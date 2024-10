Países do sul da UE debatem conflito no Médio Oriente

Na cimeira participam os chefes de Estado ou de Governo do chamado MED9 – grupo constituído por Croácia, Chipre, Eslovénia, Espanha, França, Grécia, Itália, Malta e Portugal -, tendo o primeiro-ministro português cancelado a sua participação devido ao processo de apresentação do Orçamento do Estado para 2025.



O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros representará Portugal, num encontro em que também participam a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e, como convidado especial, o Rei Abdullah II da Jordânia.



Os trabalhos do encontro começam com uma discussão sobre as relações UE-Jordânia durante um almoço de trabalho, mas as atenções estão particularmente focadas na discussão que se seguirá sobre a situação no Médio Oriente, numa altura em que a guerra entre Israel e o Hamas, que começou na Faixa de Gaza há um ano, se estendeu ao Líbano.



Enquanto anfitrião da edição deste ano do MED9, Chipre diz pretender unir os líderes da UE mediterrânica para encontrar uma solução para a escalada do conflito, já que “a UE ainda não deu a resposta que deveria dar”, segundo o governo cipriota, que defende a necessidade de uma posição coordenada do bloco comunitário.