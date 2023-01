OMS pede ação. Xaropes para a tosse matam 300 crianças na Gâmbia, Indonésia e Uzbequistão

Em 2022, mais de 300 crianças da Gâmbia, Indonésia e Uzbequistão – maioritariamente com menos de cinco anos – morreram de problemas renais agudos devido a medicamentos contaminados, afirmou a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os medicamentos, xaropes para a tosse sem receita médica, tinham níveis elevados de dietilenoglicol e etilenoglicol.

usados em solventes industriais e agentes anticongelantes que podem ser fatais mesmo em pequenas quantidades, e nunca devem ser encontrados em medicamentos”.Além da Gâmbia, Indonésia e Uzbequistão, a OMS avançou à Reuters que também as Filipinas, Timor-Leste, Senegal e Camboja podem ser afetados, porque têm os medicamentos à venda.

A OMS apelou ainda aos seus 194 Estados-membros para estarem atentos de forma a evitar mais óbitos.

“Uma vez que estes incidentes não são isolados, a OMS apela aos principais intervenientes envolvidos na cadeia de fornecimento dos xaropes em causa para que tomem medidas imediatas e coordenadas”.Os xaropes para a tosse em causa são feitos pela Maiden Pharmaceuticals da Índia e pela Marion Biotech, que estão ligados a mortes na Gâmbia e no Uzbequistão, respetivamente.A OMS também emitiu um aviso em 2022 para os xaropes fabricados por quatro farmacêuticas indonésias, PT Yarindo Farmatama, PT Universal Pharmaceutical, PT Konimex e PT AFI Pharma, que apenas foram vendidos no país.

A OMS reiterou o pedido para que os produtos fossem retirados de circulação, e apelou aos países para assegurarem que quaisquer medicamentos para venda sejam aprovados pelas autoridades competentes. “Os fornecedores e distribuidores devem verificar sinais de falsificação e apenas distribuir ou vender medicamentos autorizados”, acrescentou a OMS.



A agência da ONU solicitou também aos reguladores para que inspecionassem os fabricantes, aumentassem a vigilância do mercado e que tomassem as medidas necessárias.Aos fabricantes, a OMS apelou para que apenas comprem matérias-primas a fornecedores qualificados, que realizem mais testes aos produtos e que mantenham os registos do processo.