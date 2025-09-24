OMS desmente Trump e exclui ligação entre paracetamol na gravidez e autismo

Até o momento, nenhuma associação consistente foi estabelecida", afirma a OMS em "As causas exatas do autismo não foram estabelecidas, e entende-se que há vários fatores que podem estar envolvidos", esclarece a OMS. "Ao longo da última década, foram realizadas pesquisas extensas, incluindo estudos em grande escala, para investigar as ligações entre o uso de acetaminofeno durante a gravidez e o autismo., afirma a OMS em comunicado





A declaração surge depois de o presidente americano, Donald Trump, ter afirmado na segunda-feira que a agência que regula os medicamentos e alimentos nos EUA, a Food and Drug Administration (FDA), notificará os médicos dos riscos do uso do Tylenol, nome comercial do paracetamol nos EUA.



A Organização Mundial da Saúde recomenda, ainda, que todo o medicamento deve ser usado com cautela durante a gravidez, especialmente nos primeiros três meses, e recomendou que grávidas sigam as orientações dos profissionais da saúde.

Comissão Europeia também desmente Trump





A Comissão Europeia também afirmou na terça-feira que não existem evidências científicas que relacionem o uso de paracetamol durante a gravidez ao risco de autismo.







“Até o momento, não há evidência que justifique mudanças nas recomendações atuais da União Europeia para o uso do paracetamol”, disse o porta-voz da Agência Europeia de Medicamentos (EMA).



