Organização regional "profundamente preocupada" com escalada de conflito em Myanmar

"Nós, os Estados-membros da ASEAN, estamos profundamente preocupados com a recente escalada de conflitos, particularmente na região de Myawaddy", cidade na fronteira com a Tailândia, de onde a junta se retirou na semana passada a favor de combatentes étnicos, escreveram os ministros dos Negócios Estrangeiros do bloco na declaração conjunta.

"Apelamos urgentemente a todas as partes para que cessem imediatamente a violência e exerçam a máxima contenção, respeitem o direito internacional humanitário e tomem todas as medidas necessárias para aliviar as tensões e garantir a proteção e segurança de todos os civis", insistiram.

O conflito civil, desencadeado pelo golpe de Estado de 2021 contra o governo da Prémio Nobel da Paz Aung San Suu Kyi, intensificou-se nos últimos meses na sequência de uma série de ataques de grupos de minorias étnicas em várias regiões de Myanmar.

A junta sofreu vários reveses importantes perto das fronteiras chinesa e tailandesa, deixando-a numa posição de fraqueza nunca vista desde o golpe, de acordo com observadores.

A tomada de Myawaddy pelas forças da União Nacional Karen (KNU), anunciada em 11 de maio, levou as autoridades tailandesas a aumentar o nível de presença militar na fronteira.

Desde outubro de 2021, Myanmar foi excluída das cimeiras e reuniões ministeriais da ASEAN, mas em janeiro um responsável de Naypyidaw participou "num retiro" dos ministros dos Negócios Estrangeiros no Laos, que detém a presidência anual rotativa.

O plano de paz de cinco pontos proposto pela ASEAN desde 2021 continua num impasse, apesar das visitas de emissários.