ONU dá o tom à COP27. Crise climática avança a "velocidade catastrófica"

. Razão pela qual se impõe a adoção de “ações ambiciosas e credíveis” em Sharm el-Sheikh, a estância turística egípcia que recebe a partir deste domingo – e durante duas semanas - a COP27.Com uma temperatura média superior em 1,15ºC àquela que se verificava na era pré-industrial,. Isto por casa de três anos consecutivos da influência do fenómeno oceânico La Niña, que contribui para uma queda nos termómetros., adverte a agência das Nações Unidas, que conta divulgar uma avaliação final no próximo ano. A demonstrar esta tendência, assinala a OMM, está a expectativa de que “os oito anos de 2015 a 2022 sejam provavelmente os mais quentes registados”.

Daniela Santiago e António Antunes, enviados especiais da RTP à COP27

O cálculo da temperatura média do período entre de 2013 e 2020 aponta para mais 1,14ºC relativamente à era pré-industrial, contra 1,09ºC de 2011 a 2020. Recorde-se que o Acordo de Paris para a resposta às alterações climáticas, adotado em 2015, estabeleceu como objetivo circunscrever o aquecimento global abaixo dos dois graus, ou, no melhor dos cenários, 1,5.

“Demasiado tarde para numerosos glaciares”

Também este domingo,, reforçou o responsável, invocando, a título de exemplo, a situação dos glaciares dos Alpes, que este ano sofreram uma perda sem precedentes da massa de gelo: a espessura diminuiu em três a quatro metros, “muito mais do que o último recorde, em 2003”.

Dirigentes políticos, académicos e ONG reúnem-se até 18 de novembro em Sharm el-Sheikh para tentar travar o aquecimento global. Estão confirmadas as presenças de líderes como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O Governo português é representado pelo primeiro-ministro, António Costa.

Outro dos dados que cai com estrondo sobre as discussões da COP27 prende-se com a subida do nível dos oceanos, potenciada pela redução das calotas glaciares.Neste capítulo,. Ou seja, dez por cento da subida registada desde o início da avaliação por satélite, há quase três décadas.

Resposta aos danos em países pobres

Nos termos da agenda adotada por consenso este domingo,. As nações mais pobres e vulneráveis aos fenómenos daqui decorrentes têm vindo a insistir, nos últimos meses, para que “perdas e danos” fizessem parte do léxico oficial dos trabalhos – contra as reticências de países mais industrializados.Soube-se nas últimas horas que, incluindo uma alínea sobre a gestão de perdas e danos.As delegações dos países pobres farão chegar às mesas de Sharm el-Sheikh, uma vez mais, a exigência da criação de um, quando estão já estimados largos milhares de milhões de dólares em prejuízos. Em 2021, na conferência realizada em Glasgow, na Escócia, não foi possível ir além da ideia de um quadro de diálogo até 2024.. Alegam que os denominados “financiamentos climáticos” são já suficientes em si mesmos.“Esta inclusão na agenda reflete um sentido de solidariedade e de empatia com o sofrimento das vítimas das catástrofes causadas pelo clima”, advogou o ministro egípcio dos Negócios Estrangeiros, Sameh Choukri, que não deixou de saudar os “ativistas” e a “sociedade civil”, que há anos lutam por esta via.

Por seu turno, o número um da ONU-Climat, Simon Stiell, considerou “crucial” o tema das perdas e danos.