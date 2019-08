Palestina. Atentado junto de colonato faz vítima mortal israelita

RTP23 Ago, 2019, 14:34 / atualizado em 23 Ago, 2019, 14:40 | Mundo

Segundo a Agência France Press, militares e polícias israelitas estavam a proceder a uma acção de busca em larga escala, tentando capturar os suspeitos de terem colocado a bomba. O ataque não foi reivindicado.





O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu reagiu, declarando: "Em meu nome pessoal e nos dos cidadãos de Israel, apresento as minhas sinceras condolências à família da jovem Rina Shnerb que foi morta num ataque terrorista e faço votos pelo pronto restabelecimento do seu pai, o rabino Eitan, e do seu irmão Dvir".