
Momento-Chave
RTP /

Israel convoca 100 mil reservistas

O exército israelita anuncia que vai convocar 100 mil reservistas no âmbito da ofensiva contra o Irão. "O exército está a preparar-se para mobilizar aproximadamente 100 mil reservistas e está a aumentar o seu nível de prontidão em várias frentes" adianta o comunicado, acrescentando que já foram enviados reforços para várias zonas do país e para as fronteiras.
Momento-Chave
RTP /

Netanyahu: ataques israelitas contra Teerão vão intensificar-se

Os ataques israelitas contra Teerão vão intensificar-se nos próximos dias, declarou este domingo o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, segundo dia da ofensiva israelo-americana contra a República Islâmica.

"As nossas forças estão atualmente a atacar o coração de Teerão com uma intensidade crescente, que se intensificará ainda mais nos próximos dias", disse Netanyahu numa mensagem vídeo. 

O primeiro-ministro israelita anunciou que tinha "dado instruções para a continuação da campanha", na qual, segundo ele, Israel está a mobilizar "todo o poder do seu exército, como nunca antes, para garantir a sua existência e o seu futuro".
RTP /

Swiss International Air Lines prolonga suspensão de voos para o Médio Oriente

A Swiss International anunciou que vai prolongar a suspensão dos seus voos de e para o Dubai até 4 de março, inclusive, "devido à tensa situação no Médio Oriente".

Os voos de e para Telavive permanecerão suspensos até 8 de março, inclusive, acrescentou a Swiss.

Até 4 de março, inclusive, "as nossas aeronaves não utilizarão o espaço aéreo dos Emirados Árabes Unidos" e, até 8 de março, inclusive, "continuaremos a evitar o espaço aéreo de Israel, Líbano, Jordânia, Iraque, Irão, Kuwait e Bahrein", afirmou a companhia aérea suíça.

A companhia aérea, que faz parte do Grupo Lufthansa, especificou que está a oferecer aos passageiros o reembolso ou a remarcação gratuita para uma data posterior.
Momento-Chave
RTP /

Omã diz que Irão está disponível para atenuar o conflito

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araqchi, disse ao seu homólogo omanita, Badr Albusaidi, que Teerão está aberta a quaisquer esforços de desagravamento do conflito.

A informação foi transmitida num comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Omã divulgado este domingo após uma conversa telefónica entre os dois governantes. 

Omã tem sido o país mediador das negociações nucleares entre os Estados Unidos e o Irão.
Momento-Chave
RTP /

Trump: Foram mortos "48 líderes iranianos de uma só vez"

Donald Trump disse a uma repórter da Fox News, no domingo, que "48 líderes iranianos" já tinham sido mortos, sublinhando que a ofensiva EUA-Israel contra o Irão estava "a avançar rapidamente".

"Está a avançar rapidamente. Ninguém consegue acreditar que estamos a fazer bem. Foram eliminados 48 líderes de uma só vez", disse o presidente norte-americano, segundo a repórter que transcreveu as suas declarações na sua conta de Twitter.

Especifica que a conversa ocorreu antes do anúncio das primeiras baixas americanas no conflito: três soldados foram mortos e outros cinco ficaram gravemente feridos, como anunciou o Comando Central dos EUA (Centcom) no domingo.
Momento-Chave
RTP /

Pentágono avança que USS Abraham Lincoln não foi atingido por mísseis iranianos

Depois das forças iranianas terem revelado que o porta-aviões norte-americano Abraham Lincoln tinha sido atingido por quatro mísseis iranianos, o Pentágono avançou que a embarcação que se encontra no Golfo Pérsico não foi atingida.

O Pentágono revelou a morte de três soldados norte-americanos morreram e cinco ficaram feridos no ataque de sábado ao Irão.
Lusa /

Companhias MSC e Maersk suspendem operações no estreito de Ormuz

Duas das maiores companhias marítimas do mundo, a Mediterranean Shipping Company (MSC) e a Maersk, suspenderam as operações no estreito de Ormuz, agora fechado ao tráfego devido ao conflito entre o Irão, os Estados Unidos e Israel.

Num comunicado publicado no seu `site` na Internet, a MSC garante que, "como medida de precaução, suspendeu todas as reservas para o transporte global de cargas pela região do Médio Oriente até novo aviso".

A Maersk, por seu lado, também anunciou a suspensão de "todas as travessias de navios no Estreito de Ormuz até novo aviso" e alertou os clientes que "os serviços que fazem escala nos portos do Golfo Pérsico podem sofrer atrasos, desvios ou ajustes de horário".

Vários navios informaram, no sábado, terem recebido transmissões da Marinha iraniana informando que está proibido o trânsito pelo Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% do consumo global de petróleo.

Os principais operadores e companhias marítimas suspenderam as operações em Ormuz e as seguradoras suspenderam a sua cobertura na zona. As páginas de acompanhamento do tráfego marítimo revelam que o trânsito ficou paralisado em ambos os lados do estreito.

Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

O Irão já confirmou a morte do `ayatollah` Ali Khamenei, o líder supremo do país desde 1989.

Segundo a Cruz Vermelha iraniana, foram registados pelo menos 200 mortos e cerca de 750 feridos.

CP // NS

Lusa/Fim

RTP /

Dois navios atacados no Estreito de Ormuz

Dois navios foram atacados no domingo, ao largo da costa dos Emirados Árabes Unidos e de Omã, no Estreito de Ormuz, informaram as agências de segurança marítima, no segundo dia de ataques iranianos no Golfo em retaliação pelo ataque conjunto dos EUA e de Israel ao Irão.

O primeiro navio, ao largo da costa de Omã, foi atingido "por um projétil desconhecido acima da linha de água", informou a agência britânica de segurança marítima UKMTO.

Num incidente separado, outro "navio foi atingido por um projétil desconhecido", disse a UKMTO, enquanto a empresa de segurança marítima Vanguard Tech afirmou que estava localizado "a cerca de 17 milhas náuticas a noroeste de Mina Saqr, Emirados Árabes Unidos".
Momento-Chave
Lusa /

Países do Golfo vão discutir hoje "resposta unificada" a ataques de Teerão

Os países do Golfo vão reunir-se por videoconferência hoje à noite para discutir uma "resposta unificada" ao segundo dia de ataques de Teerão na região, em retaliação à ofensiva israelita e norte-americana.

"Será uma reunião `online` dos ministros dos Negócios Estrangeiros do Conselho de Cooperação do Golfo devido ao encerramento dos aeroportos", disse um diplomata de um dos países à agência francesa AFP.

O Conselho de Cooperação do Golfo reúne Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Kuwait, Omã, Qatar e Bahrein.

As discussões centrar-se-ão nos "ataques iranianos contra os Estados do Golfo e na coordenação com vista a uma resposta unificada", precisou a mesma fonte, que pediu para não ser identificada devido à sensibilidade da questão.

A AFP acrescentou que a informação foi confirmada por outro diplomata da região.

O Irão tem atacado vários países da região, nomeadamente os que acolhem bases militares norte-americanas, desde que os Estados Unidos e Israel lançaram, no sábado, uma ofensiva de grande envergadura contra Teerão.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, deu indicações de que a operação visava o derrube do regime do Irão e incitou o povo iraniano a tomar o poder após a intervenção militar conjunta com Israel.

O líder supremo do Irão, Ali Khamenei, foi morto no início dos ataques, juntamente com dezenas de outros dirigentes políticos e militares da República Islâmica.

Momento-Chave
RTP /

Irão afirma que alvejou porta-aviões USS Abraham Lincoln no Golfo Pérsico

A Guarda Revolucionária do Irão afirmou este domingo ter alvejado o porta-aviões norte-americano USS Abraham Lincoln no Golfo Pérsico, depois de ataques aéreos dos EUA e de Israel terem morto o Líder Supremo do país.

"O porta-aviões norte-americano Abraham Lincoln foi atingido por quatro mísseis balísticos", afirmou a Guarda num comunicado divulgado pelos meios de comunicação locais, alertando que "a terra e o mar se tornarão cada vez mais o cemitério dos agressores terroristas".

As autoridades norte-americanas não confirmaram, até ao momento, qualquer ataque ou danos no navio de guerra.
RTP /

Israel interceta míssil iraniano em território sírio

Israel intercetou um míssil iraniano sobre território sírio, informou este domingo uma fonte do Ministério sírio do Interior à AFP.

Os jornalistas da AFP em Damasco ouviram uma forte explosão por volta do meio-dia. "A forte explosão foi provocada pela interceção de um míssil iraniano por Israel sobre a Síria", disse a fonte.

Em resposta ao ataque conjunto dos EUA e de Israel lançado no sábado contra o Irão, Teerão está a realizar ataques com mísseis contra Israel e os países do Golfo.

No sábado, destroços de mísseis caíram no sul da Síria, perto da fronteira com Israel, segundo os meios de comunicação estatais.

A Síria renovou este domingo o encerramento do seu espaço aéreo por mais 24 horas, enquanto a companhia aérea nacional síria, Syrian Air, cancelou todos os voos de e para os aeroportos de Damasco e Alepo (no norte) até novas ordens.

As baterias antiaéreas do exército sírio foram quase totalmente destruídas em ataques do exército israelita, que realizou centenas de incursões desde a queda de Bashar al-Assad, em dezembro de 2024, alegando querer impedir que o seu arsenal caia nas mãos das novas autoridades islamistas.
Momento-Chave
RTP /

A importância do Estreito de Ormuz

A ofensiva militar contra o Irão ameaça abalar os mercados financeiros. Os especialistas antecipam: as bolsas podem abrir amanhã com o preço do petróleo a aumentar.

Foto: Reuters

O Irão não é o maior produtor do mundo, mas tem reservas significativas e uma localização determinante para os mercados petrolíferos.
RTP /

Morte de Khamenei recebida com raiva e com festa

A morte de Ali Khamenei está a provocar violentos protestos nalguns dos países vizinhos do Irão. No Paquistão, centenas de pessoas invadiram o Consulado dos Estados Unidos em Carachi.

Em Bagdade, no Iraque, a Embaixada dos Estados Unidos está também sob ataque dos manifestantes.
Momento-Chave
RTP /

Portugal recebeu 18 pedidos de repatriamento

O secretário de Estado das Comunidades apela à calma e pede aos portugueses que estão no Médio Oriente que evitem deslocações desnecessárias.

Emídio Sousa diz que recebeu, até agora, 18 pedidos de repatriamento, todos de residentes em Israel e garante que nenhum português fica sem apoio.
RTP /

Comunidade portuguesa residente no Golfo Pérsico apanhada no meio do conflito

O som de explosões da defesa antiaérea continua a ouvir-se em vários países do Golfo, onde vivem cidadãos portugueses. As ruas estão mais vazias, há apelos para não saírem de casa, mas, para já, não tencionam abandonar a região.

Lusa /

França só pode estar satisfeita com morte de "ditador sanguinário"

A porta-voz do Governo francês considerou hoje que o líder supremo do Irão, Ali Khamenei, era um "ditador sanguinário", pelo que a França apenas pode "sentir-se satisfeita" com a sua morte.

"Khamenei era um ditador sanguinário que oprimiu o seu povo, aviltou as mulheres, os jovens, as minorias, e foi, ainda recentemente, responsável pela morte de milhares de civis no país e na região", afirmou a porta-voz do Governo francês.

"Não podemos, portanto, senão sentir satisfação com o seu desaparecimento", disse Maud Bregeon num programa televisivo.

A porta-voz francesa reafirmou as reservas de Paris quanto ao desencadeamento das operações militares de Israel e dos Estados Unidos contra o poder da República Islâmica, nomeadamente no plano jurídico, e sublinhou as incertezas que acarretam.

"Mais uma vez, com toda a evidência, isto não foi enquadrado pelo direito internacional. Agora, o que conta é o dia seguinte", afirmou, citada pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Advertiu que a decisão de atacar o Irão "mergulha a região numa situação de instabilidade" e que "cabe ao povo iraniano escolher o seu próprio destino".

Bregeon reiterou que o Governo francês não participou nem foi avisado com antecedência sobre os ataques, mas rejeitou que isso implique que a França esteja isolada.

Segundo a porta-voz, o Presidente Emmanuel Macron informou no sábado os parceiros no Médio Oriente de que a França estava disposta para prestar assistência perante as represálias iranianas.

Bregeon disse também que o Governo estava disposto a organizar, "quando a situação o permitir", a retirada de franceses que desejem abandonar a região do Médio Oriente, dado o agravamento da situação de segurança.

A declaração de Bregeon é a primeira reação do Governo francês desde a confirmação oficial da morte de Khamenei, segundo a agência espanhola EFE.

No sábado, Macron apelou à cessação da escalada bélica, instou o Irão a manter negociações e pediu uma reunião urgente do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Momento-Chave
RTP /

Três mortos nos Emirados Árabes Unidos

De acordo com o Ministério da Defesa dos EAU, os ataques iranianos já provocaram três mortos e 58 feridos no país.
Momento-Chave
RTP /

Pelo menos seis mortos em ataque iraniano contra Israel

Seis pessoas morreram após um ataque com mísseis na cidade israelita de Beit Shemesh, indicaram as autoridades israelitas.
RTP /

Centenas de navios encalhados no Estreito de Ormuz

Pelo menos 150 petroleiros, incluindo navios de transporte de crude e GNL, lançaram âncora em águas abertas do Golfo Pérsico, para além do Estreito de Ormuz, segundo dados de navegação.

Dezenas de outros navios estavam parados do outro lado do ponto de estrangulamento. Os movimentos ocorreram após os ataques dos EUA e de Israel contra o Irão, que mergulharam a região numa nova guerra.

Os petroleiros estavam concentrados em águas abertas ao largo das costas dos principais produtores de petróleo do Golfo, incluindo o Iraque e a Arábia Saudita, bem como do gigante do GNL, o Catar, de acordo com as estimativas da agência de notícias Reuters, baseadas em dados de rastreamento de navios da plataforma MarineTraffic.
Momento-Chave
RTP /

OPEP+ aumenta as vantagens que a produção enfrenta na guerra no Irão

A Arábia Saudita, a Rússia e outros seis membros da OPEP+ aumentaram no domingo as suas quotas de produção de petróleo em 206 mil barris por dia para abril, um volume superior ao previsto, à medida que a guerra no Irão desestabiliza o Médio Oriente e as rotas de transporte de crude.

Os oito membros do grupo "concordaram com um ajustamento de produção de 206 mil barris por dia", que "será implementado em abril", segundo um comunicado da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que citou o equilíbrio do mercado sem mencionar diretamente o Irão.
Momento-Chave
RTP /

Israel afirma ter atingido dois caças no aeroporto de Tabriz

Dois caças – F5 e F4 – foram atingidos pela Força Aérea israelita no aeroporto de Tabriz, no oeste do Irão, quando se preparavam para levantar voo “há pouco tempo”, segundo o exército.

A declaração militar israelita, acompanhada de um vídeo do ataque, referia que “o ataque foi realizado para prejudicar as atividades da Força Aérea iraniana e ampliar ainda mais a degradação da defesa aérea do regime”.
Momento-Chave
RTP /

Chipre nega que tenham sido lançados mísseis em direção ao país

O porta-voz do Governo cipriota, Konstantinos Letymbiotis, negou que tenham sido lançados quaisquer mísseis em direção ao país.

"Em relação às declarações e publicações referentes ao lançamento de mísseis na direção de Chipre, esclarecemos que tal não ocorreu e não há indícios de que tenha havido uma ameaça para o país", afirmou.

"As autoridades competentes estão a monitorizar a situação de perto".

Fontes da defesa britânica afirmaram que dois mísseis iranianos foram disparados em direção a Chipre, onde existem bases militares do Reino Unido.
Momento-Chave
Lusa /

China condena morte de Ali Khamenei e apela ao fim das ações militares

A China condenou hoje firmemente a morte do líder supremo iraniano, Ali Khamenei, nos ataques dos Estados Unidos e Israel, e reafirmou o apelo à "interrupção imediata das ações militares".

A morte de Ali Khamenei constitui "uma violação grave da soberania e da segurança do Irão", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês num comunicado citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A China disse tratar-se de "um atropelo dos objetivos e princípios da Carta das Nações Unidas e das normas fundamentais das relações internacionais".

Momento-Chave
Lusa /

Papa apela ao fim da "espiral de violência"

O Papa Leão XIV apelou hoje ao fim da "espiral de violência" no Médio Oriente, após os ataques lançados pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão, que ripostou com ataques aéreos.

"Perante a possibilidade de uma tragédia de enormes proporções, exorto as partes envolvidas a assumirem a responsabilidade moral de parar esta espiral de violência antes que ela provoque uma fratura irreparável", disse o Papa perante milhares de fiéis presentes na Praça de São Pedro, no Vaticano, onde assistiram ao Angelus.

"Acompanho com profunda preocupação tudo o que está a acontecer no Médio Oriente e no Irão nestas horas dramáticas. A estabilidade e a paz não se constroem com ameaças recíprocas nem com armas que semeiam destruição, dor e morte", disse o papa norte-americano da janela do Palácio Apostólico.

A estabilidade, sublinhou, só pode ser construída "através de um diálogo razoável, autêntico e responsável".

Assim, Leão XIV apelou aos países envolvidos nesta crise, sem os citar expressamente, para que assumam a "responsabilidade moral" de terminarem a escalada bélica.

"Que a diplomacia encontre o seu papel e promova o bem dos povos que anseiam por uma coexistência pacífica baseada na justiça", disse o Papa, que em seguida pediu orações pela paz.

O apelo do pontífice ocorreu um dia após o ataque com o qual os Estados Unidos e Israel procuram derrubar o regime iraniano e que resultou na morte, entre outros, do líder supremo do Irão, Ali Khamenei, após 36 anos no poder da República Islâmica.

Lusa /

Morte de Khamenei é "momento decisivo" na história do país, afirma Kaja Kallas

A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, considerou hoje que a morte do líder supremo Ali Khamenei durante os ataques norte-americanos e israelitas no Irão constitui um "momento decisivo" na história do país.

"A morte de Ali Khamenei é um momento decisivo na história do Irão. O que se seguirá é incerto. Mas existe agora um caminho aberto para um Irão diferente, [em] que o seu povo poderá ter mais liberdade para moldar", escreveu Kallas na rede social X.

 

 

Momento-Chave
RTP /

Reino Unido afirma que dois mísseis balísticos foram disparados "em direção ao Chipre"

O secretário britânico da Defesa revelou este domingo que, entre as "retaliações indiscriminadas" do Irão após os ataques conjuntos entre os EUA e Israel, "dois mísseis balísticos" foram "disparados em direção a Chipre", mas acrescentou não acreditar que o alvo fosse a ilha mediterrânica.

"Dois mísseis balísticos foram disparados em direção a Chipre", disse John Healey à BBC, especificando que caças britânicos estavam a participar em ações "defensivas" na região, operando a partir da base aérea britânica na ilha e de uma base no Catar.

"Agora temos quase a certeza de que não se destinavam a atingir Chipre, mas isto demonstra o quanto as nossas bases e o nosso pessoal, tanto militar como civil, estão atualmente em risco", acrescentou, sem fornecer mais detalhes sobre os mísseis ou se foram intercetados.

Acusou ainda Teerão de ser "cada vez mais indiscriminado, generalizado e descontrolado nos seus ataques".

Segundo o mesmo, este incidente, até agora não divulgado, ilustra “uma situação verdadeiramente grave e em deterioração” no Médio Oriente e “o risco crescente de retaliações cada vez mais frequentes e indiscriminadas por parte do Irão”.

“Este é um exemplo de que existe uma ameaça muito real e crescente por parte de um regime que está a atacar indiscriminadamente na região, e isso exige que ajamos. Exige que ajamos defensivamente”, disse à Sky News numa entrevista separada no domingo.

“Juntamente com os americanos, reforçámos as nossas forças defensivas no Médio Oriente. Estamos a realizar estas incursões. Estamos a abater drones que ameaçam as nossas bases, os nossos cidadãos ou os nossos aliados”, acrescentou o ministro.
Momento-Chave
RTP /

Presidente israelita espera por "uma nova era" para o Médio Oriente

O presidente israelita, Isaac Herzog, afirmou no domingo que espera "uma nova era" para o Médio Oriente, incluindo o Irão, após os ataques levados a cabo por Israel e pelos Estados Unidos contra a República Islâmica.

"Este é um esforço histórico para mudar a trajetória do Médio Oriente em direção a um futuro diferente, um futuro de paz", disse Herzog durante uma inspeção a um local em Telavive, no centro de Israel, que tinha sido atingido no dia anterior por um míssil iraniano.

"Vamos triunfar e, com sorte, inauguraremos uma nova era para o Médio Oriente e para o Irão", acrescentou.
Momento-Chave