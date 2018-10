ONU. Morte de Khashoggi exige um inquérito independente

O relator especial da ONU para a liberdade de expressão diz estar desapontado por até agora não ter sido iniciada uma investigação independente ao que aconteceu a Jamal Khashoggi dentro do consulado saudita em Istambul.



David Kaye renova a exigência de ver iniciada uma investigação no terreno, seja por iniciativa do Conselho de Segurança da ONU ou até mesmo por iniciativa do secretário-geral.



David Kaye exige um inquérito independente para que seja possível chegar a conclusões credíveis sobre as circunstâncias da morte do jornalista Jamal Kashogi.