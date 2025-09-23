OMS e EMA afirmam que ligações entre autismo e paracetamol na gravidez são "inconsistentes"

Alegações sem fundamento

O que é a leucovorina?

A importância do folato



Os médicos têm prescrito leucovorin para o autismo sem indicação médica, ou reutilizado um medicamento aprovado para uma condição para tratar outra.

David Mandell, professor de psiquiatria e especialista em autismo na Universidade da Pensilvânia, disse à Reuters que a leucovorina pode muito bem ser um possível tratamento para algumas crianças com autismo, "mas as provas que temos para a apoiar... são muito, muito fracas".





O presidente dos EUA, Donald Trump, relacionou o autismo com o uso de vacinas na infância e com o uso do popular analgésico Tylenol (conhecido na Europa por paracetamol) por mulheres grávidas, elevando as alegações sem suporte científico à vanguarda da política de saúde dos EUA."As", afirmou esta terça-feira o porta-voz da OMS, Tarik Jašarević, numa conferência de imprensa em Genebra,"Sabemos queAs, como já disse,. Portanto, isto é algo que a ciência já provou, e", acrescentou.Para a Agência Europeia do Medicamento, "as", acrescentando que o paracetamol pode ser utilizado durante a gravidez quando necessário, embora na menor dose e com a menor frequência possível.A entidade reguladora da saúde britânica tinha afirmado na segunda-feira que é seguro usar paracetamol e que não há provas de que cause autismo em crianças.Dezenas de grupos médicos, de investigação e de defesa do autismo, incluindo a Academia Americana de Pediatria e o Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas, criticaram o anúncio do presidente. A Casa Branca sugeriu ainda que a leucovorina, uma forma de ácido fólico, como tratamento para os sintomas do autismo.", afirmou a Coligação de Cientistas do Autismo em comunicado.Em comunicado a empresa Kenvue, fabricante do Tylenol nos EUA, frisou que está confiante “que a ciência independente e sólida demonstra claramente que a toma de paracetamol não causa autismo. Discordamos veementemente de qualquer sugestão em contrário e estamos profundamente preocupados com o risco para a saúde que isto representa para as futuras mães e pais".A leucovorina, também conhecida como ácido folínico, é uma forma de folato, uma vitamina B essencial, ou B9.A leucovorina é também utilizada para potenciar os efeitos de outros medicamentos quimioterápicos e para tratar tipos específicos de anemia. O medicamento pode ser administrado por via oral ou intravenosa.É fabricado por mais de meia dúzia de empresas, segundo o site da Food and Drug Administration (FDA) dos EUAO folato auxilia o crescimento e a divisão das células. Também auxilia o sistema imunitário e auxilia na produção de glóbulos vermelhos saudáveis. Nos fetos em desenvolvimento, a deficiência de folato leva a um tipo grave de defeito congénito denominado defeitos do tubo neural.Ospara ajudar a prevenir defeitos do tubo neural.Alguns estudos, mas não todos, encontraram também uma associação entre baixos níveis de folato materno durante o início da gravidez e um risco aumentado de autismo em crianças.Estudos realizados por investigadores do SUNY Downstate Medical Center, em Brooklyn, Nova Iorque, e noutros locais, sugeriram queque prejudicam a capacidade do organismo de processar o folato ou distúrbios autoimunes que bloqueiam o transporte de folato para o cérebro.Outros estudos mais pequenos relacionaram estas descobertas com formas mais graves da perturbação e sugeriram que o tratamento com leucovorina pode melhorar as capacidades verbais, sociais e a irritabilidade nestes jovens.No entanto, a, sendo necessários mais estudos antes que se possa chegar a uma conclusão definitiva", afirmou a Autism Science Foundation em comunicado.Os dados a favor do tratamento com leucovorina são "de quatro pequenos ensaios clínicos randomizados, todos utilizando doses e desfechos diferentes e, num caso, dependentes de uma variante genética específica", observa a Fundação no seu site.