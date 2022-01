Ómicron pode ser já o vírus de mais rápida propagação da História

“É uma propagação incrivelmente rápida”, alertou Roby Bhattacharyya, especialista em doenças infeciosas no Hospital Geral de Massachusetts, EUA.Segundo o, este médico e investigador fez um cálculo entre a Ómicron e o sarampo, um dos vírus mais contagiosos de sempre. Acabou por concluir que, num cenário de ausência de vacinação,Significa esta estimativa que, em 35 dias, a Ómicron poderia atingir 280 mil pessoas, enquanto o sarampo se ficaria pelas 2.700.No entanto, num cenário em que a maioria da população está vacinada ou já teve covid-19, o especialista estima que um caso de Ómicron dê origem a apenas outras três casos, número semelhante ao do vírus original, ausente de mutações.Essa previsão continua, ainda assim, a ser preocupante, podendo ser comparada com a transmissibilidade do SARS-CoV-2 quando este apareceu inicialmente e começou a propagar-se, numa altura em que não havia vacinas e poucas eram as medidas de contenção.“Nas condições atuais”, com vacinação e restrições,, adiantou o médico ao

Ómicron invade mais facilmente as vias respiratórias

“É o vírus mais explosivo e de mais rápida difusão de toda a História”, alertou, por sua vez, o médico Anton Erkoreka, que investiga epidemias passadas.Em declarações ao, este especialista comparou o SARS-CoV-2 à gripe russa de 1889: ambos os vírus levaram apenas três meses a atravessar todo o planeta, tornando-se omnipresentes., avisou.Mas se, por um lado, esta estirpe consegue infetar até pessoas já vacinadas, por outro essas vacinas impedem, na maioria dos casos, a doença grave. Este menor risco individual é a razão pela qual, neste momento, o número de contágios está a disparar mas o número de pessoas hospitalizadas se mantém estável.Já, a versão do vírus que até há pouco tempo era a dominante, afirmou o infeciologista Roby Bhattacharyya.Até agora, seis estudos em fase preliminar sugeriram já que, o que pode explicar a sua maior infecciosidade e menor letalidade.A equipa do investigador Michael Chan, da Universidade de Hong Kong, foi a primeira a calcular em laboratório que esta nova estirpe se multiplica 70 vezes mais rápido nos brônquios do que a variante Delta. No entanto, aparenta ser dez vezes menos eficiente nos pulmões.