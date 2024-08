Oposição rejeita proposta de Lula para Governo de coligação ou novas eleições na Venezuela

Foi numa entrevista à rádio T que o presidente brasileiro disse que,Lula da Silva afirmou ainda que o presidente venezuelano, Nicolas Maduro, que foi proclamado vencedor pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), "sabe que deve uma explicação ao mundo inteiro".Lula admitiu que, desde as eleições na Venezuela, o Brasil tem estado a trabalhar com o México e a Colômbia para encontrar soluções para a crise política. Nesse sentido,



"Maduro tem seis meses de mandato. Ele é o presidente, independentemente das eleições. Se ele tiver bom senso, pode até convocar novas eleições, criando um comité eleitoral com membros da oposição e permitir que observadores do mundo inteiro acompanhem", declarou na entrevista.

O presidente brasileiro garantiu que a relação com Maduro, que no passado era muito boa, "se deteriorou", como consequência da "deterioração da situação política na Venezuela", e não se quis comprometer com a situação política na Venezuela., afirmou Lula, considerando que "não é fácil nem bom um presidente dar opinião sobre assuntos internos de outros países".A proposta para novas eleições no país não foi muito bem aceite pela líder da oposição venezuelana., disse María Corina Machado, durante uma conferência de imprensa por Zoom com jornalistas da Argentina, Chile e Brasil., disse a opositora que foi impedida de participar nas presidenciais após ter sido desqualificada pelas autoridades para exercer cargos públicos.

"Eu pergunto-lhes, se houver umas segundas eleições e se não gostarem dos resultados o que acontece? Vamos a umas terceiras? A umas quartas ou quintas? Até que goste".

, frisou.A Venezuela, país que conta com uma expressiva comunidade de portugueses e de lusodescendentes, realizou eleições presidenciais no passado dia 28 de julho, após as quais o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) atribuiu a vitória a Maduro com pouco mais de 51 por cento dos votos, enquanto a oposição afirma que o seu candidato, o antigo diplomata Edmundo González Urrutia obteve quase 70 por cento dos votos.Os resultados eleitorais têm sido contestados nas ruas, com manifestações reprimidas pelas forças de segurança, com o registo de mais de 2.200 detenções, 25 mortos e 192 feridos.

A proclamada vitória de Maduro para um terceiro mandato consecutivo foi rejeitada e descrita como "fraude" pela oposição e questionada por vários governos estrangeiros e grupos de controlo internacionais. Desde então, os governos do Brasil, Colômbia e México estão em contacto para ajudar a encontrar uma solução para a crise.