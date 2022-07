Ofensiva russa na Ucrânia. A evolução da guerra ao minuto

Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a ofensiva militar desencadeada pela Rússia na Ucrânia.

Mais atualizações

9h10 - Referendo sobre adesão de Zaporizhia e Kherson à Rússia acontecerá em setembro, diz funcionário russo



Vladimir Rogov, um dos funcionários russos na região ocupada de Zaporizhia, avançou à agência de notícias russa RIA Novosti que um referendo sobre a adesão das regiões de Zaporizhia e de Kherson à Federação Russa provavelmente ocorrerá em setembro.



"Tudo está a caminhar para que o referendo tenha lugar na primeira quinzena de setembro. Ainda não vou indicar a data exata. Estão a ser formadas as comissões eleitorais", disse Rogov à agência, citado por The Guardian.







8h55 - Ucrânia afirma que vai recuperar a região de Kherson até setembro



Oficiais militares ucranianos reivindicaram um “ponto de viragem” na batalha para reconquistar a região sul de Kherson, no sul da Ucrânia, afirmando que irão utilizar as armas fornecidas pelo Ocidente para libertar até setembro a primeira grande cidade capturada pelas forças russas.



"Podemos dizer que ocorreu um ponto de viragem no campo de batalha. Estamos a passar de acções defensivas para acções contra-ofensivas”, disse Sergiy Khlan, assessor do líder administrativo da região de Kherson, citado por The Guardian.



“Podemos dizer que a região de Kherson será definitivamente liberada até setembro, e todos os planos dos ocupantes falharão”, acrescentou.



Com a ajuda dos sistemas de artilharia de longo alcance enviados pelos aliados ocidentais, as forças ucranianas têm recuperado território na região sul de Kherson nas últimas semanas.



Kherson foi ocupada pelo exército russo a 3 de março, tendo sido a primeira grande cidade ucraniana a ser capturada pelas forças russas desde o início da invasão, a 24 de fevereiro.







8h17 - Guerra Ucrânia. País celebra pela primeira vez o Dia do estado ucraniano





8h15 - Corte total do gás russo pode levar à quebra de 1% do PIB em Portugal



Em vésperas da reunião de emergência dos ministros da Energia da União Europeia para debater a proposta da Comissão Europeia de um corte de 15% no consumo no gás, o Fundo Monetário Internacional apresenta um estudo sobre o que aconteceria às economias europeias se o gás russo, de repente, fosse cortado.









Ou seja até dois mil milhões de euros. No caso da economia portuguesa, diz o estudo divulgado hoje pelo Jornal de Negócios, podia perder até um por cento do Produto Interno Bruto.Ou seja até dois mil milhões de euros.









Lavrov deixou a garantia no Cairo, onde inciciou uma visita a países africanos dos quais pretende recolher o apoio para a causa russa.



"Confirmamos o compromisso dos exportadores russos de cereais em cumprir todas as suas obrigações", disse Sergei Lavrov numa conferência de imprensa após um encontro com o seu homólogo egípcio, Sameh Shukri.



"O Presidente Vladimir Putin também sublinhou isso durante uma recente conversa telefónica com o Presidente egípcio [Abdel Fattah] al-Sisi", acrescentou Lavrov.



Sabe-se entretanto que o chefe da diplomacia russa deverá visitar esta semana o Uganda, a Etiópia e o Congo.



Depois de admitir o ataque ao porto de Odessa, atingindo um navio de guerra ucraniano, Moscovo disse, através da voz do seu ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, Lavrov que a Rússia já levantou bloqueio aos portos ucranianos.