Ómicron. Investigador estima que um só infetado possa dar origem a 14 milhões de casos em 60 dias

Nos cálculos de um infeciologista do General Hospital de Massachusetts, nos Estados Unidos, Roby Bhattacharyya,





Deste modo, segundo estes cálculos, não há vírus, conhecido da ciência, que se multiplique tão depressa como este.



O especialista deixa mesmo uma imagem algo assustadora: um caso de sarampo dá origem a 15 casos, no espaço de 12 dias. Enquanto um caso de Ómicron, no mesmo espaço de tempo, dá origem a 216.



Pior. Num cenário explosivo, estima-se que, em 60 dias, um só infetado com a nova variante possa originar 14 milhões de pessoas contaminadas.





Segundo o médico Roby Bhattacharyya, a Ómicron é o vírus conhecido que regista a propagação mais rápida de toda a História, refere o especialista ao jornal espanhol El País.





Num mês, depois de identificada na África do Sul, a nova variante do SARS-CoV-2 passou a dominar em todo o mundo, destronando assim a variante Delta.





Roby Bhattacharyya sustenta a sua tese comparando com a infeção por sarampo, já por si altamente contagiosa. A Ómicron assume-se assim como um dos mais contagiosos de toda a história dos vírus.



Bhattacharyya fala mesmo num vírus "explosivo" que não poupa vacinados e não vacinados.





"A nova variante enfrenta mesmo pessoas vacinadas ou que já foram infetadas por outras variantes do SARS-CoV-2, podendo um infetado com Ómicron infetar três pessoas do grupo de vacinados ou que já tenham passado pela doença", refere o mesmo médico.





"Com as condições atuais, e de acordo com um modelo que avalia este crescimento exponencial, pode dizer-se que 14 milhões de pessoas seriam infetadas em apenas 60 dias, a partir de um único caso, em comparação com as 760 mil que poderia infetar o vírus do Sarampo, numa população sem defesas específicas", conclui o investigador Roby Bhattacharyya.







A jornalista da Antena 1 Rita Fernandes resume o essencial destas investigações.