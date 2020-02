ONU. Palestina rejeita plano de Trump para o Médio Oriente e pede apoio internacional

Segurando um mapa que revelava a divisão territorial proposta pelo plano norte-americano, que apresenta uma solução de dois Estados para o conflito israelo-palestiniano,“Estes são os nossos territórios. Que direito tem [Israel] de os anexar?”, questionou o presidente palestiniano num discurso de revolta contra o plano dos Estados Unidos, que prevê o reconhecimento da anexação de colonatos israelitas com décadas de existência.Mahmoud Abbas aproveitou a reunião do Conselho de Segurança da ONU, presidida por António Guterres, para apelar à comunidade internacional para que “faça pressão sobre Israel” de modo a evitar essa anexação.“Os Estados Unidos não podem ser o único mediador” de uma solução para o conflito entre Israel e Palestina, defendeu Abbas,O líder palestiniano pediu a Donald Trump que renuncie ao mais recente plano e que regresse às negociações, desta vez tendo por base as resolução existentes das Nações Unidas que propõem uma solução de dois Estados que respeitem as linhas fronteiriças anteriores a 1967.“A situação pode explodir a qualquer momento”, reforçou Abbas, alertando para eventuais protestos.Na reunião esteve também presente Danny Danon, embaixador israelita nas Nações Unidas, que acusou o presidente da Palestina de “se recusar a ser pragmático”. “Ele recusa-se a negociar e não está interessado em encontrar uma solução realista para o conflito”, afirmou.

Resolução palestiniana adiada

Para o encontro desta terça-feira, em Nova Iorque, estava também prevista a apresentação de uma proposta de resolução elaborada pela Palestina com o objetivo de travar o avanço do plano norte-americano, mas acabou por ser adiada.“A iniciativa [dos EUA] em relação ao conflito entre Israel e Palestina afasta-se dos parâmetros internacionais de referência para alcançar uma solução justa e duradoura para esse conflito”, referia a proposta palestiniana, de acordo com rascunhos que circularam pelos meios de comunicação., afirmava a resolução, que condena ainda “todos os atos de violência contra civis” e pede “a intensificação e aceleração dos esforços internacionais para iniciar negociações credíveis”.No entanto, a apresentação e votação desta resolução palestiniana foi adiada. “O rascunho desta resolução já foi distribuído.”, explicou Saeb Erekat, secretário-geral da Organização para a Libertação da Palestina.O adiamento da apresentação desta proposta chega depois de os Estados Unidos terem lido o rascunho da mesma e pedido que a linguagem utilizada fosse alterada. De acordo com o Jerusalem Post , a própria Palestina decidiu, para aumentar a probabilidade de aprovação da proposta, modificar o seu conteúdo.No entanto, mesmo que esta proposta tivesse sido apresentada e aprovada por pelo menos nove dos 15 membros do Conselho de Segurança da ONU – o mínimo exigido -, o mais provável seria que os Estados Unidos exercessem o seu poder de veto para a anular.

Os contornos do plano de Trump

Donald Trump apresentou, a 28 de janeiro, um plano para o Médio Oriente que implica uma solução de dois Estados, defendendo Jerusalém como “a capital indivisível de Israel”.Ao contrário de Israel,, elaborado ao longo de três anos, e rejeitou o acordo ainda antes de serem publicamente conhecidos os seus contornos.Para além da anexação de colonatos israelitas, a intenção de Trump é que a capital da Palestina seja Abu Dis, uma vila de Jerusalém, e garantiu que, caso esse cenário se concretize, os Estados Unidos lá instalarão uma Embaixada.O presidente norte-americano enviou mesmo uma carta a Mahmoud Abbas na qual explicou que este plano levará ao congelamento da construção de colonatos israelitas na Palestina durante quatro anos, o que permitirá à região desenvolver as suas instituições e consolidar o Estado.Na passada quinta-feira, Jared Kushner, conselheiro e genro do presidente norte-americano, chegou mesmo a reunir-se à porta fechada com este corpo da ONU para apresentar mais pormenorizadamente o plano da Casa Branca.