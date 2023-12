ONU critica falta de compromisso dos governos na COP28

"Temos um texto de partida em cima da mesa, mas é um 'monte' de desejos cheio de posturas", lamentou Stimon Stiell em conferência de imprensa."É imperativo separar o 'trigo do joio'. Se queremos salvar vidas e manter o objetivo de 1,5°C, os objetivos mais ambiciosos da COP devem permanecer no centro [do debate]", sublinhou.





Como exemplo, Stiell apontou a "clara insuficência" do financiamento até agora garantido para Fundo de Perdas e Danos, destinado a ajudar os países mais prejudicados pelo impacto das alterações climáticas.



"As ferramentas estão sobre a mesa. As tecnologias e as soluções existem. Esta é a altura para os governos e os negociadores as utilizarem", sublinhou.



A COP28, que começou na quinta-feira passada, arrancou com vários compromissos não vinculativos dos governos sobre os aspetos da transição energética, mas o verdadeiro objetivo da conferência é chegar a um texto legal e juridicamente vinculativo.



Hoje, véspera de um dia de pausa, o projeto de acordo sobre o qual os negociadores estão a discutir enumerou posições muito divergentes com "opções" em vários artigos, sem qualquer progresso no sentido de um compromisso.



A 28.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, que começou na quinta-feira, reúne os representantes de quase todos países do mundo no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, até 12 de dezembro, para debater estratégias de adaptação e mitigação, apoios financeiros, e fazer um balanço de oito anos de ação climática.





(Com Lusa)