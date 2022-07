Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

9h05 - Presidente do Parlamento Europeu vem a Portugal falar sobre a guerra



A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, desloca-se em 2 de setembro a Portugal para intervir nas Conferências do Estoril sobre a paz e a guerra na Ucrânia, anunciou hoje a organização, a Nova School Business & Economics.



“O papel do Parlamento Europeu na ilegal, injustificada e brutal agressão da Rússia contra a Ucrânia vai conduzir a minha intervenção sobre o ´The World Ahead´, esperando que desencadeie uma discussão dinâmica e frutuosa com os alunos”, disse hoje Metsola, citada em comunicado pela entidade promotora, que conta com a participação de mais de 70 oradores, divididos em cerca de 40 sessões nos dois dias do evento.



Segundo a organização, a presidente do Parlamento Europeu, que intervém no segundo dia das Conferências do Estoril, participará na última sessão da manhã para abordar “os principais desafios que o futuro nos reserva, na Europa e no Mundo”.



8h44 - Situação em Severodonetsk está “perto de um desastre humanitário”



O governador da província de Lugansk revelou que a situação na cidade de Severodonetsk, ocupada pelas tropas de Moscovo está “perto de um desastre humanitário”.



“A cidade está a ser saqueada pelas tropas russas”, acrescentou Serhai Haidai.



Na rede social Telegram, o responsável afirmou que, em “Sievierodonetsk, 80 por cento das habitações foram destruídas ou danificadas”.



“A cidade está à beira de um desastre humanitário – não há fornecimento de água, gás ou eletricidade”.





8h29 - Maestrina ucraniana Oksana Lyniv distinguida com Prémio Helena Vaz da Silva 2022





A maestrina Oksana Lyniv, fundadora e diretora artística da Orquestra Sinfónica Juvenil da Ucrânia, foi distinguida com Prémio Helena Vaz da Silva 2022, anunciou hoje o Centro Nacional de Cultura (CNC), que instituiu o galardão em 2013.



Oksana Lyniv, de 44 anos, é, atualmente, diretora-geral de Música do Teatro Comunal de Bolonha, em Itália, e diretora artística do Festival Internacional de Música Clássica LivMozArt, que se realiza em Lviv, na Ucrânia.



O júri, ao qual presidiu Maria Calado, presidente do CNC, decidiu também conceder um “reconhecimento especial” à artista sérvia Dijana Milošević, diretora do DAH Theatre – Centro de Investigação da Cultura e das Transformações Sociais.



O Prémio Helena Vaz da Silva distingue, anualmente, um cidadão europeu cuja carreira se tenha notabilizado por atividades de difusão, defesa e promoção do património cultural da Europa, em particular através de obras literárias ou musicais, reportagens, artigos, crónicas, fotografias, cartoons, documentários, filmes e programas de rádio e/ou televisão.



8h08 - Quatro mortos e nove feridos em Kharkiv



O governador da região de Kharkiv revelou que os ataques à região, de quinta-feira, provocaram quatro mortos e nove feridos.



Segundo Oleh Synyehubov esta noite não foram registados bombardeamentos.







7h50 - Rússia "não tem nada para conversar com o Ocidente"

O presidente russo clama que a ofensiva na Ucrânia está ainda numa fase contida e desafiou o Ocidente a enfrentar as tropas do seu país no campo de batalha. “Todos devem saber que, na realidade, ainda nem começámos nada. Quando mais avançar, mais difícil será para eles negociarem connosco”, afirmou Vladimir Putin durante um discurso diante de líderes parlamentares.



A Ucrânia "não vai ser quebrada", afiança Volodymyr Zelensky, referindo-se ao hastear da bandeira do seu país na Ilha da Serpente, no Mar Negro. O presidente ucraniano afirmou, na última noite, que a operação de dois meses para reconquistar este território constituiu um aviso às forças russas: "Que todos os capitães russos, a bordo de um navio ou de um avião, vejam a bandeira ucraniania na Ilha da Serpente e saibam que o nosso país não será quebrado".



As forças de Moscovo terão abatido soldados ucranianos que tentavam hastear a bandeira do seu país na Ilha da Serpente, de acordo com o Ministério russo da Defesa. As autoridades de Odessa, no sul da Ucrânia, confirmam que a aquele pequeno território insular foi atingido por mísseis, acrescentando que os russos destruíram dois armazéns da região com “cerca de 35 toneladas de cereais”. As autoridades ucranianas negam, porém, que tenham morrido quaisquer soldados na Ilha da Serpente.



Pelo menos três pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas num ataque com rockets da Rússia em Kharkiv. O governador regional, Oleh Synyehubov, adiantou que parte desta cidade do noroeste da Ucrânia foi bombardeada na quinta-feira.



Em Kramatorsk, no leste da Ucrânia, pelo menos uma pessoa morreu e seis ficaram feridas num ataque com mísseis russos a uma zona residencial. “Isto é um ataque deliberado contra civis”, denunciou o governador de Donetsk, Pavlo Kyrylenko.



O presidente da câmara de Sloviansk, perto de Kramatorsk, esteve debaixo de fogo russo. Segundo Vadym Lyakh, alguns moradores da cidade ficaram feridos no decurso deste ataque.



Analistas citados pelo diário britânico The Guardian afirmam que a Rússia pode estar a desacelerar temporariamente a ofensiva no leste da Ucrânia, numa “pausa operacional”. Tratar-se-á de um movimento de reagrupamento para um novo assalto. Na quarta-feira, “pela primeira vez em 133 dias de guerra”, Moscovo não reivindicou quaisquer avanços no território ucraniano, observou o Instituto para o Estudo da Guerra.

Kiev convocou o embaixador turco, depois de Ancara ter permitido que um navio de pavilhão russo com milhares de toneladas de cereais, alegadamente furtados à Ucrânia, deixasse o porto de Karasu. O navio esteve esta semana apreendido a pedido dos ucranianos.



A ONU, pela voz do diretor do Programa Alimentar Mundial, Patrick Beasley, renovou o alerta para uma “catástrofe de fome” provocada pelo bloqueio russo às exportações de cereais ucranianos.



O primeiro-ministro britânico, que na quinta-feira anunciou a demissão, falou com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a quem “reiterou o apoio firme do Reino Unido”. Boris Johnson aceitou sair de cena na sequência de uma catadupa de demissões na estrutura do Governo, mas só depois de o Partido Conservador designar um novo líder.

O ministro russo dos Negócios Estrangeiros falou aos jornalistas após a sua reunião, esta sexta-feira, em Bali, na Indonésia, com os homólogos do G20. Serguei Lavrov alegou que Moscovo está preparada para negociar com a Ucrânia, sob mediação da Turquia, a situação de bloqueio dos cereais do país invadido. Sem concretizar quaisquer detalhes."Se [o Ocidente] não quer negociações, mas a vitória da Ucrânia sobre a Rússia no campo de batalha, então, provavelmente, não há nada para conversar com o Ocidente, porque com estas abordagens, de facto, não se permite que a Ucrânia avance no processo de paz", atirou Lavrov.