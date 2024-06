Oito soldados israelitas mortos em Rafah. Netanyahu diz que é o preço doloroso de uma guerra justa

Foto. Pool via REUTERS

O exército israelita anunciou pausas táticas, em Gaza, para que seja fornecida ajuda. São pausas este domingo, em partes do sul do enclave, depois dos alertas das organizações internacionais para uma crescente crise humanitária. Ontem, oito soldados israelitas foram mortos na região de Rafah, no ataque mais mortal desencadeado pelo Hamas, em meses.