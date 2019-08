"Open Arms". Navio espanhol a caminho de Lampedusa para resgatar refugiados

RTP20 Ago, 2019, 14:40 / atualizado em 20 Ago, 2019, 15:00 | Mundo

Segundo um comunicado do Governo espanhol citado pela agência noticiosa France Press, o navio "Audaz", da Marinha de Guerra espanhola partirá hoje às 15h GMT da base nava de Rota e terá de navegar durante três dias para chegar a Lampedusa. Daí levará os refugiados para Palma de Maiorca, nas Baleares.





A decisão do Governo espanhol sobe o tom no confronto com o ministro italiano do Interior, Matteo Salvini, que mantém a recusa ao desembarque dos refugiados que se encontram a bordo do navio espanhol "Open Arms", da ONG Proactiva. O Governo de Pedro Sánchez tem mesmo acusado a Liga de extrema-direita, partido de Salvini, de prolongar artificialmente a agonia dos migrantes para criar um efeito eleitoral favorável, na expectativa de cair hoje o Governo italiano e de serem convocadas eleições.







Segundo vários relatos, ao fim de 19 dias a bordo, torna-se cada vez mais insustentável a situação de cerca de uma centena de refugiados, com 15 deles a lançarem-se ao mar, alguns sem colete salva-vidas, numa tentativa desesperada de atingirem a nado a costa de Lampedusa. Estes foram depois recolhidos pela guarda costeira italiana e levados para terra.







Entretanto, as autoridades italianas permaneceram indiferentes ao oferecimento de vários países europeus (França, Alemanha, Luxemburgo, Portugal, Roménia e Espanha) no sentido de acolherem os refugiados. Apenas autorizaram o desembarque de menores, o que por outro lado redunda em separar as crianças dos pais, tal como vem sucedendo com frequência crescente nos Estados Unidos.