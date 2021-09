Olaf Scholz recebe parabéns do presidente do Parlamento Europeu, mas ainda está tudo em aberto

Apesar destes resultados, o nome do sucessor da chanceler germânica ainda está em aberto, já que quer o SPD, quer a CDU querem formar governo.Para isso, são necessárias coligações com outras forças políticas.O social-democrata Olaf Scholz disse esta segunda-feira que pretende uma aliança tripartida de governo, o mais depressa possível.Um piscar o olho aos Verdes e também aos liberais do partido FDP.A meta é alcançar esse acordo governativo antes do Natal.Na opinião do comentador de política internacional da Antena 1, Filipe Vasconcelos Romão, um governo alemão pluralista, com mais de duas forças políticas, vai ser mais instável. Mas o analista de política internacional não exclui a possibilidade de uma grande coligação - entre SPD e CDU

Filipe Vasconcelos Romão considera muito difícil que o sucessor de Merkel venha a ser chanceler.