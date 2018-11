Oitavo contingente português segue para o Iraque

Este é o oitavo contingente do país a seguir para a base de Besmaya, no âmbito de uma coligação internacional contra o Estado Islâmico.



Durante meio ano, os portugueses vão dar, por exemplo, instruções de tiro, de armamento e tática defensiva.



Pela primeira vez depois da Guerra do Ultramar, o contingente foi totalmente preparado na Madeira, de onde são quase todos os militares destacados.