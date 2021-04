"Os dados estão lançados". Escolha de Armin Laschet para chanceler faz tremer CDU/CSU

Nas últimas horas percebeu-se queSe até domingo a aliança centrista ainda liderava com seis pontos sobre o partido dos Verdes,Markus Söder, de 54 anos e líder dos centristas na Baviera, aliados da CDU de Merkel e de Laschet, concedeu e prometeu todo o apoio em campanha, sem ressentimentos.Não deixou dúvidas, apesar disso, que considera o rival uma má escolha.

Laschet tem 60 anos e é um democrata-cristão alemão clássico. É próximo da Indústria, uma vez que o seu estado inclui os vales do Reno e do Rur, mas descende por parte paterna dos mineiros de carvão e é bem recebido pelos sindicatos. Pró-europeu, sem cedências, fala francês e foi membro do Parlamento Europeu, tem boas relações com a comunidade turca-alemã e outras comunidades migrantes e provou estar longe de ser um simples seguidor, ao opor-se ao Governo federal nas restrições impostas pela pandemia, tendo mesmo criticado a chanceler.







Mesmo encarnando o partido, de alguma forma a imagem de Laschet como chanceler parece pouco convincente.





Durante a luta pela candidatura a chanceler foi descrito como um político provinciano por parte significativa dos eleitores da própria CDU, que ele dirige desde apenas 16 de janeiro último, tendo sucedido a Annegret Kramp-Karrenbauer.

Já Söder tem muitos anos de liderança atrás de si. Representa a ala mais à direita da CDU/CSU e contestou Merkel durante a crise dos refugiados em 2015, aproximando-se das posições do líder austríaco conservador, Sabastian Kurz.



Pragmático, resultados inferiores ao esperado nas eleições da Baviera em 2018 fizeram-no deslocar-se para o centro, reinventar-se como ecologista e, mais recentemente, apoiante das medidas contra a Covid-19. Goza de grande popularidade em todo o país, especialmente nos Estados mais conservadores e internamente na CDU.





Nas primeiras ondagens, apenas 15 por cento dos eleitores consideraram Laschet adequado para o cargo de chanceler, contra 44 por cento que escolhiam Markus Söder.

Até no seu próprio estado 69 por cento dos questionados afirmaram não gostar dele.





E sexta-feira passada uma sondagem ARD Deutschland, após dias de debates, revelou que 72 por cento dos eleitores conservadores considerava Söder mais adequado para se tornar chanceler. Cinco meses de ansiedade



para convencer os alemães a votar nele. O receio de muitos é que o candidato leve os democratas-cristãos à derrota.A disputa com Markus Söder deixou também uma má imagem da aliança democrata-cristã entre os alemães, já agastados com as restrições criadas pela pandemia e pelas fragilidades percebidas do país.Ao aceitar a nomeação, Laschet reconheceu isso mesmo, ao referir “não nos facilitámos isto”. O debate, ao menos, acrescentou, foi “intenso, muito transparente e muito aberto”.Resta saber se isso irá bastar.

Markus Blume, o secretário-geral da CSU, prestou tributo a Söder como o “candidato dos corações”.







A juventude centrista criticou em comunicado a reunião crispada que levou à escolha de Laschet, e disse que “a imagem que surgiu ontem à noite não foi a de um vencedor e não podemos ir assim para uma campanha”.

As sondagens revelam que as eleições na Alemanha estão totalmente em aberto. Para já, os analistas acreditam que o resultado mais provável seja uma coligação liderada pela CDU/CSU, com os Verdes, mesmo se os seus aliados clássicos fossem os liberais de Direita dos Democratas Livres.







O terceiro candidato é Olaf Scholz, dos Social-Democratas do SPD, o vice-chanceler e ministro das Finanças de Merkel.