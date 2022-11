COP27 arranca com o planeta à beira de um "precipício climático"

tsunamis. A UNESCO também alerta que 460 glaciares vão desaparecer em três décadas, o que pode alterar o curso de rios, aumentar do nível do mar, criar avalanchas e

Inundações, incêndios destruidores, ondas de calor agressivas, secas extremas, extinção de espécies, degelo, crise de alimentos, aumento dos refugiados climáticos – são realidades cada vez mais presentes no planeta de hoje e alguns dos tópicos que estarão em cima da mesa na COP27.As emissões de gases poluentes continuam a subir, os fenómenos extremos a aumentar e as previsões pintam um quadro negro e sombrio quanto ao futuro da Terra e de todos os que nela habitam.Certos especialistas consideram que ainda é possível manter o aquecimento global abaixo de 1,5ºC, mas será muito difícil e exigirá muitos esforços.“Temos de passar de pontos sem retorno para pontos de viragem para a esperança”, apelou Guterres, que pediu mais ambição nesta cimeira do clima “”.Guterres salientou que o resultado mais importante da COP27 é alcançar “uma vontade política clara de reduzir as emissões mais rapidamente”. Para tal é preciso um acordo climático histórico entre os países ricos e os que estão em desenvolvimento. “Se esse acordo não acontecer, estaremos condenados”, alertou.Para além da mitigação dos efeitos das alterações climáticas, a COP27 vai discutir ainda o financiamento e compensações aos países menos desenvolvidos, que estão a ser os mais afetados pelo impacto destes fenómenos.Um relatório divulgado esta semana revelou que o financiamento internacional atual para os países em desenvolvimento está entre cinco a dez vezes abaixo do necessário.

A COP27, que tem lugar em Sharm el-Sheik, decorre até dia 18. São esperados mais de 35 mil participantes, de cerca de 200 países, nesta conferência que é realizada anualmente desde o primeiro acordo climático da ONU, alcançado em 1992.