Trump promete vingar militares dos EUA e anuncia "quatro semanas ou menos" de operações

Mercados reagem à guerra. Dólar e franco suíço em alta
Por volta das 22h00 GMT, o dólar norte-americano subia 0,37% face ao euro, cotando a 1,1768 dólares por euro. Fortaleceu também 0,54% face à libra esterlina, cotada a 1,3409 dólares.
O franco suíço ganhou 0,57 por cento face ao euro, cotado a 0,9034 por euro.
"A actual operação militar conjunta entre os EUA e Israel contra o Irão pode levar a um renovado interesse pelo dólar norte-americano a curto prazo", disse Elias Haddad, da Brown Brothers Harriman (BBH).
Quando o risco geopolítico aumenta, os investidores tendem a virar-se para moedas consideradas seguras, como o dólar e o franco suíço.
Mais de mil alvos iranianos atingidos nas primeiras 24 horas da operação
O comunicado listou os recursos militares norte-americanos utilizados na operação, incluindo bombardeiros furtivos, drones, caças e sistemas antimíssil.
Também listou alvos iranianos, como centros de comando e controlo, locais de mísseis balísticos e o quartel-general conjunto da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão (IRGC).
A informação corrobora os comentários das Forças de Defesa de Israel (IDF), que afirmaram anteriormente que o primeiro dia da operação trouxe "conquistas altamente significativas".
Reino Unido autoriza EUA a utilizar a suas bases militares
E acrescenta: "Quero ser muito claro: todos nos lembramos dos erros do Iraque. E aprendemos essas lições. Não estivemos envolvidos nos ataques iniciais ao Irão... e não participaremos em nenhuma acção ofensiva agora."
No entanto, diz que o Irão está a "adotar uma estratégia de terra queimada", pelo que o Reino Unido está a "apoiar a autodefesa colectiva dos nossos aliados e do nosso povo na região".
Considera esta a "melhor forma de eliminar a ameaça urgente... e impedir que a situação se agrave ainda mais".
Novo vídeo. Trump promete vingar morte de militares e anuncia "quatro semanas ou menos" de operações
Numa comunicação vídeo publicada nas redes sociais, Donald Trump prometeu domingo que os EUA "vingarão" as mortes de militares norte-americanos e "desferirão o golpe mais devastador" contra o regime iraniano.
Neste novo vídeo, o segundo desde o início da ofensiva israelo-americana contra o Irão, o presidente dos EUA afirmou que o país está a "realizar uma operação maciça, não só para garantir a segurança do nosso tempo e lugar, mas também a dos nossos filhos e dos filhos deles".
Afirmou ainda que este é o "dever e o fardo de um povo livre".
"Apelo a todos os patriotas iranianos que anseiam pela liberdade para que aproveitem este momento, para que sejam corajosos", desafiou Trump. "Sejam ousados, sejam heróis e retomem o controlo do vosso país. A América está convosco".
Agência de notícias iraniana confirma morte de sete comandantes militares
França, Alemanha e Reino Unido admitem ações defensivas contra o Irão
Em comunicado conjunto, França, Alemanha e Reino Unido anunciaram este domingo estar "dispostos a realizar ações defensivas proporcionais para destruir a capacidade do Irão de disparar mísseis e drones".
A correspondente da RTP em Paris, Rosário Salgueiro, acompanhou as decisões francesas.
EUA e Israel alargam alvos no segundo dia da ofensiva contra o Irão
Pelo segundo dia consecutivo os Estados Unidos e Israel bombardearam o Irão.
As autoridades iranianas garantem que já morreram mais de 200 pessoas.
Repatriamentos. Nenhum português ficará isolado garante governo
Portugal recebeu 39 pedidos de repatriamento de Israel e dois dos 13 portugueses residentes no Irão já saíram do país.
O Secretário de Estado das Comunidades assegura que o Governo não vai deixar nenhum cidadão português isolado.
Sondagem. Só um em quatro norte-americanos apoia ataques ao Irão
A Administração Trump já atingiu grande parte dos seus objetivos de decapitar o governo e as chefias militares do Irão, mas outra guerra se abre internamente.
Muitos duvidam destes argumentos.
A análise da correspondente da RTP em Washington, Cândida Pinto.
Morte de Khamenei provoca protestos violentos em vários países
A morte do líder supremo do Irão está a provocar violentos protestos nalguns países da região.
Em Bagdade, no Iraque, os manifestantes tentaram entrar na Embaixada dos norte americana.
Milhares celebram no mundo a morte de Ali Khamenei
Assim que foi confirmada a morte do líder supremo iraniano, milhares de pessoas saíram para celebrar.
Em Lisboa também houve manifestação.
Base das Lajes regista movimentações intensas no dia de domingo
Na Base das Lajes, nos Açores foram registadas muitas movimentações.
A missão terá demorado cerca de três horas, pois por volta da uma da tarde, duas horas no continente, estavam de volta.
À hora de almoço, saíram seis caças europeus aeronaves britânicas reabastecedoras que acompanharam um avião maior, o A330 da força aérea britânica.
Já ao fim da tarde, às cinco da tarde locais, 18h no continente, levantaram voo mais oito aviões.
O estado de alerta nas Lajes não foi elevado e o Presidente do Governo Regional dos Açores diz que a segurança dos açorianos está garantida.
Mecanismo de entreajuda dos 27 acionado após ataques do Irão
A diplomacia europeia esteve reunida em Bruxelas este domingo.
Um mecanismo que ainda não foi ativado por nenhum dos estados-membros.
Em comunicado, a União Europeia referiu que "segue com preocupação os acontecimentos no Médio Oriente e compromete-se com todos os esforços diplomáticos para impedir que um agravamento da situação".
Os ministros dos Negócios Estrangeiros estiveram reunidos a pedido da Chefe da Diplomacia Europeia, Kaja Kallas, e reforçaram "o apoio ao povo do Irão e a necessidade de que os confrontos não ponham em causa a economia global".
As duas das ideias marcaram o comunicado emitido pela chefe da diplomacia europeia, em nome dos 27, depois de uma reunião extraordinária com os ministros dos negócios estrangeiros.
No documento pode ler-se que %u201Ca intenção é continuar a proteger a segurança e os interesses da União, incluindo através de sanções adicionais às que já foram aprovadas nos últimos tempos em resposta à brutal repressão contra o povo iraniano e às ameaças dos programas nuclear e de mísseis balísticos do Irão%u201D.
No comunicado, com o qual os estados-membros concordaram depois de três horas de reunião por vídeo conferência, existe também um %u201Capelo à máxima contenção e ao pleno respeito pelo direito internacional, incluindo os princípios da Carta das Nações Unidas e o direito internacional humanitário%u201D.
Os 27 e a chefe da diplomacia europeia dizem que %u201Co Médio Oriente tem muito a perder com qualquer guerra prolongada e que os ataques e a violação da soberania de vários países da região por parte do Irão são indesculpáveis%u201D.
Os ministros dos Negócios Estrangeiros defendem que o Irão deve abster-se %u201Cde ataques militares indiscriminados%u201D e expressam %u201Ca total solidariedade aos parceiros da região que foram atacados ou afetados com os quais estão em permanente contacto%u201D.
A União Europeia compromete-se a contribuir com %u201Ctodos os esforços diplomáticos para reduzir as tensões e alcançar uma solução duradoura para impedir o Irão de adquirir armas nucleares e reforça que a plena cooperação com a Agência Internacional de Energia Atómica e o cumprimento das obrigações legais ao abrigo do Tratado de Não Proliferação Nuclear são cruciais%u201D.
Os ministros reiteram que %u201Cos acontecimentos no Irão não devem conduzir a uma escalada que possa ameaçar o Médio Oriente, a Europa e outras regiões, com consequências imprevisíveis, incluindo na esfera económica. A interrupção de vias navegáveis críticas, como o Estreito de Ormuz, deve ser evitada%u201D.
Por fim, a União Europeia e os estados-membros afirmam %u201Cestar a tomar todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos cidadãos europeus na região, incluindo a ativação do Mecanismo Europeu de Proteção Civil da UE, se necessário, para possíveis repatriamentos%u201D.
Um mapa dos alvos atingidos pelo Irão em dois dias de retaliação
Pentágono diz que destruiu quartel-geral da Guarda Revolucionária
"O ramo iraniano da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) matou mais de mil americanos nos últimos 47 anos. Ontem, um ataque em grande escala dos EUA decapitou a serpente. Os Estados Unidos possuem as forças armadas mais poderosas à face da Terra, e a IRGC já não tem um quartel-general", declarou o CENTCOM na rede social X.
O presidente norte-americano, Donald Trump, disse no domingo que as forças armadas norte-americanas estavam a afundar a Marinha do Irão, destruindo nove navios de guerra iranianos até à data e "indo atrás dos restantes".
The Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) killed more than 1,000 Americans over the past 47 years. Yesterday, a large-scale U.S. strike cut off the head of the snake. America has the most powerful military on earth, and the IRGC no longer has a headquarters. pic.twitter.com/WdpN7JBECr— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026
"Acabei de ser informado de que destruímos e afundámos nove navios iranianos, alguns deles relativamente grandes e importantes. Estamos à caça dos restantes. Em breve, também estarão a flutuar no fundo do mar! Num ataque separado, destruímos grande parte do seu quartel-general naval", escreveu.
"Fora isso, a Marinha deles está muito bem!" acrescentou.
Trump fez o anúncio numa publicação nas redes sociais, enquanto o Pentágono intensificava os seus bombardeamentos contra as forças armadas iranianas, enviando bombardeiros furtivos B-2 dos EUA para atacar instalações subterrâneas fortificadas de mísseis iranianos com bombas de 907 kg (2.000 libras).
Guerra no Médio Oriente. Que líderes iranianos morreram nos ataques de Israel e EUA?
O ataque de sábado contra Teerão decapitou grande parte da liderança iraniana, a começar pelo próprio ayatollah Ali Khamenei, o Líder Supremo que supervisionava todos os órgãos de poder político, militar, religioso e judicial.
A televisão estatal iraniana adiantou também que o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Abdolrahim Moussavi, foi morto juntamente com outros generais de alta patente e com o ministro iraniano da Defesa, o general Aziz Nasirzadeh.
O chefe da Guarda Revolucionária, Mohammad Pakpour, e Ali Shamkhani, conselheiro do Líder Supremo e secretário do Conselho de Defesa, também morreram nos ataques de sábado, adiantou a televisão do país.
De acordo com a emissora, foram mortos “durante uma reunião do Conselho de Defesa”.
Presidente do Irão entre 2005 e 2013, Mahmoud Ahmadinejad terá morrido nos ataques coordenados entre Israel e Estados Unidos que visaram a sua residência em Narnak, no nordeste de Teerão. Vários guarda-costas também morreram, segundo informou a mesma agência.
Ao início da manhã, o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, Ali Larijani, anunciava que o processo de transição do poder após a morte de Khamenei havia começado “de imediato” e que assumiria funções “um conselho de direção provisório”.
Larijani adiantou que este conselho será composto pelo Presidente do país, Masud Pezeshkian, o chefe do poder judicial, Golamhosein Mohseni Eye, e ainda um jurista do Conselho dos Guardiães, cujo nome foi entretanto anunciado: o ayatollah Alireza Arafi.
Os três líderes “assumirão a responsabilidade” até à designação do próximo ayatollah. Larijani, responsável do Conselho Supremo de Segurança Nacional, alertou ainda para o perigo de divisões internas no poder após o ataque.
O ayatollah Alireza Arafi tem 66 anos e é membro clérigo do Conselho dos Guardiães. Assume atualmente funções como presidente do Centro de Gestão dos Seminários Islâmicos do país.
Ainda que o processo de sucessão já esteja em andamento, há informações de que dezenas de líderes iranianos terão morrido nas últimas horas, prevendo-se um vazio de poder nos principais órgãos do país. De acordo com o presidente norte-americano, Donald Trump, foram mortos “48 líderes” iranianos de uma só vez.
Fica a dúvida sobre como decorrerá efetivamente a sucessão de Ali Khamenei após quase 37 anos no poder, numa altura em que os ataques continuam a visar Teerão e outras cidades iranianas.
Artigo atualizado às 19h30 de domingo, dia 1 de março de 2026.
Media. Ataques atingiram hospital em Teerão
"O Hospital Gandhi, em Teerão, foi atacado por bombardeamentos aéreos sionistas-americanos", escreveu a ISNA, enquanto as agências de notícias Fars e Mizan publicaram um vídeo, alegadamente filmado no interior do hospital, mostrando destroços no chão no meio de cadeiras de rodas.
Ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad morreu nos ataques
O ataque atingiu a residência de Ahmadinejad em Narnak, no nordeste de Teerão, resultando na morte do antigo governante e de vários guarda-costas, adiantou a agência pró-regime iraniano.
Conselho da Europa apela à união para travar conflito no Médio Oriente
Em comunicado, Alain Berset sublinhou que o conflito que escalou no sábado é também "um teste para saber se a Europa pretende moldar a ordem que está a surgir ou se vai só observar a sua fragmentação".
"A Europa, como um todo, deve agir no sentido de apaziguar o conflito no Golfo, protegendo ao mesmo tempo a segurança dos seus cidadãos na região. Deve exigir o respeito pelo direito internacional, incluindo pela Carta das Nações Unidas", acrescentou o secretário-geral do Conselho da Europa, pedindo ainda o fim dos ataques de todas as partes.
Alain Berset considerou ainda que o mundo já não tem uma ordem legal, mas "apenas força e padrões duplos", apontando para o ataque ao Irão por parte dos Estados Unidos e de Israel e para as crises vividas na "Ucrânia, em Gaza, na Venezuela e, de outra forma, na Groenlândia".
"Ninguém pode esconder-se atrás da pretensão de que essa ordem nunca foi violada, ou que os poderosos não impuseram a sua vontade quando lhes convinha", lê-se no comunicado.
Neste momento, apontou ainda Alain Berset, "o tempo é essencial". "Se não organizarmos a segurança europeia coletiva dentro de uma estrutura legal permanente, esta permanecerá reativa a crises moldadas por outros", acrescentou, dizendo ainda que "à medida que são lançados mísseis, o direito internacional é transformado em arma".
Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.
O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que a operação visa "eliminar ameaças iminentes" do Irão e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, justifica a ação conjunta contra o que classificou como uma "ameaça existencial".
O Irão já confirmou a morte do `ayatollah` Ali Khamenei, o líder supremo do país desde 1989 e decretou um período de luto de 40 dias.
Segundo a Cruz Vermelha iraniana, foram registados pelo menos 200 mortos e cerca de 750 feridos.
Portugal, França, Alemanha e Reino Unido condenaram os ataques iranianos a países vizinhos.
Confrontos entre manifestantes e polícia no Paquistão. Número de mortos sobe para 22
Confrontos entre manifestantes e a polícia na cidade portuária de Carachi, Paquistão, e no norte, fizeram pelo menos 22 mortos e mais de 120 feridos quando manifestantes pró-Irão tentavam invadir o consulado dos EUA, disseram as autoridades.
No norte do país, os manifestantes atacaram também os escritórios da ONU e do Governo.
A violência ocorreu depois de os EUA e Israel terem atacado o Irão, matando o líder supremo, o `ayatollah` Ali Khamenei. A polícia e os funcionários de um hospital em Carachi disseram que pelo menos 50 pessoas também ficaram feridas nos confrontos e algumas delas estavam em estado crítico.
O presidente Asif Ali Zardari expressou a sua "profunda tristeza pelo martírio de Khamenei" e transmitiu as suas condolências ao Irão, segundo o seu gabinete.
"O Paquistão está ao lado da nação iraniana neste momento de luto e partilha a sua perda", afirmou o chefe de Estado.
Summaiya Syed Tariq, médica legista do principal hospital público da cidade, confirmou que seis corpos e vários feridos foram levados para o local. O número de óbitos subiu depois para 10 após a morte de quatro pessoas gravemente feridas.
Milhares de xiitas em fúria
Doze pessoas foram mortas e mais de 80 ficaram feridas em confrontos com a polícia na região de Gilgit-Baltistão, no norte do país, quando milhares de manifestantes xiitas, enfurecidos com os ataques dos EUA e de Israel contra o Irão, atacaram os escritórios do Grupo de Observadores Militares da ONU e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), disse o polícia local Asghar Ali.
Um porta-voz do Governo, Shabir Mir, adiantou que todos os funcionários destas organizações estavam em segurança.
Segundo a mesma fonte, os manifestantes entraram repetidamente em confronto com a polícia em vários locais da região, danificaram os escritórios de uma instituição de solidariedade local e incendiaram esquadras.
As autoridades mobilizaram tropas e controlaram a situação, referiu o porta-voz do Governo.
A embaixada dos EUA no Paquistão escreveu na rede social X que estava a monitorizar relatos de manifestações em curso nos consulados gerais dos EUA em Carachi e Lahore, bem como convocatórias para protestos adicionais na embaixada dos EUA em Islamabad e no consulado geral em Peshawar.
A embaixada aconselhou os cidadãos norte-americanos no Paquistão a acompanharem as notícias locais, a estarem atentos ao que acontece à sua volta, a evitarem grandes ajuntamentos e a manterem o seu registo de viagens junto do governo dos EUA atualizado.
O Paquistão, que alberga uma das mais importantes comunidades xiitas do mundo (cerca de 20% da sua população), vê com preocupação a escalada do conflito no Médio Oriente e o impacto que pode ter internamente, temendo que uma nova onda de violência civil abre mais uma frente de desestabilização interna.
Ataque iraniano provoca incêndio em base de Abu Dhabi que alberga forças francesas
"As equipas especializadas responderam este domingo a um incidente resultante de um ataque com dois drones iranianos a um depósito na base naval de Al Salam, em Abu Dhabi", disse o ministério francês. "O ataque provocou um incêndio em dois contentores com vários equipamentos, mas não houve vítimas", acrescentou.
A base emirati, também conhecida como Campo da Paz, alberga forças francesas a convite dos Emirados Árabes Unidos.
"Um hangar na nossa base naval, adjacente à dos Emirados Árabes Unidos, foi atingido num ataque com um drone dirigido ao porto de Abu Dhabi. Os danos são limitados e apenas materiais. Não há feridos", declarou a ministra das Forças Armadas, Catherine Vautrin, em entrevista à agência X.
"As nossas forças mantêm a máxima vigilância perante uma situação que se desenvolve a cada hora", acrescentou.
Caça britânico abateu drone iraniano que rumava ao Catar
Presidente de Governo dos Açores. Acordo Bilateral de Defesa e Cooperação entre Portugal e os EUA "foi cumprido"
Numa declaração política sem direito a perguntas dos jornalistas, José Manuel Bolieiro referiu que "no atual contexto internacional de guerra" o Governo dos Açores e o Governo "mantiveram contactos e troca de informação" através do primeiro-ministro, ministro dos Negócios Estrangeiros e presidente do executivo açoriano.
Boleiro, que falava no Palácio de Sant'Ana, em Ponta Delgada, considerou que o Acordo Bilateral de Defesa e Cooperação entre Portugal e os Estados Unidos "foi cumprido, tal como informou o Governo".
De acordo com o líder do executivo açoriano, os Açores e a sua posição geográfica "são um ativo, cuja centralidade estratégica para a segurança e defesa atlântica e ocidental, no plano nacional, no quadro da NATO e das relações com países aliados de Portugal, está agora reconfirmada pela atual conjuntura internacional".
Associando-se aos termos do comunicado do Governo, Bolieiro afirmou que, com a alteração do contexto desde sábado, ficou estabelecido entre ambos os governos a "intensificação dos contactos para informação e acompanhamento da evolução da situação".
No sábado, cinco aviões reabastecedores KC-46 Pegasus da Força Aérea norte-americana levantaram voo da Base das Lajes, na ilha Terceira, segundo constatou a Lusa no local.
Há mais de uma semana que estavam estacionados na Base das Lajes, nos Açores, 15 aviões reabastecedores KC-46 Pegasus da Força Aérea norte-americana, que têm capacidade de reabastecer outras aeronaves em pleno voo.
Paulo Rangel condena ataques a Omã e Jordânia
Paulo Rangel esteve em contacto com o homólogo jordano, Ayman Safadi, e durante a conversa agradeceu a atenção dada aos portugueses deslocados e expressou a "total solidariedade de Portugal" face aos ataques do Irão à Jordânia, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros português na rede social X.
Numa segunda publicação, o mesmo ministério afirmou que Paulo Rangel conversou também com o ministério dos Negócios Estrangeiros de Omã, Badr al-Busaidi, e que condenou "sem reservas" os ataques iranianos ao país que tem mediado as negociações sobre o programa nuclear iraniano com os Estados Unidos.
O ministro "exprimiu a solidariedade de Portugal e o desejo de que as conversações possam ser retomadas em breve", acrescentou o ministério também no X.
No sábado o Ministério dos Negócios Estrangeiros recomendou aos portugueses que estão na região do Médio Oriente que cumpram as recomendações das autoridades locais, permaneçam em casa, e que, em caso de emergência, contactem as embaixadas ou consulados.
Portugal recebeu 39 pedidos de repatriamento de Israel e dois portugueses saíram do Irão
Portugal recebeu 39 pedidos de repatriamento de Israel e dois dos 13 portugueses residentes no Irão saíram do país atacado no sábado por Israel e Estados Unidos, avançou hoje o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.
Numa atualização do número de pedidos de repatriamento, Emídio Sousa explicou à agência Lusa que estava preparada uma evacuação terrestre do Irão, uma vez que o espaço aéreo daquela zona foi encerrado, e que os dois portugueses que já deixaram o país de carro.
"Temos 11 [portugueses] que são residentes e que não pretendem sair. Pelo menos, não nos manifestaram essa vontade", acrescentou.
Em relação aos pedidos de repatriamento, o número avançado ao início da tarde de hoje era de 18, tendo subido para os 39 pedidos de portugueses que estão em Israel e querem regressar a Portugal.
"Dos restantes países da zona em conflito, não temos ainda pedidos. Temos feito vários contactos, as nossas embaixadas estão em contacto permanente, os nossos cidadãos residentes ou que estão em trabalho, neste momento, estão calmos, estão em casa. Recomendamos que sigam sempre as recomendações das autoridades locais e que evitem sair de casa", explicou o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.
O maior foco de preocupação está relacionado com as pessoas que se encontravam em viagem - de turismo ou de negócios - e que, com o encerramento do espaço aéreo, estão retidas nos aeroportos. Nestes casos, recomenda-se a inscrição nos gabinetes de emergência consular.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros recomendou aos portugueses que estão na região do Médio Oriente que cumpram as recomendações das autoridades locais, permaneçam em casa, e, em caso de emergência, contactem as embaixadas ou consulados.
Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.
Novas explosões em Erbil, no norte do Iraque
Fortes detonações abalaram a cidade, onde estão estacionados um consulado norte-americano e tropas norte-americanas, informou um jornalista da AFP.
As defesas aéreas intercetaram os ataques, mas não foi especificado se se tratava de mísseis ou drones, de acordo com um fotógrafo da AFP junto ao aeroporto de Erbil, que alberga tropas da coligação anti-jihadista liderada pelos EUA.
O exército iraniano declarou na manhã de domingo ter atacado bases norte-americanas na região do Curdistão iraquiano e no Golfo Pérsico, em resposta aos ataques israelitas e norte-americanos que mataram o Líder Supremo, Ayatollah Ali Khamenei.
Os sistemas de defesa dos EUA intercetaram drones em Erbil, onde um grupo iraquiano apoiado pelo Irão também reivindicou a responsabilidade pelos ataques com drones.
Trump: EUA afundaram 9 navios iranianos e destruíram quartel-general da Marinha do Irão
O presidente norte-americano, que supervisiona a ofensiva das forças norte-americanas a partir da sua residência em Mar-a-Lago, na Florida, ainda não comentou as mortes de três militares norte-americanos, as primeiras baixas norte-americanas desde o início do conflito.
Rádio e televisão iranianas foram atingidas
NATO "ajusta" posicionamento das forças em resposta a "potenciais ameaças"
O Comandante Supremo Aliado na Europa (SACEUR), o general norte-americano Alexus Grynkewich, "continua a manter discussões ativas e regulares com os líderes militares de ambos os lados do Atlântico, bem como com o secretário-geral da NATO", acrescentou o porta-voz, Martin L. O'Donnell, numa declaração à imprensa.
Presidente do Irão. Governo interino inicia funções no rumo "traçado" por Khamenei
"O Conselho de Direção Interino iniciou os trabalhos (...). Continuaremos com todas as nossas forças no rumo traçado pelo imã Khomeini", fundador da República Islâmica, declarou Pezeshkian, segundo a agência francesa AFP.
A República Islâmica "esmagará com força as bases do inimigo", acrescentou.
Pezeshkian fez o comentário numa mensagem pré-gravada transmitida pela televisão estatal iraniana, noticiou a agência norte-americana AP.
O presidente é um dos três membros que integram o conselho interino.
Os restantes são o chefe do poder judicial, o clérigo Gholam Hossein Mohseni Ejehei, e o `ayatollah` Ali Reza Arafi.
O conselho ficou encarregado de assegurar a transição no Irão após a morte, aos 86 anos, de Ali Khamenei, que liderava o regime desde 1989.
Khamenei foi morto nos primeiros bombardeamentos contra Teerão, lançados por Israel e pelos Estados Unidos, juntamente com dezenas de outros dirigentes políticos e militares.
Esta é a segunda vez que o Irão vai escolher um líder supremo, depois de Ali Khamenei ter sucedido ao `ayatollah` Ruhollah Khomeini, fundador da República Islâmica após a revolução de 1979 que depôs a monarquia.
Putin perde mais um aliado de peso com a morte de `ayatollah` Khamenei
Bashar al-Assad, Nicolás Maduro e Ali Khamenei. Vladimir Putin perdeu, em apenas um ano e meio, três dos seus aliados estrangeiros mais importantes, sem que o Kremlin, envolvido na guerra na Ucrânia, possa reagir de forma firme.
O líder russo limitou-se este sábado a enviar uma carta para expressar condolências após o "assassínio" do líder supremo iraniano, descrevendo-o como "um estadista extraordinário que deu uma contribuição pessoal enorme para o desenvolvimento das relações de amizade entre a Rússia e o Irão".
Apesar de ter condenado o ato como uma "violação cínica" da "moral e do direito internacional", Putin e as autoridades russas não anunciaram oficialmente qualquer ajuda concreta a Teerão face às operações militares dos Estados Unidos e de Israel em curso. Em junho de 2025, ao responder a uma pergunta da AFP durante uma conferência de imprensa, Putin tinha afirmado nem sequer querer "discutir" a eventualidade do assassínio de Khamenei.
No sábado, foi o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, quem tomou a iniciativa, segundo Moscovo, de ligar ao seu homólogo russo, Serguei Lavrov, quando os bombardeamentos tinham já começado.
Para o especialista russo Alexandre Baounov, do centro Carnegie, a morte de Khamenei coloca o presidente russo numa "situação difícil".
Desde a reeleição de Donald Trump como Presidente dos Estados Unidos, Putin tem procurado acautelar o polémico bilionário norte-americano para obter favores de Washington nas negociações para pôr fim à guerra desencadeada pela invasão russa da Ucrânia em 2022.
No início de janeiro, o sequestro pelos Estados Unidos do antigo líder venezuelano Nicolás Maduro marcou a perda de outro parceiro de Moscovo, sem que o Kremlin pudesse intervir.
"Duas vezes em dois meses, Putin falhou no seu papel de salvador", sublinhou Baounov na conta pessoal na rede social Telegram. E, no caso de Khamenei, acrescenta o especialista, "o assassino é o seu amigo Trump". Moscovo, o refúgio
Anteriormente, Vladimir Putin tinha conseguido pelo menos ajudar o ex-líder ucraniano Viktor Ianukovitch a encontrar refúgio na Rússia, em fevereiro de 2014. Também concedeu asilo a Bashar al-Assad e à sua família após a sua queda do regime na Síria, em dezembro de 2024.
Ao contrário do caso Maduro, a morte de Khamenei ocorreu numa região do mundo que a Rússia considera o seu "hemisfério", considera Baounov.
O especialista compara este assassínio ao do líder líbio e aliado do Kremlin, Muammar Kadhafi, em 2011, que marcou, segundo Baounov, "uma viragem na política russa" e constituiu uma das justificações de Putin para "romper com o Ocidente".
Teerão manteve-se um dos aliados e apoiantes mais próximos da Rússia durante toda a ofensiva lançada por Moscovo contra a Ucrânia em 2022. Perda de influência
Kiev e os países ocidentais acusam Teerão de ter fornecido à Rússia armas e tecnologias militares, como os drones Shahed, de conceção iraniana, que Moscovo produz agora em massa e utiliza diariamente para bombardear a Ucrânia.
Em 2025, Rússia e Irão assinaram também um tratado de parceria estratégica com vista a reforçar os laços, incluindo na área militar.
Além da perda de um aliado importante em Ali Khamenei, as consequências para Moscovo do conflito em curso no Irão são ainda difíceis de avaliar.
O deputado russo Anatoli Vasserman, citado pelo órgão de comunicação social próximo do Kremlin MK.ru, garantiu que a guerra poderá beneficiar a curto prazo a Rússia se provocar uma forte subida dos preços do petróleo, mas criar a longo prazo "graves problemas" aos Estados Unidos e a Israel se as autoridades iranianas "resistirem".
Por seu lado, Kiev congratulou-se com a morte do líder religioso iraniano.
Para o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Andrii Sybiga, a morte do `ayatollah` demonstra mesmo que a Rússia não é um "parceiro fiável, mesmo para aqueles que mais dependem dela" e que perde influência devido à sua "guerra insensata contra a Ucrânia".
Sondagem Reuters/Ipsos. Apenas um em cada quatro norte-americanos apoia os ataques dos EUA ao Irão
Cerca de 27% dos inquiridos disseram aprovar os ataques, enquanto 43% desaprovaram e 29% afirmaram que não tinham a certeza. Cerca de nove em cada dez inquiridos disseram que ouviram falar dos ataques, que começaram ao início da manhã de sábado.
Cerca de 56% dos norte-americanos consideram que Trump, que também ordenou ataques na Venezuela, Síria e Nigéria nos últimos meses, está demasiado disposto a recorrer ao uso de força militar para promover os interesses dos EUA.
Balanço de ataque iraniano perto de Jerusalém sobe para oito mortos
"No setor de Bet Shemesh, as equipas de resgate e paramédicos confirmaram o óbito de oito pessoas", anunciou o Magen David Adom, o equivalente israelita da Cruz Vermelha, num comunicado citado pela agência de notícias France-Presse.
A organização disse que retirou do local 28 feridos, dos quais dois estavam em estado grave.
O jornal Jerusalem Post noticiou que, cerca de três dezenas de ambulâncias foram enviadas para o local onde caiu o míssil, na região de Bet Shemesh (centro), a cerca de 30 quilómetros a sudoeste de Jerusalém.
Referiu também que foi registado um segundo impacto de um míssil.
Entre os festejos e os lamentos. Morte de Khamenei com reações opostas em vários países
Comunidade iraniana em Portugal celebra ataque e espera mudança de regime
Vários iranianos que residem em Portugal festejam este domingo o ataque israelo-americano contra Teerão junto à embaixada do Irão em Lisboa.
Foto: Filipa Brunay - RTP
"Esta intervenção era a coisa mais desejada pelo povo iraniano", vinca um dos manifestantes, deixando elogios a Donald Trump.
"Concordei em conversar". Trump diz que nova liderança iraniana quer retomar negociações
"Eles querem falar, e eu concordei em falar, por isso vou falar com eles. Deviam tê-lo feito antes. Deviam ter oferecido algo que era muito prático e fácil de fazer antes. Esperaram demasiado tempo", disse Trump numa entrevista a partir da sua residência na Florida, noticiou a revista.
"A maioria dessas pessoas já se foi. Algumas das pessoas com quem estávamos a negociar já morreram, porque aquilo foi um grande golpe",
Israel convoca 100 mil reservistas
Netanyahu: ataques israelitas contra Teerão vão intensificar-se
Swiss International Air Lines prolonga suspensão de voos para o Médio Oriente
Os voos de e para Telavive permanecerão suspensos até 8 de março, inclusive, acrescentou a Swiss.
Até 4 de março, inclusive, "as nossas aeronaves não utilizarão o espaço aéreo dos Emirados Árabes Unidos" e, até 8 de março, inclusive, "continuaremos a evitar o espaço aéreo de Israel, Líbano, Jordânia, Iraque, Irão, Kuwait e Bahrein", afirmou a companhia aérea suíça.
A companhia aérea, que faz parte do Grupo Lufthansa, especificou que está a oferecer aos passageiros o reembolso ou a remarcação gratuita para uma data posterior.
Omã diz que Irão está disponível para atenuar o conflito
A informação foi transmitida num comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Omã divulgado este domingo após uma conversa telefónica entre os dois governantes.
Omã tem sido o país mediador das negociações nucleares entre os Estados Unidos e o Irão.
Trump: Foram mortos "48 líderes iranianos de uma só vez"
"Está a avançar rapidamente. Ninguém consegue acreditar que estamos a fazer bem. Foram eliminados 48 líderes de uma só vez", disse o presidente norte-americano, segundo a repórter que transcreveu as suas declarações na sua conta de Twitter.
Especifica que a conversa ocorreu antes do anúncio das primeiras baixas americanas no conflito: três soldados foram mortos e outros cinco ficaram gravemente feridos, como anunciou o Comando Central dos EUA (Centcom) no domingo.
Pentágono avança que USS Abraham Lincoln não foi atingido por mísseis iranianos
O Pentágono revelou a morte de três soldados norte-americanos morreram e cinco ficaram feridos no ataque de sábado ao Irão.
Companhias MSC e Maersk suspendem operações no estreito de Ormuz
Duas das maiores companhias marítimas do mundo, a Mediterranean Shipping Company (MSC) e a Maersk, suspenderam as operações no estreito de Ormuz, agora fechado ao tráfego devido ao conflito entre o Irão, os Estados Unidos e Israel.
Num comunicado publicado no seu `site` na Internet, a MSC garante que, "como medida de precaução, suspendeu todas as reservas para o transporte global de cargas pela região do Médio Oriente até novo aviso".
A Maersk, por seu lado, também anunciou a suspensão de "todas as travessias de navios no Estreito de Ormuz até novo aviso" e alertou os clientes que "os serviços que fazem escala nos portos do Golfo Pérsico podem sofrer atrasos, desvios ou ajustes de horário".
Vários navios informaram, no sábado, terem recebido transmissões da Marinha iraniana informando que está proibido o trânsito pelo Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de 20% do consumo global de petróleo.
Os principais operadores e companhias marítimas suspenderam as operações em Ormuz e as seguradoras suspenderam a sua cobertura na zona. As páginas de acompanhamento do tráfego marítimo revelam que o trânsito ficou paralisado em ambos os lados do estreito.
Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.
O Irão já confirmou a morte do `ayatollah` Ali Khamenei, o líder supremo do país desde 1989.
Segundo a Cruz Vermelha iraniana, foram registados pelo menos 200 mortos e cerca de 750 feridos.
CP // NS
Lusa/Fim
Dois navios atacados no Estreito de Ormuz
O primeiro navio, ao largo da costa de Omã, foi atingido "por um projétil desconhecido acima da linha de água", informou a agência britânica de segurança marítima UKMTO.
Num incidente separado, outro "navio foi atingido por um projétil desconhecido", disse a UKMTO, enquanto a empresa de segurança marítima Vanguard Tech afirmou que estava localizado "a cerca de 17 milhas náuticas a noroeste de Mina Saqr, Emirados Árabes Unidos".
Países do Golfo vão discutir hoje "resposta unificada" a ataques de Teerão
Os países do Golfo vão reunir-se por videoconferência hoje à noite para discutir uma "resposta unificada" ao segundo dia de ataques de Teerão na região, em retaliação à ofensiva israelita e norte-americana.
"Será uma reunião `online` dos ministros dos Negócios Estrangeiros do Conselho de Cooperação do Golfo devido ao encerramento dos aeroportos", disse um diplomata de um dos países à agência francesa AFP.
O Conselho de Cooperação do Golfo reúne Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Kuwait, Omã, Qatar e Bahrein.
As discussões centrar-se-ão nos "ataques iranianos contra os Estados do Golfo e na coordenação com vista a uma resposta unificada", precisou a mesma fonte, que pediu para não ser identificada devido à sensibilidade da questão.
A AFP acrescentou que a informação foi confirmada por outro diplomata da região.
O Irão tem atacado vários países da região, nomeadamente os que acolhem bases militares norte-americanas, desde que os Estados Unidos e Israel lançaram, no sábado, uma ofensiva de grande envergadura contra Teerão.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, deu indicações de que a operação visava o derrube do regime do Irão e incitou o povo iraniano a tomar o poder após a intervenção militar conjunta com Israel.
O líder supremo do Irão, Ali Khamenei, foi morto no início dos ataques, juntamente com dezenas de outros dirigentes políticos e militares da República Islâmica.
Irão afirma que alvejou porta-aviões USS Abraham Lincoln no Golfo Pérsico
Israel interceta míssil iraniano em território sírio
Os jornalistas da AFP em Damasco ouviram uma forte explosão por volta do meio-dia. "A forte explosão foi provocada pela interceção de um míssil iraniano por Israel sobre a Síria", disse a fonte.
Em resposta ao ataque conjunto dos EUA e de Israel lançado no sábado contra o Irão, Teerão está a realizar ataques com mísseis contra Israel e os países do Golfo.
No sábado, destroços de mísseis caíram no sul da Síria, perto da fronteira com Israel, segundo os meios de comunicação estatais.
A Síria renovou este domingo o encerramento do seu espaço aéreo por mais 24 horas, enquanto a companhia aérea nacional síria, Syrian Air, cancelou todos os voos de e para os aeroportos de Damasco e Alepo (no norte) até novas ordens.
As baterias antiaéreas do exército sírio foram quase totalmente destruídas em ataques do exército israelita, que realizou centenas de incursões desde a queda de Bashar al-Assad, em dezembro de 2024, alegando querer impedir que o seu arsenal caia nas mãos das novas autoridades islamistas.
A importância do Estreito de Ormuz
A ofensiva militar contra o Irão ameaça abalar os mercados financeiros. Os especialistas antecipam: as bolsas podem abrir amanhã com o preço do petróleo a aumentar.
Foto: Reuters
Morte de Khamenei recebida com raiva e com festa
A morte de Ali Khamenei está a provocar violentos protestos nalguns dos países vizinhos do Irão. No Paquistão, centenas de pessoas invadiram o Consulado dos Estados Unidos em Carachi.
Portugal recebeu 18 pedidos de repatriamento
O secretário de Estado das Comunidades apela à calma e pede aos portugueses que estão no Médio Oriente que evitem deslocações desnecessárias.
Comunidade portuguesa residente no Golfo Pérsico apanhada no meio do conflito
O som de explosões da defesa antiaérea continua a ouvir-se em vários países do Golfo, onde vivem cidadãos portugueses. As ruas estão mais vazias, há apelos para não saírem de casa, mas, para já, não tencionam abandonar a região.
França só pode estar satisfeita com morte de "ditador sanguinário"
A porta-voz do Governo francês considerou hoje que o líder supremo do Irão, Ali Khamenei, era um "ditador sanguinário", pelo que a França apenas pode "sentir-se satisfeita" com a sua morte.
"Khamenei era um ditador sanguinário que oprimiu o seu povo, aviltou as mulheres, os jovens, as minorias, e foi, ainda recentemente, responsável pela morte de milhares de civis no país e na região", afirmou a porta-voz do Governo francês.
"Não podemos, portanto, senão sentir satisfação com o seu desaparecimento", disse Maud Bregeon num programa televisivo.
A porta-voz francesa reafirmou as reservas de Paris quanto ao desencadeamento das operações militares de Israel e dos Estados Unidos contra o poder da República Islâmica, nomeadamente no plano jurídico, e sublinhou as incertezas que acarretam.
"Mais uma vez, com toda a evidência, isto não foi enquadrado pelo direito internacional. Agora, o que conta é o dia seguinte", afirmou, citada pela agência de notícias France-Presse (AFP).
Advertiu que a decisão de atacar o Irão "mergulha a região numa situação de instabilidade" e que "cabe ao povo iraniano escolher o seu próprio destino".
Bregeon reiterou que o Governo francês não participou nem foi avisado com antecedência sobre os ataques, mas rejeitou que isso implique que a França esteja isolada.
Segundo a porta-voz, o Presidente Emmanuel Macron informou no sábado os parceiros no Médio Oriente de que a França estava disposta para prestar assistência perante as represálias iranianas.
Bregeon disse também que o Governo estava disposto a organizar, "quando a situação o permitir", a retirada de franceses que desejem abandonar a região do Médio Oriente, dado o agravamento da situação de segurança.
A declaração de Bregeon é a primeira reação do Governo francês desde a confirmação oficial da morte de Khamenei, segundo a agência espanhola EFE.
No sábado, Macron apelou à cessação da escalada bélica, instou o Irão a manter negociações e pediu uma reunião urgente do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Três mortos nos Emirados Árabes Unidos
Pelo menos seis mortos em ataque iraniano contra Israel
Centenas de navios encalhados no Estreito de Ormuz
Dezenas de outros navios estavam parados do outro lado do ponto de estrangulamento. Os movimentos ocorreram após os ataques dos EUA e de Israel contra o Irão, que mergulharam a região numa nova guerra.
Os petroleiros estavam concentrados em águas abertas ao largo das costas dos principais produtores de petróleo do Golfo, incluindo o Iraque e a Arábia Saudita, bem como do gigante do GNL, o Catar, de acordo com as estimativas da agência de notícias Reuters, baseadas em dados de rastreamento de navios da plataforma MarineTraffic.
OPEP+ aumenta as vantagens que a produção enfrenta na guerra no Irão
Os oito membros do grupo "concordaram com um ajustamento de produção de 206 mil barris por dia", que "será implementado em abril", segundo um comunicado da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que citou o equilíbrio do mercado sem mencionar diretamente o Irão.
Israel afirma ter atingido dois caças no aeroporto de Tabriz
🎯STRUCK: Two F5 and F4 fighter jets at the airport of Tabriz in western Iran, as the jets were prepared for takeoff— Israel Defense Forces (@IDF) March 1, 2026
The strike was conducted to degrade the Iranian Air Force’s activities and to further expand the degradation of their aerial defense. pic.twitter.com/lEvpyiPI5M
A declaração militar israelita, acompanhada de um vídeo do ataque, referia que “o ataque foi realizado para prejudicar as atividades da Força Aérea iraniana e ampliar ainda mais a degradação da defesa aérea do regime”.
Chipre nega que tenham sido lançados mísseis em direção ao país
"Em relação às declarações e publicações referentes ao lançamento de mísseis na direção de Chipre, esclarecemos que tal não ocorreu e não há indícios de que tenha havido uma ameaça para o país", afirmou.
"As autoridades competentes estão a monitorizar a situação de perto".
Fontes da defesa britânica afirmaram que dois mísseis iranianos foram disparados em direção a Chipre, onde existem bases militares do Reino Unido.
China condena morte de Ali Khamenei e apela ao fim das ações militares
A China condenou hoje firmemente a morte do líder supremo iraniano, Ali Khamenei, nos ataques dos Estados Unidos e Israel, e reafirmou o apelo à "interrupção imediata das ações militares".
A morte de Ali Khamenei constitui "uma violação grave da soberania e da segurança do Irão", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês num comunicado citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).
A China disse tratar-se de "um atropelo dos objetivos e princípios da Carta das Nações Unidas e das normas fundamentais das relações internacionais".
Papa apela ao fim da "espiral de violência"
O Papa Leão XIV apelou hoje ao fim da "espiral de violência" no Médio Oriente, após os ataques lançados pelos Estados Unidos e Israel contra o Irão, que ripostou com ataques aéreos.
"Perante a possibilidade de uma tragédia de enormes proporções, exorto as partes envolvidas a assumirem a responsabilidade moral de parar esta espiral de violência antes que ela provoque uma fratura irreparável", disse o Papa perante milhares de fiéis presentes na Praça de São Pedro, no Vaticano, onde assistiram ao Angelus.
"Acompanho com profunda preocupação tudo o que está a acontecer no Médio Oriente e no Irão nestas horas dramáticas. A estabilidade e a paz não se constroem com ameaças recíprocas nem com armas que semeiam destruição, dor e morte", disse o papa norte-americano da janela do Palácio Apostólico.
A estabilidade, sublinhou, só pode ser construída "através de um diálogo razoável, autêntico e responsável".
Assim, Leão XIV apelou aos países envolvidos nesta crise, sem os citar expressamente, para que assumam a "responsabilidade moral" de terminarem a escalada bélica.
"Que a diplomacia encontre o seu papel e promova o bem dos povos que anseiam por uma coexistência pacífica baseada na justiça", disse o Papa, que em seguida pediu orações pela paz.
O apelo do pontífice ocorreu um dia após o ataque com o qual os Estados Unidos e Israel procuram derrubar o regime iraniano e que resultou na morte, entre outros, do líder supremo do Irão, Ali Khamenei, após 36 anos no poder da República Islâmica.
Morte de Khamenei é "momento decisivo" na história do país, afirma Kaja Kallas
A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, considerou hoje que a morte do líder supremo Ali Khamenei durante os ataques norte-americanos e israelitas no Irão constitui um "momento decisivo" na história do país.
"A morte de Ali Khamenei é um momento decisivo na história do Irão. O que se seguirá é incerto. Mas existe agora um caminho aberto para um Irão diferente, [em] que o seu povo poderá ter mais liberdade para moldar", escreveu Kallas na rede social X.
The death of Ali Khamenei is a defining moment in Iran’s history.— Kaja Kallas (@kajakallas) March 1, 2026
What comes next is uncertain. But there is now an open path to a different Iran, one that its people may have greater freedom to shape.
I’m in contact with partners, including those in the region that bear the… pic.twitter.com/s5CqUqHrWi
Reino Unido afirma que dois mísseis balísticos foram disparados "em direção ao Chipre"
"Dois mísseis balísticos foram disparados em direção a Chipre", disse John Healey à BBC, especificando que caças britânicos estavam a participar em ações "defensivas" na região, operando a partir da base aérea britânica na ilha e de uma base no Catar.
"Agora temos quase a certeza de que não se destinavam a atingir Chipre, mas isto demonstra o quanto as nossas bases e o nosso pessoal, tanto militar como civil, estão atualmente em risco", acrescentou, sem fornecer mais detalhes sobre os mísseis ou se foram intercetados.
Acusou ainda Teerão de ser "cada vez mais indiscriminado, generalizado e descontrolado nos seus ataques".
Segundo o mesmo, este incidente, até agora não divulgado, ilustra “uma situação verdadeiramente grave e em deterioração” no Médio Oriente e “o risco crescente de retaliações cada vez mais frequentes e indiscriminadas por parte do Irão”.
“Este é um exemplo de que existe uma ameaça muito real e crescente por parte de um regime que está a atacar indiscriminadamente na região, e isso exige que ajamos. Exige que ajamos defensivamente”, disse à Sky News numa entrevista separada no domingo.
“Juntamente com os americanos, reforçámos as nossas forças defensivas no Médio Oriente. Estamos a realizar estas incursões. Estamos a abater drones que ameaçam as nossas bases, os nossos cidadãos ou os nossos aliados”, acrescentou o ministro.
Presidente israelita espera por "uma nova era" para o Médio Oriente
"Este é um esforço histórico para mudar a trajetória do Médio Oriente em direção a um futuro diferente, um futuro de paz", disse Herzog durante uma inspeção a um local em Telavive, no centro de Israel, que tinha sido atingido no dia anterior por um míssil iraniano.
"Vamos triunfar e, com sorte, inauguraremos uma nova era para o Médio Oriente e para o Irão", acrescentou.