O exército israelita anunciou hoje a reabertura, na maior parte do país, de escolas que tinham sido fechadas no sábado por razões de segurança face às ameaças do Irão.





O Irão disparou mais de 300 drones, mísseis balísticos e de cruzeiro contra Israel durante a noite de sábado para domingo, que alegou ter “frustado” a operação com a ajuda de países aliados. As autoridades israelitas garantem que mais de 99 por cento foram destruídos no ar.



Depois de avaliar a situação, “foi decidido retomar as atividades educativas em todo o país” a partir de segunda-feira, sujeitas, no entanto, a “restrições” na zona fronteiriça com o Líbano e em localidades próximas da Faixa de Gaza, disse o porta-voz do exército, Daniel Hagari, na rede social X (antigo Twitter).





O ataque contra Israel foi justificado como uma retaliação por causa do ataque à embaixada do Irão na Síria e contou com o apoio do Hezbollah do Libano e dos Houthis do Iémen.