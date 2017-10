ONU diz que Moçambique está em condições de erradicar a fome até 2030

Lusa16 Out, 2017, 14:18 / atualizado em 16 Out, 2017, 15:09 | Mundo

"Pode se considerar que o país caminha rumo à fome zero", declarou, em conferência de imprensa, a representante do PAM em Moçambique, Karin Manente, falando por ocasião do Dia Mundial da Alimentação.

O país, continuou, conseguiu reduzir para metade o número da população em situação de fome, cumprindo uma das metas inscritas nos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio.

"No âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, a meta de Moçambique era diminuir a percentagem da população em situação de fome para metade, estava em 56%, em 2003, e agora está em 24%", declarou a representante daquela agência da ONU.

No âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, Moçambique está empenhado em alcançar a meta de fome zero, até 2030, acrescentou Karin Manente.

Apesar dos progressos, a representante afirmou que um quarto da população moçambicana ainda vive numa situação de insegurança alimentar crónica e mais de 40% de crianças com menos de cinco anos sofre de desnutrição crónica.

"São múltiplos os fatores que agravam a situação de insegurança alimentar e nutricional para um nível sério: pobreza generalizada, VIH, oportunidades de emprego no campo limitadas e choques recorrentes causados pelas mudanças climáticas", apontou.

Karin Manente adiantou que as práticas agrícolas de baixa produtividade e a falta de acesso aos mercados por parte dos produtores também exacerbam a situação da fome em Moçambique.

As taxas de desnutrição são especialmente elevadas nas zonas rurais, onde as dietas não são diversificadas e são pobres em nutrientes essenciais.

Para o combate à insegurança alimentar, será necessário reforçar os investimentos nas zonas rurais, incidindo numa maior capacitação dos pequenos agricultores, sobretudo mulheres.

"O Plano Estratégico do PAM para Moçambique tem a visão de contribuir para as soluções locais e apoiar a capacidade do Governo de moçambique de erradicar a fome e a desnutrição crónica até 2030", destacou Karin Manente.

Nesse sentido, prosseguiu, o PAM aposta na criação de resiliência das comunidades às calamidades naturais e no apoio à proteção social das camadas mais vulneráveis, além de assistência humanitária a situações de emergência.

Este ano, o Dia Mundial da Alimentação é assinalado sob o lema "Mudar o futuro da migração: investir em segurança alimentar e desenvolvimento rural".