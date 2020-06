Palestina. Um milhar de políticos europeus condenam anexação da Cisjordânia

“Durante décadas, a Europa tem promovido uma solução justa para o conflito israelo-palestiniano na forma de uma solução de dois Estados, alinhada com a lei internacional”, começa por referir a missiva “O novo acordo de coligação de Israel afirma que”.Os 1080 signatários dizem-se, por isso, “profundamente preocupados quanto ao impacto da anexação na vida dos israelitas e palestinianos, assim como quanto ao seu potencial de desestabilização numa região que fica à porta do continente europeu”.Pedem, por isso, aos líderes europeus que atuem de forma decisiva. “A Europa deve dar o primeiro passo e juntar atores internacionais que previnam a anexação de modo a salvaguardar as perspetivas de uma solução de dois Estados e de uma resolução justa do conflito”, apelam.

A carta foi enviada ao chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, e aos ministros dos Negócios Estrangeiros de 25 países europeus.

. O falhanço em responder adequadamente encorajaria outros Estados com disputas territoriais a desrespeitar princípios básicos da lei internacional”, argumentam os autores da carta.Para que a segurança e os direitos de israelitas e palestinianos sejam garantidos de forma igualitária, a Europa deve empenhar-se em promover mais esforços que alcancem uma solução justa, acrescentam.Os responsáveis europeus referem-se ainda ao “plano” elaborado pela Administração Trump para o Médio Oriente, apresentado no início deste ano, e que defende Jerusalém como “a capital indivisível de Israel”.A intenção do Presidente norte-americano é que a capital da Palestina seja Abu Dis, uma vila de Jerusalém, e garantiu na altura que, caso esse cenário se concretize, os Estados Unidos lá instalarão uma Embaixada.“Lamentavelmente,, deixando os palestinianos sem soberania e dando uma luz verde a Israel para unilateralmente anexar partes da Cisjordânia”, criticam as figuras europeias que subscreveram a recente carta aberta.A carta foi assinada por responsáveis políticos de 25 países.: André Pinotes Batista, Pedro Bacelar de Vasconcelos, Luís Graça, Catarina Marcelino, Isabel Moreira, Paulo Pisco, Alexandre Quintanilha, Tiago Barbosa Ribeiro e Carla Sousa; Joana Mortágua, José Manuel Pureza, Pedro Filipe Soares e João Vasconcelos; Pedro Rodrigues; Isabel Carvalhais e Isabel Santose, por fim, Francisco GuerreiroO envio da carta aconteceu pouco antes de, esta quarta-feira, se ter dado início a uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a anexação – o último encontro internacional antes da data anunciada pelo primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.O executivo de Netanyahu deixou claro que pretende, a 1 de julho, anexar colonatos construídos ilegalmente na Cisjordânia, cumprindo com o plano traçado por Donald Trump em janeiro.

Bélgica vota sobre o reconhecimento do Estado palestiniano

A Bélgica, que também está representada na carta assinada por políticos europeus e que tem sido um dos países europeus mais hostis em relação a Israel, vai votar na Câmara dos Representantes na quinta-feira o reconhecimento do Estado palestiniano. Vai ainda ser votada uma outra resolução que apela a sanções por parte da União Europeia contra Israel caso esse país avance com a anexação.A primeira resoluçãoJá a segunda pede que a União Europeia tome medidas efetivas e que aposte em coligações entre Estados-membros “de modo a fornecer uma resposta apropriada a qualquer anexação israelita dos territórios palestinianos”., defende a resolução belga. “E, em caso de anexação, serão ainda mais necessárias e oportunas medidas nesse sentido”.O reconhecimento do Estado palestiniano por parte da Bélgica não deverá, porém, ser aprovado na votação de amanhã. A resolução passou com apenas um voto no Comité dos Negócios Estrangeiros no início do mês.“A decisão de ‘reconhecer a Palestina’ seria totalmente contraproducente, pois encorajaria os palestinianos na sua presistente recusa em negociar e colocaria em causa a credibilidade da Bélgica”, considerou, através do Twitter, o embaixador israelita na Bélgica, Emmanuel Nahshon.

“Será como o apartheid”

Benjamin Pogrund, prestigiado autor israelita que, depois de passar décadas na África do Sul a lutar contra o, nos últimos 20 anos tem defendido que o caso de Israel é diferente, está agora a reconsiderar as suas convicções.Em entrevista , Pogrund admitiu que, se Israel seguir em frente com a anexação da Cisjordânia e do Vale do Jordão, não terá escolha se não considerar o seu país adoptivo como uma versão moderna da era do, considerou o autor. “Isso será como o, e iremos merecer essa acusação. É algo que me preocupa gravemente, pois expõe-nos a enormes perigos”.Já há vários anos que Israel tem sido rotulado como um Estado de, especialmente por dissidentes que utilizam essa expressão para descrever a relação do país com a Palestina.Apesar de descrever a ocupação da Cisjordânia como “tirana e opressora”, até agora Benjamin Pogrund considerava que o conflito israelo-palestiniano não era vincado por um racismo “intencional e institucionalizado” como o que se verificava na África do Sul nessa época.Na recente entrevista, porém, frisou que. “Iremos autoinfligir essa situação a nós mesmos. Estamos a aplicar o– essa palavra odiada da segunda metade do século XX”.