OLÍMPICOS - CRÓNICA DE BASTIDORES "Amor também à segunda vista"

Tive a felicidade de em 2016 ter estado aqui no Japão de férias com a minha esposa. Não desfazendo todos os meus companheiros da RTP nesta jornada olímpica que desejo inolvidável, nada apagará aqueles incríveis dez dias que aqui passei há quase cinco anos. Desde logo porque estava com família, o bem mais precioso que podemos ter. Depois porque estava de férias e obviamente com muito mais tempo para desfrutar deste fantástico país. E finalmente, at last but not the least , não havia pandemia.