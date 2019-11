Omar Barghouti, BDS e o direito dos palestinianos à resistência

Omar Barghouti é um activista palestiniano que nasceu no Qatar, onde a família se exilou após a expulsão da Palestina muitas décadas atrás. O nome é identificado com um clã que cobre parte da história contemporânea dos palestinianos. Omar Barghouti tem 55 anos e é engenheiro de formação. Vive em Acre, cidade israelita da costa do Mediterrâneo, vizinha de Telavive, no norte do país. Vigiado pelo Estado israelita, mantém uma actividade condicionada pelas proibições a que vem sendo sujeito desde há vários anos por Israel.



Essas proibições estão relacionadas com o seu lado de activista dos Direitos Humanos e, em particular, com o facto de ser um dos co-fundadores, em 2005, do BDS, movimento de resistência pacífica ao que considera ser a ocupação israelita e ao regime de apartheid imposto nos territórios. O BDS (Boicote, Desinvestimento e Sanções) conta com a colaboração de várias organizações palestinianas e internacionais, encontrando inspiração na luta negra contra a supremacia branca na África do Sul.



Até há poucos meses, Omar Barghouti enfrentou uma proibição de viajar que o impediu, na primeira metade do ano, de participar em várias conferências marcadas nos Estados Unidos, ciclo onde se incluía uma palestra numa sinagoga americana. Uma proibição que foi possível ultrapassar através dos meios electrónicos da comunicação à distância. Desses meses em que recebeu a recusa das autoridades israelitas diz lamentar que o "travel ban" o tenha impedido viajar até à Califórnia para estar presente no casamento da filha.



No fim de semana 16-18 de Novembro esteve em Portugal no Lisbon & Sintra Film Festival para participar no ciclo de conferências subordinado ao tema "Resistências". Num domingo cinzento e de chuva intermitente falámos com ele nos camarins do Teatro Tivoli.