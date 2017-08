Ovos contaminados detetados em 15 Estados membros da UE

A Comissão vai reunir-se com representantes destes países a 26 de setembro.



O alerta dos ovos contaminados foi dado a 20 de julho, quando a Bélgica avisou as autoridades comunitárias de que tinha detetado a substância.



Oito dias depois, a Holanda lançou um alerta alimentar por suspeita de contaminação.



Mas só a 3 de agosto é que as autoridades holandesas advertiram de que, em alguns lotes de ovos, a quantidade do pesticida era superior aos limites e poderia representar um perigo para a saúde dos consumidores.