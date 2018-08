Oposição de Hong Kong pede liberadade contra "imperialismo chinês"

Lusa14 Ago, 2018, 10:30 | Mundo

Andy Chan declarou que Pequim é "um grande império que tem operado durante séculos" e para aquele país "ser diferente é estar errado", algo que na sua opinião afeta povos como os uigures, os tibetanos e também as populações de Xangai e Hong Kong.

O independentista falou aos jornalistas numa conferência de imprensa organizada pelo Clube dos Correspondentes Estrangeiros de Hong Kong.

O "império chinês", que de acordo com Chan, constitui "uma ameaça para todos os povos livres do mundo", disse o político, sublinhando que o Reino Unido como ex-colonizador de Hong Kong tem "uma dívida inevitável com esta nação de liberdade e democracia".

Diante de um público composto principalmente por jornalistas, Chan também afirmou que "os membros da comunidade internacional e os Estados Unidos devem ver a ameaça imperialista que vem da China".

Do lado de fora do recinto onde ocorria a conferência de imprensa, ouviam-se gritos de manifestantes pró-China através de um megafone.

Chan tentou levar o seu partido às eleições locais de 2016 (o sistema eleitoral em Hong Kong não contempla o sufrágio universal), mas a sua candidatura foi rejeitada pelo conselho eleitoral por ter ideias separatistas.

O ativista disse que, desde o retorno de Hong Kong à soberania chinesa em 1997, o território ficou "cada vez menos livre" e também lembrou a chegada, desde então, de "um milhão de imigrantes chineses que tentam alterar" a sociedade local.

Chan, que admitiu não ter participado nos protestos pró-democracia de 2014 (a "revolução dos guarda-chuvas"), disse que, sob a alçada de Pequim, Hong Kong sofre um controlo progressivo das ideias políticas e que "pensar em independência já é ser independentista" e "consequentemente subversivo".

"É o filme `Minority Report` que se transformou em realidade. Um lugar onde dizer que é a favor da independência já significa que está a cometer traição", disse o líder político, cuja conferência de imprensa atraiu uma grande atenção precisamente porque as autoridades chinesas a tentaram cancelar.

O ativista ainda alertou que o idioma cantonês, usado no sul da China e em Hong Kong, "está a ser trocado pelo mandarim (língua oficial do país, mais usada no norte) e poderá ser abandonado pela próxima geração".

Andy Chan tentou dar uma palestra pública no ano passado, quando Hong Kong (que é uma região administrativa especial, como Macau, e com mais liberdade) celebrou o vigésimo aniversário de seu retorno à China com a visita do Presidente chinês, Xi Jinping, mas a iniciativa foi cancelada.

Também foi pedido pelas autoridades o cancelamento da conferência de imprensa de Chan ao Clube dos Correspondentes Estrangeiros de Hong Kong, mas este decidiu manter o encontro.

O ativista denunciou a perseguição que sofre por causa das suas ideias, assegurando que nos últimos dias tem sido submetido a uma vigilância diária.

Questionado se a conferência de imprensa poderá trazer-lhe alguma consequência, respondeu que poderia ter de cumprir até três meses de prisão.