Operadores timorenses comprometem-se a padrões mundiais para observação de baleias

O compromisso foi assumido pela Associação de Turismo Marítimo de Timor-Leste (ATM-TL) que anunciou a criação de um sistema de certificação do setor, para apoiar as "melhores práticas" globais de observação de baleias e promover "operadores turísticos responsáveis"

"Com apoio e investimento, Timor-Leste tem um grande potencial para se tornar um destino de observação de baleias de classe mundial, com o turismo de baleias a dar um potencial contributo significativo para a economia nacional", considerou o especialista local em baleias e presidente da ATM-TL, Karen Edyvane.

"Os operadores turísticos locais estão claramente a mostrar um compromisso extraordinário em construir uma indústria bem gerida e também ética e sustentável, de classe mundial", disse.

A iniciativa foi anunciada no âmbito da Feira de Turismo de Timor-Leste, que decorre esta semana em Díli e durante a qual estão a ser dados a conhecer os vários projetos no setor do turismo que ainda se depara com grandes dificuldades e que foi particularmente afetado devido à pandemia da covid-19.

A ATM-TL explicou ter decidido avançar já que continuam por ser aprovadas pelo Governo as novas Diretrizes Nacionais de Observação de Baleias para Timor-Leste, lançadas no início deste ano.

Com a "temporada de turismo de baleias" de 2020 prestes a começar em Timor-Leste, a certificação de "Operador Turístico Responsável da Baleia" permitirá aos turistas identificar facilmente os operadores turísticos que estão comprometidos com as Orientações Nacionais e com as "melhores práticas" globais de observação de baleias, adiantou a ATM-TL.

Ainda emergente, o setor de turismo marítimo em Timor-Leste tem sido o mais desenvolvido nos últimos anos no país, com operadores a realizarem viagens para observação de baleias e golfinhos, a par de várias escolas de mergulho.

As águas de Timor-Leste são já internacionalmente reconhecidas pela riqueza da sua biodiversidade e, em várias alturas do ano, são usadas por grupos de baleias e golfinhos, fazendo crescer o turismo de observação e de mergulho.

Mais de 20 espécies de baleias foram já documentadas nas águas de Timor-Leste, incluindo espécies migratórias e ameaçadas, como baleias-azuis-pigmeu e cachalotes.

"Migrações anuais -- muitas vezes muito perto da costa -- permitem algumas das melhores e mais acessíveis observações de baleias do mundo", referiu a ATM-TL.

José Ramos-Horta, ex-Presidente da República e patrono da ATM-TL, saudou a iniciativa e o compromisso dos operadores locais.

"Deixa uma mensagem muito clara ao resto do mundo de que Timor-Leste realmente se preocupa com a proteção da sua extraordinária vida marinha - particularmente as magníficas baleias e golfinhos que vivem, e visitam as nossas águas", sublinhou.

Operadores do setor saúdam a iniciativa, reafirmando o seu empenho em cumprir os critérios e defender a sua aplicação.

Robert Crean, da Compass Diving, nota o facto de os operadores se estarem "voluntariamente a comprometer" com boas práticas, numa iniciativa "que visa proteger e compreender melhor os cetáceos vistos nas águas timorenses".

"Timor-Leste tem recifes incrivelmente diversos e ainda mais com os belos cetáceos que se podem ver nestas águas. É claro que esta maravilhosa natureza traz uma oportunidade única para desenvolver o turismo. No entanto, é imperativo que o bem-estar destas criaturas gentis continue a ser absolutamente a primeira prioridade para os operadores locais", acrescentou Kate Barker da Dreamers Dive Academy.

Opinião ecoada por Birgit Hermann, da Blue Ventures, que considerou a medida "um marco crucial para esta indústria", com potencial para "gerar ainda mais interesse local no turismo de baleias responsável e sustentável avançando".

Marti Walton, do Beloi Beach Hotel & Dive Resort, insiste na necessidade de garantir a sustentabilidade, com uma oportunidade única de modelar o setor, permitindo proteger as baleias e dar "simultaneamente uma experiência inigualável para os observadores de baleias".

Além de se comprometer com os padrões internacionais, os operadores participação ainda na recolha de informações para apoiar o acompanhamento básico das populações de baleias, golfinhos e dugong, e para o planeamento e apoio à indústria do turismo de baleias.

Volker Katzung, responsável do Atauro Dive Resort, disse que a recolha de informação era vital para desenvolver uma indústria sustentável, seguindo boas práticas internacionais, num esforço conjunto de operadores turísticos locais, especialistas em baleias, comunidades locais e Governo.

O projeto envolve parcerias e colaboração entre operadores e projetor da economia azul, Governo e parceiros de desenvolvimento e com a Comissão Baleeira Internacional (IWC), da Conservação Internacional e do Mecanismo de Desenvolvimento do Mercado financiado pelo Governo australiano -- para desenvolver o programa de certificação voluntária da indústria do turismo de baleias.