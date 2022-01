ONU exige investigação rápida a ataques aos armazéns do PAM no Darfur do Norte

A ONU exige uma investigação rápida aos ataques aos armazéns do Programa Alimentar Mundial (PAM) na região sudanesa do Darfur, que obrigaram a organização a suspender as suas operações, e defendeu que ataques destes "nunca mais devem acontecer".