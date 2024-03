Elon Musk processa a OpenAI por colocarem lucro à frente do bem da humanidade

O homem mais rico do mundo, e também um dos cofundadores da OpenAI em 2015, acusa a OpenAI, que se aliou à Microsoft, e o seu diretor executivo Sam Altman, de terem violado o acordo da sua fundação, de acordo com o qual esta deveria permanecer uma organização sem fins lucrativos a trabalhar para o bem da humanidade.Segundo a ação judicial, apresentada em São Francisco na quinta-feira, Musk considera que Sam Altman “incendiou” o acordo original da OpenAI ao assinar um acordo de investimento com a Microsoft e permitir que a Google domine esta tecnologia e altera o software de inteligência artificial “open source”, que pressupõe que seja acessível, modificável, utilizável e redistribuível por todos., a Microsoft, argumentaram os advogados de Elon Musk na queixa, a que à agência(AFP) teve acesso.Atualmente Elon Musk, que deixou a OpenAI em 2018 e fundou a sua própria empresa de inteligência artificial, a xAI, em 2023, é um dos principais críticos da empresa que segundo o qual está a apostar num caminho lucrativo e a desenvolver inteligência artificial geral (AGI) - uma forma de teórica de IA que pode realizar uma série de tarefas ao mesmo nível ou acima de um nível humano de inteligência – com os fins errados., alega o processo, de acordo com o jornal

O acordo assinado entre a Microsoft e a Open AI pressupõe um investimento de 13 mil milhões de dólares, cerca de 12 mil milhões de euros.