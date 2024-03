Oposição venezuelana denuncia "bloqueio" que impede registo de candidata à presidência

A Plataforma Unitária Democrática (PUD), que reúne os principais partidos da oposição, afirma não ter conseguido aceder à página especial do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), não funcionando o nome de utilizador e a palavra-passe que lhe foram atribuídos.

"Mais de 54 horas passaram desde o início do período de inscrição sem acesso ao sistema de nomeação da dra. Corina Yoris", disse a PUD, na rede social X (antigo Twitter),

Corina Yoris foi designada como substituta de María Corina Machado para concorrer contra o atual Presidente, Nicolás Maduro, nas eleições presidenciais de 28 de julho.

"Nada nem ninguém nos afastará do caminho eleitoral para alcançar a mudança para a Venezuela, com a força do voto da maioria", afirmou a plataforma da oposição venezuelana.

María Corina Machado, favorita nas sondagens, foi indicada como candidata da PUD depois de vencer as eleições primárias em outubro, mas foi privada do seu direito de ocupar cargos públicos durante 15 anos e na sexta-feira nomeou como substituta Corina Yoris, filósofa e professora universitária, de 80 anos.

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que concorre a um terceiro mandato, ainda não apresentou a candidatura do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), embora outras organizações da sua aliança já o tenham feito.

Machado anunciou na sexta-feira que chegou a um consenso com as organizações políticas que a apoiam para que a sua candidatura seja substituída pela de Corina Yoris, nas eleições presidenciais.

"Estou muito emocionada porque pela mão de Deus encontrámos a pessoa certa, que tem o respeito de todos os que a conheceram ao longo da sua vida académica, profissional e maternal", disse Maria Corina Machado, sublinhando que, tal como ela, a substituta tem três filhos e luta pela recuperação da democracia na Venezuela.

Ao ser questionada pelos jornalistas sobre qual seria a primeira medida que anunciaria se for eleita Presidente da Venezuela, Corina Yoris, respondeu: "Libertar os presos políticos".