Países ricos falham no apoio à biodiversidade

", adverte a investigação desenvolvida pelas universidades de Lancaster (Reino Unido), British Columbia (Canadá) e Duke (Estados Unidos).Esta investigação dedicou-se a analisar as principais causas da perda de biodiversidade mundial e concluiu que é necessária uma "reorganização urgente e profunda" da economia global pós-pandemia da covid-19 para evitar mais danos ambientais.O estudo das três instituições teve como ponto de partida os compromissos assumidos na CDB, de que Portugal também é um dos signatários, um tratado internacional sob a égide das Nações Unidas com o objetivo de promover a sustentabilidade da biodiversidade e partilhar os seus benefícios de forma equitativa.", adiantou, citada num comunicado da universidade de Lancaster, Jessica Dempsey, da Universidade de British Columbia e uma das investigadoras principais do estudo.Os autores do estudo "Colocar o Financiamento da Biodiversidade na Economia Global" consideram que a pandemia da covid-19 constitui, assim, o momento para repensar a estruturação económica mundial e apresentam várias recomendações às 196 nações e organizações subscritoras da CBD para evitar o "esgotamento da biodiversidade".





Objetivos parcialmente falhados







", salientou Patrick Bigger, da Lancaster University.A CDB foi assinada por diversos líderes na Conferência do Rio de Janeiro em 1992 e tem como objetivos a conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável dos seus componentes e a partilha justa e equitativa dos benefícios que advêm da utilização dos recursos genéticos.Este tratado reconheceu, pela primeira vez no direito internacional, que a conservação da diversidade biológica é uma preocupação comum da humanidade. Além disso, a CDB é juridicamente vinculante, o que faz com que os países subscritores sejam obrigados a aplicar as suas disposições.