Olhar o Mundo - George Friedman em entrevista à RTP

George Friedman critica ainda a política externa da União Europeia, desde logo na gestão das actuais crises do Médio Oriente e das Coreias, mas também da relação com os Estados Unidos.



"Estamos numa situação em que os benefícios de pertencer à União Europeia são ultrapassados pelos problemas", afirmou ao jornalista António Mateus. "Quando a segunda maior economia da Europa assume a posição de que deve sair isso é algo que abalaria a maioria das entidades. Em vez de fazer uma auto-avaliação a União Europeia torna-se mais rígida".



Destaques de uma entrevista exclusiva do principal orador das recentes III ªs Conferências de Lisboa ao programa "Olhar o Mundo", a emitir sábado, na RTP 3, que pode ver aqui na integra.



George Friedman fundou e liderou durante 20 anos a Stratfor, um dos "think tank" mais influentes de Geopolítica. Preside atualmente à Geopolitical Futures e é autor de "best-sellers" na área, como "Os próximos 100 anos".