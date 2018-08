Países africanos levantam sanções contra 19 cidadãos da Guiné Bissau

Lusa01 Ago, 2018, 07:51 | Mundo

Em declarações aos jornalistas, à chegada a Bissau, vindo do Togo, onde participou em mais uma cimeira de líderes da CEDEAO, José Mário Vaz afirmou que a organização decidiu levantar as sançõe, na sequência dos consensos que têm sido alcançados ultimamente pela classe política.

O Presidente da Guiné-Bissau anunciou que "já não há mais ninguém sancionado", depois de um trabalho que considerou "duro e difícil" para convencer os seus pares da organização sub-regional africana a levantarem o castigo.

No passado mês de fevereiro, a CEDEAO aplicou sanções, restrições de viagens e congelamento de contas bancarias, a 19 personalidades guineenses, acusadas de dificultarem a resolução do impasse político que vigorou no país durante três anos.

Aquelas personalidades sempre contestaram as sanções que consideravam injustas.

O Presidente guineense considerou que o país "voltou a ter uma outra imagem", mas defendeu ser fundamental "arregaçar as mangas", trabalhar e "fazer da Guiné-Bissau um bom país".

A meta agora é preparar o país para, no dia 18 de novembro, organizar eleições legislativas, escolher novos deputados ao parlamento, para desta forma, criar um Governo saído das urnas, defendeu José Mário Vaz.

Ainda segundo o líder guineense, duas organizações da sub-região prometeram cobrir parte do orçamento que falta para pagar as despesas com as eleições de novembro.

A CEDEAO anunciou a ajuda de 1,5 milhões de dólares (cerca de 1,2 mil euros) e a União Económica e Monetária da Africa Ocidental (UEMOA) de um milhão (cerca de 855 mil euros).