Onde está Ramzan Kadyrov? Kremlin diz que não tem informações sobre estado de saúde do líder checheno

Esta segunda-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, não confirmou os rumores e adiantou que a Rússia “não tem qualquer informação” sobre a saúde do líder checheno.





“De qualquer das formas, a administração presidencial dificilmente pode emitir certificados de saúde, por isso não temos nada para vos dizer aqui”, afirmou o porta-voz do Kremlin quando questionado sobre os rumores de que o líder checheno se encontrava em coma.



Após os boatos que têm circulado pelas redes sociais nos últimos dias,No primeiro vídeo, o líder checheno aparece a sorrir durante um passeio. No segundo, Kadyrov alude aos comentários recentes e recomenda com ironia a prática de desporto.A chuva pode ser incrivelmente revigorante”, recomenda, em checheno e em russo.

Ramzan Kadyrov é presidente da Chechénia desde 2007 e é considerado um aliado próximo de Vladimir Putin.

Na última sexta-feira, o jornal digital ucraniano Obozrevatel adiantava, citando Andriy Yusov, porta-voz dos serviços de segurança da Ucrânia, que o líder checheno se encontrava “em estado grave” e que as “doenças” de que padecia tinham piorado.





Há cerca de um ano, no início de outubro de 2022, Ramzan Kadyrov anunciava o envio de três filhos adolescentes para o campo de batalha

Já esta segunda-feira, a mesma publicação adiantava, com base em informações facultadas pela “diáspora chechena”, que Kadyrov tinha sidoAs indicações deste porta-voz não são acompanhadas por qualquer prova e seguem-se a vários meses de rumores sobre alegados problemas renais do líder da Chechénia.Kadyrov tem sido um dos grandes apoiantes de Vladimir Putin desde o início da invasão da Ucrânia. O líder checheno tem ajudado no esforço de guerra com o envio de soldados para o terreno.