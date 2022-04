Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

10h17 - Governo russo diz que sanções provocaram 50 mil desempregados





Cerca de 50 mil trabalhadores russos perderam o emprego e 98 mil foram obrigados a gozar férias devido ao impacto das sanções internacionais e à saída das empresas estrangeiras, disse hoje o Ministério do Emprego e Proteção Social.







"De acordo com os últimos dados, 98 mil trabalhadores estão inativos ('férias forçadas'). Em termos absolutos trata-se de um valor 2,5 mais elevado do que o que foi registado no dia 01 de março", disse Andrei Pudov, vice-ministro do Emprego e Proteção Social da Rússia.



Os dados transmitidos por Pudov à Câmara Baixa do Parlamento russo (Duma) foram citados hoje pela agência oficial TASS.



"Sobre os números das pessoas despedidas: são 50 mil pessoas" acrescentou.





As restrições económicas e a saída das empresas são uma consequência da postura internacional contra a atual campanha militar da Rússia na Ucrânia que se prolonga desde 24 de fevereiro.







Pudov afirmou que apesar dos despedimentos, férias forçadas e empregos com horário reduzido, "no princípio da primavera foram contratados (no país) mais de 2,5 milhões de pessoas".



"Atualmente, cerca de 670 mil cidadãos estão registados nos centros de emprego existindo 1,9 milhões de postos de trabalho na base de dados referentes a vagas para emprego", disse ainda o vice-ministro aos deputados da Duma.





9h53 - Comunicação com central de Chernobyl foi restaurada, diz a agência da ONU





A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) anunciou esta quarta-feira que as linhas telefónicas diretas entre a central de Chernobyl e o regulador nuclear da Ucrânia foram restauradas.







A 10 de março, a Ucrânia tinha informado a AIEA que tinha perdido o contacto com a central nuclear desativada. As forças russas tomaram Chernobyl no início da invasão e saíram a 31 de março.









O diretor-geral do órgão de vigilância nuclear da ONU, Rafael Grossi, considerou que se trata de uma "boa notícia" , uma vez que a anterior situação não era "sustentável".





9h38 - Mariupol. Cinco soldados ucranianos "renderam-se" e 140 civis já foram retirados, dizem os separatistas







Os separatistas pró-russos anunciaram esta quarta-feira que se renderam cinco soldados que estavam a defender o último reduto ucraniano em Mariupol, no complexo industrial de Azovstal.







"Cinco militares ucranianos depuseram armas voluntariamente e abandonaram a fábrica de Azovstal", indicaram os separatistas da autoproclamada república de Donetsk.







Num comunicado separado, os separatistas indicam que 140 civis foram retirados da cidade na terça-feira à noite.







9h19 - Várias cidades de Lugansk sem água e energia





As autoridades de Lugansk, no leste da Ucrânia, indicam esta quarta-feira que as cidades de Popasna e Rubizhne, entre outros territórios da região, estão sem acesso a água canalizada e energia.







"A infraestrutura está praticamente destruída", refere Serhiy Gaidai, governador regional de Lugansk, através do Telegram.







O responsável adianta que é nesta altura "impossível" calcular os danos nas infraestruturas nas cidades e países onde o "equipamento inimigo" está instalado.







"Ontem o inimigo danificou uma linha de alta tensão com uma carga de 300 kV. É um acidente bastante grave - a luz desapareceu em mais de 200 povoações temporariamente ocupadas", acrescentou.







O governador regional de Lugansk indicou ainda que "mais de 60 moradores da região" foram retirados de caa esta quarta-feira: 14 pessoas foram resgatadas em Rubizhne, 11 deixaram Severodonetsk e 38 saíram de Lysychansk, de acordo com o responsável.







9h05 - Entre dez mil e 20 mil mercenários sírios e líbios na Ucrânia





Há entre dez mil e 20 mil mercenários do grupo Wagner, vindos da Síria ou da Líbia , a lutar ao lado das forças russas. A informação é avançada por um responsável europeu à agência France Presse.





Estes combatentes “não possuem veículos ou armas pesadas” e estão a reforçar as tropas russas, referiu a autoridade europeia, que falou a jornalistas em Washington sob a condição de anonimato.







“O que posso dizer é que vimos algumas transferências dessas áreas, Síria e Líbia, para a região leste de Donbass, e esses homens são usados principalmente como uma massa contra a resistência ucraniana”, disse o funcionário. “É infantaria. Eles não têm nenhum equipamento pesado ou veículos.”







8h36 - Parlamento finlandês debate adesão à NATO







O Parlamento finlandês debate esta quarta-feira a adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte. A primeira-ministra finlandesa espera que o processo decorra o mais depressa possível e possa durar apenas algumas semanas.







Os 200 membros do Eduskunta estão a caminhar para uma clara maioria a favor da adesão, sendo esta a votação considerada como mais provável. Até à invasão russa da Ucrânia, este foi um assunto que semeou grandes divisões políticas em Helsínquia.

8h28 - Noruega envia uma centena de mísseis antiaéreos para Kiev







O governo da Noruega anunciou hoje o envio de mais de uma centena de mísseis antiaéreos para a Ucrânia, como parte da ajuda militar a Kiev que enfrenta a invasão das forças de Moscovo.



Anteriormente, as autoridades norueguesas autorizaram várias doações de armas às forças ucranianas, entre as quais "quatro mil baterias antiaéreas".



"O conflito na Ucrânia pode vir a ser prolongado e o país depende do apoio internacional contra a agressão russa. Por isso, o governo [de Oslo] decidiu doar mísseis antiaéreos à Ucrânia", refere o ministro da Defesa Bjorn Arild Gram em comunicado.



Trata-se de armamento que as autoridades de Oslo já tinham decidido substituir e que, por isso, "não vai ter grandes consequências para a capacidade operacional" da Noruega, disse ainda Gram.



"Os mísseis iam ser eliminados [pelo Ministério da Defesa] mas continuam a ser armas modernas e eficazes que podem vir a ter grande utilidade para a Ucrânia. Outros países já doaram sistemas semelhantes", refere ainda o comunicado.



O Ministério da Defesa acrescenta que as armas já foram enviadas para a Ucrânia.







7h56 - "No coração de uma Europa livre e democrática". Charles Michel faz visita surpresa a Kiev





O presidente do Conselho Europeu está na capital ucraniana. Num tweet, Charles Michel publica uma fotografia à chegada a Kiev, onde surge a abraçar Olga Stefanishyna, vice-ministra da Ucrânia para Assuntos de Integração Europeia e Euro-Atlântica.







"No coração de uma Europa livre e democrática", escreve o responsável europeu.







In Kyiv today.



Na segunda-feira, 18 de abril, a Ucrânia entregou a resposta formal ao questionário da Comissão Europeia sobre a eventual adesão do país à União Europeia.





Na segunda-feira, 18 de abril, a Ucrânia entregou a resposta formal ao questionário da Comissão Europeia sobre a eventual adesão do país à União Europeia.







Dez dias antes, a 8 de abril, durante uma visita a Kiev, a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, tinha entregue em mãos o documento com as perguntas ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.







7h45 - Ucrânia anuncia corredor humanitário para retirada de civis em Mariupol







A vice-primeira-ministra da Ucrânia anunciou esta quarta-feira o acordo para um corredor humanitário para retirar mulheres, crianças e idosos da cidade de Mariupol.







"Dada a situação humanitária catastrófica em Mariupol, é nessa direção que vamos concentrar os nossos esforços de hoje. Conseguimos estabelecer antecipadamente um corredor humanitário para retirar mulheres, crianças e idosos", afirmou.







Numa mensagem publicada no Telegram, Iryna Vereshchuk indicou que os civis deverão juntar-se a partir das 14h00 locais (12h00 em Portugal Continental) e serão retirados de Mariupol para Zaporizhzhia através de Berdyansk.







"Devido à situação de segurança muito complicada, pode haver mudanças no curso do corredor. Por isso, sigam por favor os comunicados oficiais relevantes. Faremos o possível para que tudo funcione corretamente", disse a governante.







De acordo com as autoridades locais, a Ucrânia pretende retirar ao longo do dia 6.000 civis em 90 autocarros.







De acordo com o prefeito da cidade, Vadym Boychenko, cerca de 100.000 civis permanecem na cidade sitidada.







7h29 - "Já teríamos acabado com esta guerra". Zelensky denuncia falta de armas





Numa mensagem de vídeo com nove minutos divulgada através do Telegram, o presidente ucraniano denunciou na terça-feira a escassez de armas entre as forças ucranianas e aponta o dedo ao ocidente pela falta de apoios.







"Se tivéssemos acesso a todas as armas de que precisamos, armas que os nossos parceiros têm e que são comparáveis às armas usadas pela Federação Russa, já teríamos acabado com essa guerra", afirmou Volodymyr Zelensky.O presidente ucraniano considera "injusto" que a Ucrânia seja forçada a pedir as armas que o Ocidente mantém "armazenadas há anos".





Zelensky diz que é um "dever moral" desses países "ajudar a proteger a liberdade" e "salvar a vida de milhares de ucranianos".







O presidente ucraniano realçou esta terça-feira que a Rússia está a "apostar tudo o que tem" na Ucrânia e acusou o Exército russo de se estar a inscrever como o "mais bárbaro e desumano" da história.



Ponto de situação



Mariupol. Moscovo lançou um novo ultimato para que as forças ucranianas que continuam na zona de Azovstal se rendam. Num comunicado esta manhã de quarta-feira, as forças russas indicaram que abriram um corredor humanitário para que os soldados cercados se possam “depor armas voluntariamente” e retirar os civis que ainda permaneçam no local.

“Estamos a enfrentar os nossos últimos dias, se não mesmo horas”. Um comandante dos fuzileiros navais ucranianos que continua em Mariupol reconheceu esta quarta-feira que as forças no local “estão a enfrentar os últimos dias, se não mesmo horas”. Numa mensagem de vídeo publicada no Facebook, Serhiy Volyna, da 36ª Brigada de Fuzileiros Navais, reconheceu a superioridade russa: “O inimigo supera-nos de 10 para um”.

“O mais difícil possível”. O presidente da Ucrânia afirmou na terça-feira que Mariupol está numa situação limite. “O exército russo está a bloquear todos os esforços de organizar corredores humanitários e salvar o nosso povo”, afirmou. Volodymyr Zelensky acrescentou ainda que não se sabe qual foi “o destino de dezenas de residentes de Mariupol” retirados à força para territórios controlados pela Rússia.