OpenAI. Musk processou dona do ChatGPT e empresa ripostou

Acho que devíamos dizer que estamos a começar com um compromisso de mil milhões de dólares… Eu cubro tudo o que outras pessoas não financiarem”, escreveu num e-mail de 2015 Elon Musk, co-fundador da OpenAI.Na publicação no blogue onde partilhou este e outros e-mails, a empresa explicou que a missão da OpenAI é assegurar os benefícios da Inteligência Artificial (IA) para toda a humanidade e procurou “rejeitar todas as alegações de Elon”.Nesse sentido, a empresa avança ainda que o dono da fabricante de automóveis Tesla e da empresa de sistemas aeroespaciais SpaceXMusk deu 45 milhões de dólares, enquanto os outros doadores angariaram 90 milhões.Num outro e-mail, em fevereiro de 2018, o bilionário disse aos outros cofundadores da empresa que o único caminho possível para a OpenAI era que a Tesla a comprasse. A empresa recusou e Musk acabou por abandoná-la nesse mesmo ano.Em dezembro de 2018, o empresário voltou a endereçar um e-mail aos diretores desta empresa de IA para lhes dizer que,“Isto requer milhares de milhões [de dólares] por ano, ou então esqueçam”, escreveu Musk. “Espero verdadeiramente estar enganado”.Na altura, os cofundadores concordaram e, em 2019, formaram a OpenAI LP, uma entidade com fins lucrativos que levou a que a empresa fosse avaliada em 90 mil milhões de dólares em apenas alguns anos.Desde então, a gigante tecnológica Microsoft já se comprometeu a investir 13 mil milhões de dólares numa parceria com a empresa.Apesar de todos os e-mails em que incentivou ao lucro,, alegando que a parceria entre a empresa e a Microsoft viola a carta fundadora e representa uma quebra de contrato.O empresário está a pedir ao tribunal um julgamento e que a empresa devolva os lucros que recebeu.– alguém que nos inspirou a ir mais longe, depois nos disse que iriamos falhar, fundou uma empresa concorrente e depois nos processou, na altura em que começámos a fazer progressos significativos em direção à missão da OpenAI sem ele”, acrescentou a empresa no seu blogue.