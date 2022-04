Oligarca com ascendência judaica sai da Rússia e consegue nacionalidade israelita

Prokhorov é presidente da Polyus Gold, uma das maiores empresas mineiras e metalúrgicas da Rússia edesse país do leste europeu.De origem judaica, este empresário de 56 anos foi considerado pela revistacomo a 193.ª pessoa mais rica do mundo, com umAgora, através da Lei do Retorno do Estado de Israel - que concede o direito de cidadania a judeus originários de qualquer país que pretendam migrar para solo israelita -, conseguiu obter a nacionalidade israelita.Na semana passada, Prokhorov terá entrado em Israel com um visto de viajante. Pouco depois, segundo o Ynet , conseguindo a cidadania israelita.Depois de verificado o seu registo criminal pela Autoridade para a Imigração, recebeu um passaporte.

Prokhorov concorreu contra Putin nas presidenciais de 2012



Até ao momento, este empresário não foi sancionado pelo Ocidente, ao contrário do que tem acontecido a dezenas de oligarcas russos próximos de Vladimir Putin.

Mikhail Prokhorov, que foi dono do clube de basquetebol da NBA Brooklyn Nets,, que chegou a deter as ações da empresa de exploração mineira Norilsk Nickel, através da qual Prokhorov começou a construir a sua riqueza.Em 2012, o agora nacional israelita chegou a defrontar o presidente russo, Vladimir Putin, nas eleições às quais concorreu como independente. No final, arrecadou apenas oito por cento dos votos.Durante a sua campanha eleitoral, o milionário recusou-se a criticar Putin, dizendo antes querer focar-se “naquilo que fará enquanto presidente”.Segundo a BBC, as ligações de Prokhorov com o Kremlin levaram a que algumas figuras da oposição russa sugerissem que, aproveitando ainda para apresentar um candidato liberal aos eleitores.