ONU denuncia "graves violações" dos direitos humanos na Turquia

RTP20 Mar, 2018, 10:35 | Mundo

"As prorrogações frequentes do estado de emergência na Turquia levaram a graves violações dos direitos humanos de centenas de milhares de pessoas", denuncia o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que publica um relatório sobre a situação no país em que "quase 160.000 pessoas foram detidas durante 18 meses de estado de emergência".



Tortura e outros maus tratos, detenção arbitrária, privação do direito ao trabalho e liberdade de circulação e ataques à liberdade de expressão são algumas das situações denunciadas pela ONU.



O estado de emergência foi estabelecido na Turquia após o golpe de Estado frustrado em 15 de julho de 2015, atribuído pelas autoridades ao clérigo Fethullah Gülen, exilado nos Estados Unidos e que nega qualquer envolvimento.



"É claro que os sucessivos estados de emergência declarados na Turquia foram usados para restringir severamente e arbitrariamente os direitos humanos de um número muito grande de pessoas", acrescentou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

Relatório "tendencioso" e "inaceitável", diz Turquia

Contudo, o Alto Comissariado da ONU reconhece "os complexos desafios que a Turquia teve de enfrentar em resposta à tentativa de golpe de Estado de 15 de julho de 2016 e a vários ataques terroristas".



A Turquia já veio responder que o relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos é "tendencioso" e "inaceitável".



O relatório “contém informações distorcidas e falsas. É inaceitável para a Turquia", afirmou o Ministério das Relações Exteriores da Turquia em comunicado.