OMS. 2022 pode ser o ano do fim da pandemia

A Organização Mundial da Saúde insiste com no cancelamento ou adiamento das reuniões de Natal e Fim de Ano. O diretor-geral da OMS diz que a prioridade é salvar vidas. e adianta que próximo ano deve ser o que vai pôr fim à pandemia. Mas as para isso é fundamental que os países tomem as devidas medidas.