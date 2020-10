PAIGC insiste junto de PR da Guiné-Bissau em Governo com todos os partidos no parlamento

"O PAIGC sempre apresentou propostas concretas, entre as quais, tivemos oportunidade de apresentar uma solução governativa que pudesse de facto acomodar todos os partidos políticos representados na Assembleia Nacional Popular", afirmou Califa Seide, líder parlamentar do PAIGC e membro do `bureau` político.

Califa Seide falava após um encontro com o Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló.

"Continuamos a insistir que é fundamental que se encontre uma solução governativa com base na participação de todas as formações políticas representadas na Assembleia Nacional Popular e isso é que transmitimos outra vez", salientou.

O líder parlamentar do PAIGC disse também ser "lógico" que o partido proponha liderar esse "governo de unidade nacional", porque venceu as eleições legislativas de 2019.

"Estamos num processo de diálogo e entendimento e havemos de chegar a um consenso", afirmou Califa Seide.

O PAIGC venceu as eleições legislativas de 2019 e formou um Governo, liderado por Aristides Gomes, que aprovou o seu programa no parlamento.

Após ter tomado posse como Presidente do país, Umaro Sissoco Embaló, numa cerimónia polémica, porque ainda decorria um recurso de contencioso eleitoral no Supremo Tribunal de Justiça, o chefe de Estado demitiu o Governo de Aristides Gomes e nomeou um outro liderado por Nuno Gomes Nabiam.

Nuno Gomes Nabiam também já conseguiu aprovar o seu programa de Governo no parlamento, com apoio de cinco deputados do PAIGC.

A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), que tem mediado a crise política na Guiné-Bissau, pediu a Umaro Sissoco Embaló para que seja formado um Governo que respeite os resultados das eleições legislativas.