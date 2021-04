ONU saúda processo pacífico e "forte cultura democrática" do país

Num comunicado enviado hoje às redações, o secretário-geral da ONU, António Guterres, elogiou "todas as partes pela condução pacífica e harmoniosa das campanhas e sondagens" no país.

Para Guterres, todo o processo pré-eleitoral e o dia das votações "demonstram a forte cultura democrática de Cabo Verde".

O Movimento para a Democracia (MpD) venceu as sétimas eleições legislativas cabo-verdianas de domingo com quase 49% dos votos e uma maioria absoluta no parlamento, permitindo reconduzir Ulisses Correia e Silva, líder do partido, como primeiro-ministro.

No domingo à noite, já com centenas de apoiantes concentrados junto à sede do partido, na Praia, o presidente do MpD e primeiro-ministro em funções, Ulisses Correia e Silva, tinha proclamado a vitória nas eleições legislativas e com uma projeção de maioria absoluta.

"A maioria absoluta é essencial porque nós queremos ter estabilidade para governar. É preciso ter em conta que este percurso a partir de agora vai ser muito exigente, vamos ter necessidade de ter um suporte parlamentar maioritário, que permita por exemplo fazer aprovar orçamentos do Estado, que é fundamental. E que dê suporte às opções do Governo", afirmou, no discurso de vitória, Ulisses Correia e Silva.

"A estabilidade política foi sempre um tema importantíssimo para Cabo Verde", declarou o primeiro-ministro.